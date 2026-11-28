JBL Fest 2026 ngày 05/12 tại Hà Nội: Đại nhạc hội mừng 80 năm JBL, có 6 trạm trải nghiệm Đại nhạc hội JBL Fest 2026 quy tụ Đen Vâu, Phùng Khánh Linh, Liu Grace cùng 6 trạm trải nghiệm âm thanh tại Cung Thể thao Quần Ngựa, mở cửa từ 9 giờ sáng.

JBL Fest 2026 sẽ diễn ra vào ngày 05/12/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, đánh dấu cột mốc 80 năm thành lập của thương hiệu âm thanh JBL. Theo thông tin chính thức từ JBL Vietnam, đây là sự kiện trọng tâm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm phát triển của hãng.

Một ngày, hai trải nghiệm: không gian công nghệ ban ngày và đêm nhạc buổi tối

Chương trình gồm hai phần chính. Khu vực trải nghiệm mở cửa từ 9 giờ sáng, còn chương trình âm nhạc diễn ra vào buổi tối. Cách tổ chức này cho phép người tham dự vừa tìm hiểu về thương hiệu, vừa thưởng thức biểu diễn trực tiếp trên hệ thống âm thanh chuyên nghiệp.

Hạng mục Thông tin Thời gian 05/12/2026 Địa điểm Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội Khu trải nghiệm Mở cửa từ 9 giờ sáng Nghệ sĩ Đen Vâu, Phùng Khánh Linh, Liu Grace, Bùi Trường Linh, nhóm nhạc Chillies Đăng ký Tặng vé khi mua sản phẩm JBL chính hãng, xem chi tiết tại jblfest.vn

Dàn nghệ sĩ trải dài từ rap, pop đến indie

Đêm nhạc quy tụ Đen Vâu, Phùng Khánh Linh, Liu Grace, Bùi Trường Linh và nhóm nhạc Chillies. Theo nguồn tin, chương trình hứa hẹn mang đến không gian trình diễn đa dạng với rap, pop và indie.

Sự kết hợp giữa các phong cách biểu diễn và hệ thống âm thanh chuyên nghiệp được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho khán giả Thủ đô vào dịp cuối năm.

Sáu trạm trải nghiệm: từ lịch sử 80 năm đến sáng tạo âm nhạc cá nhân

Ban tổ chức thiết kế 6 trạm theo các chủ đề riêng. Người tham dự có thể tìm hiểu lịch sử phát triển cũng như các công nghệ âm thanh mới nhất của hãng.

Âm Vang Tạo Di Sản: khám phá chặng đường 80 năm phát triển của thương hiệu JBL.

khám phá chặng đường 80 năm phát triển của thương hiệu JBL. Hiện Tại Và Tương Lai: trải nghiệm các công nghệ âm thanh cải tiến và thiết bị mới.

trải nghiệm các công nghệ âm thanh cải tiến và thiết bị mới. Âm Vang Tạo Cuộc Vui: tham gia trò chơi tương tác và cơ hội săn ưu đãi sản phẩm.

tham gia trò chơi tương tác và cơ hội săn ưu đãi sản phẩm. Âm Vang Dự Đoán Tương Lai: khám phá những thông điệp và tín hiệu cá nhân hóa.

khám phá những thông điệp và tín hiệu cá nhân hóa. Âm Vang Tạo Chất Riêng: tự tay sáng tạo các ý tưởng âm nhạc mang dấu ấn cá nhân.

tự tay sáng tạo các ý tưởng âm nhạc mang dấu ấn cá nhân. Âm Vang Tạo Bản Sắc: đóng góp dấu ấn cá nhân vào không gian sáng tạo chung.

Đáng chú ý, người tham gia thử thách sưu tầm mảnh ghép sẽ có cơ hội nhận phần quà độc quyền từ thương hiệu khi hoàn tất 4 trong 6 trạm.

Cách nhận vé tham dự JBL Fest 2026

Chương trình áp dụng chính sách tặng vé cho khách hàng mua thiết bị âm thanh JBL chính hãng. Người dùng có thể xem hướng dẫn chi tiết và điều kiện đổi vé trên các kênh truyền thông chính thức hoặc website jblfest.vn.

Theo JBL Vietnam, sự kiện là hoạt động tri ân người tiêu dùng nhân mốc 80 năm thành lập hãng. Dự kiến đại nhạc hội sẽ thu hút đông đảo khán giả trẻ và cộng đồng yêu âm nhạc tại Hà Nội trong dịp cuối năm 2026.