Về Báo Hà Tĩnh

JBL Quantum 520 ra mắt tại Việt Nam: Tai nghe gaming không dây, pin 37 giờ, giá 2,99 triệu đồng

Vũ Sơn26/10/2026 18:44

JBL Quantum 520 chính thức ra mắt tại Việt Nam với driver dynamic carbon 50mm, hỗ trợ âm thanh Hi-Res, kết nối không dây kép độ trễ thấp cùng thời lượng pin 37 giờ.

JBL vừa chính thức mở rộng dải sản phẩm gaming gear tại thị trường Việt Nam khi giới thiệu mẫu tai nghe không dây JBL Quantum 520. Mẫu tai nghe mới này hướng trực tiếp đến nhóm game thủ mong muốn tìm kiếm một thiết bị cân bằng trọn vẹn giữa độ trung thực của âm thanh, hiệu suất truyền tải tín hiệu và cảm giác đeo êm ái trong các trận đấu kéo dài nhiều giờ liền.

Tai nghe gaming không dây JBL Quantum 520 vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam

Cấu trúc âm học màng carbon 50mm và không gian âm thanh định hướng

Về phần cứng âm thanh, JBL Quantum 520 được trang bị hệ thống driver dynamic kích thước 50mm thế hệ mới. Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở việc ứng dụng màng loa carbon kết hợp vật liệu giảm chấn carbon, giúp màng loa dao động ổn định, giảm thiểu méo tiếng ở các dải tần cao và tái tạo chi tiết âm thanh với độ chính xác cao.

Driver dynamic màng carbon 50mm trên tai nghe gaming JBL Quantum 520

Sản phẩm đạt chứng nhận chuẩn Hi-Res Audio, mang lại khả năng phân tách dải âm rõ ràng. Trong các tựa game mang tính cạnh tranh cao, game thủ có thể nhanh chóng nhận biết các tín hiệu quan trọng như tiếng bước chân kẻ địch, âm thanh nạp đạn hay hướng di chuyển của phương tiện từ xa.

Bên cạnh phần cứng, JBL tích hợp thuật toán xử lý âm thanh JBL Quantum Spatial Sound độc quyền, phối hợp chặt chẽ cùng bộ phần mềm JBL QuantumENGINE trên máy tính. Hệ thống này giả lập và tái hiện môi trường âm học 3D với các hiệu ứng vang tự nhiên, giúp định vị chính xác vị trí nguồn âm trong không gian. Đây là tính năng đặc biệt hữu ích cho các tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS) hoặc game thế giới mở.

Tai nghe chụp tai Gaming JBL Quantum 520

Kết nối không dây kép linh hoạt và khả năng tương thích đa nền tảng

Một trong những ưu điểm kỹ thuật đáng chú ý trên JBL Quantum 520 là cơ chế kết nối không dây kép. Tai nghe hỗ trợ kết nối không dây băng tần 2.4GHz thông qua USB dongle chuyên dụng, giúp tối ưu độ trễ xuống mức cực thấp nhằm đảm bảo hình ảnh và âm thanh luôn đồng bộ trong các pha giao tranh căng thẳng. Song song đó, chuẩn Bluetooth 5.4 thế hệ mới đem lại sự tiện lợi khi kết nối nhanh với điện thoại hoặc máy tính bảng.

Các cổng kết nối và phím điều khiển trên JBL Quantum 520

Đối với các tình huống cần sự ổn định tuyệt đối về đường truyền, người dùng vẫn có thể sử dụng kết nối có dây thông qua cổng USB-C. Nhờ cấu hình kết nối linh hoạt, JBL Quantum 520 có khả năng hoạt động tương thích liền mạch với Windows PC, Mac, thiết bị di động, cũng như các hệ máy console phổ biến như PlayStation và Nintendo Switch. Sản phẩm cũng đạt chứng nhận Zoom, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn cho nhu cầu hội họp và học tập trực tuyến.

Khả năng thu âm khử ồn và thời lượng pin lên đến 37 giờ

Để phục vụ liên lạc chiến thuật, JBL Quantum 520 trang bị microphone boom đơn hướng kích thước 6mm với mô hình thu âm cardioid định hướng giọng nói. Thiết kế cần mic có thể tháo rời linh hoạt khi người dùng chỉ có nhu cầu nghe nhạc hoặc xem phim. Phần mềm tích hợp còn bổ sung thuật toán giảm tiếng ồn xung quanh, hạn chế tối đa tạp âm từ tiếng gõ bàn phím cơ hay quạt tản nhiệt.

Microphone boom đơn hướng tháo rời trên JBL Quantum 520

Về thời lượng hoạt động, JBL Quantum 520 cung cấp khả năng phát âm thanh liên tục lên đến 37 giờ tùy theo phương thức kết nối và mức âm lượng sử dụng. Thiết bị còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh thông qua cổng Type-C, cho phép bổ sung khoảng 1 giờ sử dụng chỉ sau 5 phút cắm sạc.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của JBL Quantum 520

Thông sốChi tiết kỹ thuật
Kích thước driverDynamic màng carbon 50mm
Chuẩn âm thanhHi-Res Audio, JBL Quantum Spatial Sound
Phần mềm quản trịJBL QuantumENGINE
Phương thức kết nốiKhông dây 2.4GHz (USB dongle), Bluetooth 5.4, Có dây USB-C
MicrophoneBoom đơn hướng 6mm (Cardioid), có thể tháo rời
Thời lượng pinTối đa 37 giờ
Sạc nhanh5 phút sạc cho khoảng 1 giờ sử dụng
Tương thíchPC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, Thiết bị di động
Tùy chọn màu sắcBlack, Ice, Coral, Purple
Giá niêm yết2.990.000 VNĐ

Tại thị trường Việt Nam, JBL Quantum 520 được phân phối chính hãng với bốn phiên bản màu sắc gồm Đen (Black), Xanh băng (Ice), San hô (Coral) và Tím (Purple), đi kèm mức giá bán lẻ niêm yết 2.990.000 VNĐ.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Khoa học - Công nghệ
        JBL Quantum 520 ra mắt tại Việt Nam: Tai nghe gaming không dây, pin 37 giờ, giá 2,99 triệu đồng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO