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JBL Quantum Series thế hệ mới: Đột phá driver Carbon và công nghệ pin thay nóng

Vũ Sơn30/06/2026 09:49

JBL chính thức trình làng bộ ba tai nghe gaming Quantum 950, 650 và 250 tại Việt Nam với nâng cấp mạnh mẽ về driver carbon dynamic 50mm, khả năng theo dõi chuyển động đầu 3D và thiết kế module linh hoạt.

Thị trường thiết bị ngoại vi dành cho game thủ vừa đón nhận bước tiến mới khi JBL chính thức ra mắt thế hệ Quantum Series tiếp theo tại Việt Nam. Điểm nhấn quan trọng nhất của dòng sản phẩm năm nay nằm ở việc trang bị driver carbon dynamic 50mm hoàn toàn mới, được tối ưu hóa để tái tạo các chi tiết âm thanh siêu nhỏ như tiếng bước chân hay tiếng thay đạn với độ chính xác cực cao.

Toàn cảnh dòng tai nghe gaming JBL Quantum Series thế hệ mới
Dòng tai nghe JBL Quantum Series thế hệ mới chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam.

JBL Quantum 950: Đỉnh cao công nghệ âm thanh 3D và pin kép

Là mẫu tai nghe đầu bảng, JBL Quantum 950 tập trung vào những game thủ chuyên nghiệp đòi hỏi khắt khe nhất về hiệu năng. Sản phẩm sở hữu driver carbon dynamic 50mm đạt chứng nhận Hi-Res Audio, giúp mở rộng dải tần và giảm thiểu độ méo tiếng. Công nghệ JBL Quantum Spatial Sound kết hợp cùng tính năng theo dõi chuyển động đầu 3D (3D Head Tracking) tạo ra một không gian âm thanh bao quanh, cho phép người chơi định vị đối thủ chỉ qua thính giác.

Cận cảnh thiết kế cao cấp của JBL Quantum 950

Đáng chú ý, Quantum 950 giải quyết triệt để nỗi lo hết pin với hệ thống pin kép có thể thay nóng (Hot-Swappable Battery). Người dùng có thể thay pin ngay trong trận đấu mà không làm mất kết nối. Đi kèm là dock sạc Base Station đa năng, vừa đóng vai trò bộ thu phát không dây 2.4GHz, vừa là trung tâm điều khiển các thiết lập RGB và cân bằng âm lượng.

Microphone tích hợp công nghệ AI trên JBL Quantum 950

Phân khúc tầm trung và phổ thông: Hiệu năng vượt trội trong tầm giá

Bên cạnh phiên bản cao cấp, JBL cũng giới thiệu Quantum 650 và Quantum 250 nhằm tiếp cận đa dạng đối tượng người dùng. JBL Quantum 650 giữ vững sức mạnh với driver carbon 50mm và công nghệ âm thanh không gian, hỗ trợ đa kết nối từ 2.4GHz độ trễ thấp đến Bluetooth 5.3.

JBL Quantum 650 với khả năng kết nối đa dạng

Trong khi đó, JBL Quantum 250 là phương án tối ưu cho sự ổn định với kết nối dây 3.5mm, tương thích hoàn hảo với mọi nền tảng từ PC đến Console. Dù ở phân khúc thấp hơn, Quantum 250 vẫn được trang bị driver carbon dynamic 50mm, đảm bảo chất lượng âm thanh đồng nhất cho toàn bộ dòng sản phẩm.

Thiết kế linh hoạt của dòng JBL Quantum 650

Ngôn ngữ thiết kế mới: Ưu tiên sự thoải mái và tính bền vững

Một cải tiến quan trọng khác trên thế hệ Quantum Series năm nay là hệ thống khung treo hammock headband. Lớp lưới treo bên trong giúp phân bổ trọng lượng tai nghe đều hơn, giảm áp lực lên đỉnh đầu khi sử dụng trong thời gian dài. Đệm tai memory foam thoáng khí cũng được nâng cấp để giảm tình trạng nóng tai.

Hệ thống khung treo hammock headband mới trên tai nghe JBL

Đặc biệt, JBL đã áp dụng tư duy thiết kế module hóa. Người dùng có thể dễ dàng thay thế các linh kiện như microphone, đệm tai, cáp kết nối và thậm chí là headband. Điều này không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm mà còn cho phép cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng theo nhu cầu thực tế.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật các dòng JBL Quantum mới

Thông sốJBL Quantum 250JBL Quantum 650JBL Quantum 950
DriverCarbon Dynamic 50mmCarbon Dynamic 50mmCarbon Dynamic 50mm (Hi-Res)
Kết nối3.5mm (Có dây)2.4GHz, Bluetooth 5.3, Có dây2.4GHz, Bluetooth 5.3, Có dây
Tính năng nổi bậtQuantum Spatial SoundPin 45 giờ, Hỗ trợ thay pin3D Head Tracking, Pin thay nóng, ANC
Phụ kiện đi kèmCáp 3.5mmDongle không dâyBase Station, 2 viên pin
Giá niêm yết1,990,000 VNĐ3,990,000 VNĐ8,990,000 VNĐ
Các lựa chọn màu sắc của JBL Quantum 250

Với sự kết hợp giữa vật liệu carbon tiên tiến trong driver và những tính năng thực dụng như pin thay nóng hay thiết kế module, JBL Quantum Series thế hệ mới không chỉ là một đợt nâng cấp thông số đơn thuần mà còn cho thấy nỗ lực của hãng trong việc thay đổi trải nghiệm gaming chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Các lựa chọn màu sắc của JBL Quantum 650
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              JBL Quantum Series thế hệ mới: Đột phá driver Carbon và công nghệ pin thay nóng
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