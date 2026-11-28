JBL Fest 2026 mừng 80 năm tại Hà Nội ngày 05/12: cách nhận vé khi mua loa, tai nghe JBL chính hãng Đại nhạc hội JBL Fest 2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa với Đen Vâu, Phùng Khánh Linh; người mua sản phẩm JBL chính hãng đủ điều kiện được đổi vé điện tử.

JBL Fest 2026 sẽ diễn ra vào ngày 05/12/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, đánh dấu cột mốc 80 năm thành lập của thương hiệu âm thanh JBL. Người mua loa, tai nghe JBL chính hãng thuộc danh mục áp dụng, kích hoạt bảo hành điện tử đúng thời hạn, có thể đổi vé điện tử tham dự theo từng hạng vé GA, Fanzone hoặc VIP.

Đây là sự kiện trọng tâm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm phát triển của hãng, được JBL công bố thông tin chính thức. Bài viết tổng hợp lịch trình, các khu trải nghiệm và điều kiện nhận vé để người dùng nắm rõ trước khi mua sản phẩm.

Dàn nghệ sĩ và lịch trình đêm nhạc cuối năm

Chương trình quy tụ nhiều tên tuổi như Đen Vâu, Phùng Khánh Linh, Liu Grace, Bùi Trường Linh và nhóm nhạc Chillies. Sự kiện được tổ chức tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Phần biểu diễn buổi tối kết hợp nhiều phong cách, từ rap, pop đến indie, cùng hệ thống âm thanh chuyên nghiệp. Theo nguồn tin, đây sẽ là điểm nhấn dành cho khán giả Hà Nội vào dịp cuối năm.

Sáu trạm trải nghiệm mở cửa từ 9 giờ sáng

Bên cạnh đêm nhạc, ban tổ chức thiết kế khu trải nghiệm mở cửa từ 9 giờ sáng với 6 trạm chủ đề. Người tham dự có thể tìm hiểu lịch sử của hãng và thử các công nghệ âm thanh mới nhất.

Âm Vang Tạo Di Sản: khám phá chặng đường 80 năm phát triển của thương hiệu JBL.

khám phá chặng đường 80 năm phát triển của thương hiệu JBL. Hiện Tại Và Tương Lai: trải nghiệm các công nghệ âm thanh cải tiến và thiết bị mới.

trải nghiệm các công nghệ âm thanh cải tiến và thiết bị mới. Âm Vang Tạo Cuộc Vui: tham gia trò chơi tương tác và săn ưu đãi sản phẩm.

tham gia trò chơi tương tác và săn ưu đãi sản phẩm. Âm Vang Dự Đoán Tương Lai: khám phá các thông điệp và tín hiệu cá nhân hóa.

khám phá các thông điệp và tín hiệu cá nhân hóa. Âm Vang Tạo Chất Riêng: tự tay sáng tạo các ý tưởng âm nhạc mang dấu ấn cá nhân.

tự tay sáng tạo các ý tưởng âm nhạc mang dấu ấn cá nhân. Âm Vang Tạo Bản Sắc: đóng góp dấu ấn cá nhân vào không gian sáng tạo chung.

Khi hoàn tất 4 trên 6 trạm, người tham gia thử thách sưu tầm mảnh ghép sẽ có cơ hội nhận phần quà độc quyền từ thương hiệu.

Mua sản phẩm nào, kích hoạt khi nào để được đổi vé?

Chương trình tặng vé cho khách hàng mua thiết bị âm thanh JBL chính hãng. Hạng vé phụ thuộc vào thời điểm kích hoạt bảo hành và model sản phẩm.

Hạng vé Thời gian kích hoạt bảo hành Số vé mỗi sản phẩm Điều kiện GA 01/01 – 30/09/2026 01 vé Sản phẩm thuộc danh sách GA Fanzone 01/10 – 04/12/2026 01 vé, một số mẫu đặc biệt có thể 02 vé Sản phẩm thuộc danh sách Fanzone VIP 01/10 – 04/12/2026 01 vé, một số mẫu đặc biệt có thể 02 vé Sản phẩm thuộc danh sách VIP

Vé có giới hạn và ưu tiên người đăng ký sớm. Hạng vé và số lượng cụ thể phụ thuộc đúng model sản phẩm cùng quy định của ban tổ chức, nên không phải mọi loa JBL đều đủ điều kiện.

Năm bước đăng ký nhận vé

Mua sản phẩm JBL chính hãng thuộc danh mục áp dụng và nhận hàng thành công. Truy cập https://hotro.pgi.com.vn, chọn mục kiểm tra chính hãng, nhập serial và mã sản phẩm theo hướng dẫn. Hoàn tất đăng ký hoặc kích hoạt bảo hành điện tử, bảo đảm thời điểm kích hoạt nằm trong khung thời gian của hạng vé. Truy cập https://redeem.jblfest.vn (cổng đổi vé dự kiến mở từ 19/11/2026), nhập thông tin sản phẩm và thông tin cá nhân theo biểu mẫu. Theo dõi kết quả xét duyệt và nhận vé điện tử. Thời gian xử lý tối đa 48 giờ sau khi gửi yêu cầu thành công.

Các mẫu JBL nổi bật trong danh sách áp dụng

Các mẫu dưới đây xuất hiện trên danh mục loa, tai nghe JBL của CellphoneS và nằm trong danh sách áp dụng do JBL công bố. Hạng vé thực tế còn phụ thuộc thời điểm kích hoạt bảo hành.

Sản phẩm Hạng vé có thể áp dụng JBL Grip GA / Fanzone JBL Flip 7 GA JBL PartyBox Club 130 2 vé VIP JBL PartyBox Stage 330 2 vé VIP JBL PartyBox Encore Essential 2 GA / VIP JBL PartyBox Encore 2 GA / VIP JBL PartyBox On-The-Go 2 Plus GA / VIP JBL Tune Beam 2 GA JBL Live Beam 3 GA JBL Tour Pro 3 GA

Những quy định người mua cần lưu ý

Chỉ áp dụng cho sản phẩm JBL chính hãng thuộc danh mục chương trình, đơn hàng giao thành công và bảo hành điện tử kích hoạt hợp lệ.

Nếu đơn hàng bị trả hoặc hoàn tiền, ban tổ chức có thể hủy vé đã phát hành.

Nếu hạng vé hết, hệ thống có thể ghi nhận danh sách chờ hoặc chuyển xuống hạng liền kề còn chỗ theo quy định.

Vé điện tử không quy đổi tiền mặt; mỗi mã vé chỉ sử dụng một lần cho một người và khách hàng cần bảo mật mã vé.

Theo JBL Vietnam, sự kiện là hoạt động tri ân người tiêu dùng nhân mốc 80 năm thành lập hãng. Đơn vị tổ chức dự kiến đại nhạc hội thu hút lượng lớn khán giả trẻ và cộng đồng yêu âm nhạc tại Hà Nội trong dịp cuối năm 2026.