JBL Quantum 520 ra mắt tại Việt Nam: Tai nghe gaming không dây, pin 37 giờ, giá 2,99 triệu đồng JBL Quantum 520 chính thức ra mắt tại Việt Nam với driver dynamic carbon 50mm, hỗ trợ âm thanh Hi-Res, kết nối không dây kép độ trễ thấp cùng thời lượng pin 37 giờ.

JBL vừa chính thức mở rộng dải sản phẩm gaming gear tại thị trường Việt Nam khi giới thiệu mẫu tai nghe không dây JBL Quantum 520. Mẫu tai nghe mới này hướng trực tiếp đến nhóm game thủ mong muốn tìm kiếm một thiết bị cân bằng trọn vẹn giữa độ trung thực của âm thanh, hiệu suất truyền tải tín hiệu và cảm giác đeo êm ái trong các trận đấu kéo dài nhiều giờ liền.

Cấu trúc âm học màng carbon 50mm và không gian âm thanh định hướng

Về phần cứng âm thanh, JBL Quantum 520 được trang bị hệ thống driver dynamic kích thước 50mm thế hệ mới. Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở việc ứng dụng màng loa carbon kết hợp vật liệu giảm chấn carbon, giúp màng loa dao động ổn định, giảm thiểu méo tiếng ở các dải tần cao và tái tạo chi tiết âm thanh với độ chính xác cao.

Sản phẩm đạt chứng nhận chuẩn Hi-Res Audio, mang lại khả năng phân tách dải âm rõ ràng. Trong các tựa game mang tính cạnh tranh cao, game thủ có thể nhanh chóng nhận biết các tín hiệu quan trọng như tiếng bước chân kẻ địch, âm thanh nạp đạn hay hướng di chuyển của phương tiện từ xa.

Bên cạnh phần cứng, JBL tích hợp thuật toán xử lý âm thanh JBL Quantum Spatial Sound độc quyền, phối hợp chặt chẽ cùng bộ phần mềm JBL QuantumENGINE trên máy tính. Hệ thống này giả lập và tái hiện môi trường âm học 3D với các hiệu ứng vang tự nhiên, giúp định vị chính xác vị trí nguồn âm trong không gian. Đây là tính năng đặc biệt hữu ích cho các tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS) hoặc game thế giới mở.

Kết nối không dây kép linh hoạt và khả năng tương thích đa nền tảng

Một trong những ưu điểm kỹ thuật đáng chú ý trên JBL Quantum 520 là cơ chế kết nối không dây kép. Tai nghe hỗ trợ kết nối không dây băng tần 2.4GHz thông qua USB dongle chuyên dụng, giúp tối ưu độ trễ xuống mức cực thấp nhằm đảm bảo hình ảnh và âm thanh luôn đồng bộ trong các pha giao tranh căng thẳng. Song song đó, chuẩn Bluetooth 5.4 thế hệ mới đem lại sự tiện lợi khi kết nối nhanh với điện thoại hoặc máy tính bảng.

Đối với các tình huống cần sự ổn định tuyệt đối về đường truyền, người dùng vẫn có thể sử dụng kết nối có dây thông qua cổng USB-C. Nhờ cấu hình kết nối linh hoạt, JBL Quantum 520 có khả năng hoạt động tương thích liền mạch với Windows PC, Mac, thiết bị di động, cũng như các hệ máy console phổ biến như PlayStation và Nintendo Switch. Sản phẩm cũng đạt chứng nhận Zoom, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn cho nhu cầu hội họp và học tập trực tuyến.

Khả năng thu âm khử ồn và thời lượng pin lên đến 37 giờ

Để phục vụ liên lạc chiến thuật, JBL Quantum 520 trang bị microphone boom đơn hướng kích thước 6mm với mô hình thu âm cardioid định hướng giọng nói. Thiết kế cần mic có thể tháo rời linh hoạt khi người dùng chỉ có nhu cầu nghe nhạc hoặc xem phim. Phần mềm tích hợp còn bổ sung thuật toán giảm tiếng ồn xung quanh, hạn chế tối đa tạp âm từ tiếng gõ bàn phím cơ hay quạt tản nhiệt.

Về thời lượng hoạt động, JBL Quantum 520 cung cấp khả năng phát âm thanh liên tục lên đến 37 giờ tùy theo phương thức kết nối và mức âm lượng sử dụng. Thiết bị còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh thông qua cổng Type-C, cho phép bổ sung khoảng 1 giờ sử dụng chỉ sau 5 phút cắm sạc.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của JBL Quantum 520

Thông số Chi tiết kỹ thuật Kích thước driver Dynamic màng carbon 50mm Chuẩn âm thanh Hi-Res Audio, JBL Quantum Spatial Sound Phần mềm quản trị JBL QuantumENGINE Phương thức kết nối Không dây 2.4GHz (USB dongle), Bluetooth 5.4, Có dây USB-C Microphone Boom đơn hướng 6mm (Cardioid), có thể tháo rời Thời lượng pin Tối đa 37 giờ Sạc nhanh 5 phút sạc cho khoảng 1 giờ sử dụng Tương thích PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, Thiết bị di động Tùy chọn màu sắc Black, Ice, Coral, Purple Giá niêm yết 2.990.000 VNĐ

Tại thị trường Việt Nam, JBL Quantum 520 được phân phối chính hãng với bốn phiên bản màu sắc gồm Đen (Black), Xanh băng (Ice), San hô (Coral) và Tím (Purple), đi kèm mức giá bán lẻ niêm yết 2.990.000 VNĐ.