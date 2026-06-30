JBL Quantum Series thế hệ mới: Đột phá driver Carbon và công nghệ pin thay nóng JBL chính thức trình làng bộ ba tai nghe gaming Quantum 950, 650 và 250 tại Việt Nam với nâng cấp mạnh mẽ về driver carbon dynamic 50mm, khả năng theo dõi chuyển động đầu 3D và thiết kế module linh hoạt.

Thị trường thiết bị ngoại vi dành cho game thủ vừa đón nhận bước tiến mới khi JBL chính thức ra mắt thế hệ Quantum Series tiếp theo tại Việt Nam. Điểm nhấn quan trọng nhất của dòng sản phẩm năm nay nằm ở việc trang bị driver carbon dynamic 50mm hoàn toàn mới, được tối ưu hóa để tái tạo các chi tiết âm thanh siêu nhỏ như tiếng bước chân hay tiếng thay đạn với độ chính xác cực cao.

Dòng tai nghe JBL Quantum Series thế hệ mới chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam.

JBL Quantum 950: Đỉnh cao công nghệ âm thanh 3D và pin kép

Là mẫu tai nghe đầu bảng, JBL Quantum 950 tập trung vào những game thủ chuyên nghiệp đòi hỏi khắt khe nhất về hiệu năng. Sản phẩm sở hữu driver carbon dynamic 50mm đạt chứng nhận Hi-Res Audio, giúp mở rộng dải tần và giảm thiểu độ méo tiếng. Công nghệ JBL Quantum Spatial Sound kết hợp cùng tính năng theo dõi chuyển động đầu 3D (3D Head Tracking) tạo ra một không gian âm thanh bao quanh, cho phép người chơi định vị đối thủ chỉ qua thính giác.

Đáng chú ý, Quantum 950 giải quyết triệt để nỗi lo hết pin với hệ thống pin kép có thể thay nóng (Hot-Swappable Battery). Người dùng có thể thay pin ngay trong trận đấu mà không làm mất kết nối. Đi kèm là dock sạc Base Station đa năng, vừa đóng vai trò bộ thu phát không dây 2.4GHz, vừa là trung tâm điều khiển các thiết lập RGB và cân bằng âm lượng.

Phân khúc tầm trung và phổ thông: Hiệu năng vượt trội trong tầm giá

Bên cạnh phiên bản cao cấp, JBL cũng giới thiệu Quantum 650 và Quantum 250 nhằm tiếp cận đa dạng đối tượng người dùng. JBL Quantum 650 giữ vững sức mạnh với driver carbon 50mm và công nghệ âm thanh không gian, hỗ trợ đa kết nối từ 2.4GHz độ trễ thấp đến Bluetooth 5.3.

Trong khi đó, JBL Quantum 250 là phương án tối ưu cho sự ổn định với kết nối dây 3.5mm, tương thích hoàn hảo với mọi nền tảng từ PC đến Console. Dù ở phân khúc thấp hơn, Quantum 250 vẫn được trang bị driver carbon dynamic 50mm, đảm bảo chất lượng âm thanh đồng nhất cho toàn bộ dòng sản phẩm.

Ngôn ngữ thiết kế mới: Ưu tiên sự thoải mái và tính bền vững

Một cải tiến quan trọng khác trên thế hệ Quantum Series năm nay là hệ thống khung treo hammock headband. Lớp lưới treo bên trong giúp phân bổ trọng lượng tai nghe đều hơn, giảm áp lực lên đỉnh đầu khi sử dụng trong thời gian dài. Đệm tai memory foam thoáng khí cũng được nâng cấp để giảm tình trạng nóng tai.

Đặc biệt, JBL đã áp dụng tư duy thiết kế module hóa. Người dùng có thể dễ dàng thay thế các linh kiện như microphone, đệm tai, cáp kết nối và thậm chí là headband. Điều này không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm mà còn cho phép cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng theo nhu cầu thực tế.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật các dòng JBL Quantum mới

Thông số JBL Quantum 250 JBL Quantum 650 JBL Quantum 950 Driver Carbon Dynamic 50mm Carbon Dynamic 50mm Carbon Dynamic 50mm (Hi-Res) Kết nối 3.5mm (Có dây) 2.4GHz, Bluetooth 5.3, Có dây 2.4GHz, Bluetooth 5.3, Có dây Tính năng nổi bật Quantum Spatial Sound Pin 45 giờ, Hỗ trợ thay pin 3D Head Tracking, Pin thay nóng, ANC Phụ kiện đi kèm Cáp 3.5mm Dongle không dây Base Station, 2 viên pin Giá niêm yết 1,990,000 VNĐ 3,990,000 VNĐ 8,990,000 VNĐ

Với sự kết hợp giữa vật liệu carbon tiên tiến trong driver và những tính năng thực dụng như pin thay nóng hay thiết kế module, JBL Quantum Series thế hệ mới không chỉ là một đợt nâng cấp thông số đơn thuần mà còn cho thấy nỗ lực của hãng trong việc thay đổi trải nghiệm gaming chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam.