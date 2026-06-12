JBL Xtreme 5 và JBL Go 5 ra mắt tại Việt Nam: Đột phá công nghệ AI và tính năng AirTouch JBL chính thức mở bán Xtreme 5 và Go 5 với nâng cấp mạnh mẽ về hệ thống âm thanh AI Sound Boost, thiết kế đèn LED Ambient Edge Light và khả năng kết nối AirTouch độc đáo.

JBL vừa chính thức giới thiệu hai mẫu loa di động thế hệ mới là JBL Xtreme 5 và JBL Go 5 tại thị trường Việt Nam. Cả hai sản phẩm đều sở hữu chất âm JBL Pro Sound đặc trưng cùng những cải tiến vượt trội về phần cứng và phần mềm, đáp ứng nhu cầu giải trí linh hoạt của người dùng hiện đại.

JBL Xtreme 5: Tối ưu hóa âm thanh bằng trí tuệ nhân tạo

JBL Xtreme 5 được tái thiết kế hoàn toàn về mặt âm học với hệ thống bao gồm hai loa tweeter và một loa subwoofer. Cấu trúc này kết hợp cùng công suất đầu ra được nâng cấp giúp thiết bị đạt âm lượng lớn hơn và dải trầm sâu hơn tới 10% so với thế hệ tiền nhiệm.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của công nghệ AI Sound Boost. Công nghệ này cho phép loa phân tích tín hiệu âm thanh theo thời gian thực để giảm thiểu biến dạng tiếng khi phát ở mức âm lượng cao. Bên cạnh đó, tính năng Smart EQ Mode sử dụng AI để tự động nhận diện loại nội dung (nhạc hoặc giọng nói) và tối ưu hóa chế độ âm thanh tương ứng mà không cần người dùng can thiệp thủ công.

JBL Go 5: Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ với kết nối AirTouch

Dòng loa siêu di động JBL Go 5 tiếp tục khẳng định vị thế với hiệu suất âm thanh lớn hơn 10% so với bản cũ. Điểm nhấn trong thiết kế mới là logo dạng đường viền nổi, không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn hỗ trợ cải thiện khả năng phát âm thanh.

Một tính năng đột phá được trang bị trên Go 5 là AirTouch. Người dùng có thể ghép đôi hai loa JBL Go 5 để tạo thành hệ thống âm thanh stereo tức thì chỉ bằng cách chạm hai thiết bị vào nhau. Đây là phương thức kết nối trực quan, rút ngắn thời gian thiết lập cho các trải nghiệm âm nhạc nhóm.

Trải nghiệm thị giác và độ bền chuẩn quân sự

Lần đầu tiên, JBL tích hợp hệ thống đèn Ambient Edge Light lên cả hai mẫu loa. Trên JBL Go 5, dải đèn này giúp hiển thị trực quan các trạng thái như kết nối Bluetooth, dung lượng pin hoặc chế độ Auracast. Đối với JBL Xtreme 5, hệ thống LED được nâng cấp phức tạp hơn với các hiệu ứng như Freeze, Bounce, Trim, Switch, Loop và Neon, cho phép tùy chỉnh theo không khí của các bữa tiệc.

Về độ bền, cả hai thiết bị đều đạt chuẩn kháng nước và kháng bụi IP68. Phần viền được gia cường bằng cao su giúp hạn chế hư hỏng khi va đập. Riêng JBL Xtreme 5 được trang bị thêm chân đế mới, đảm bảo độ vững chãi trên nhiều loại bề mặt địa hình khác nhau.

Thông số và giá bán chi tiết

Tại thị trường Việt Nam, JBL Xtreme 5 và JBL Go 5 được niêm yết với mức giá cạnh tranh, đi kèm các tính năng hỗ trợ như Playtime Boost giúp kéo dài thời gian nghe nhạc lên đến 10 giờ (đối với dòng Go).

Đặc điểm JBL Xtreme 5 JBL Go 5 Công nghệ chính AI Sound Boost, Smart EQ AirTouch, Playtime Boost Âm thanh Hệ thống 2.1, Bass sâu hơn 10% Lớn hơn 10%, hỗ trợ Lossless Chống nước/bụi IP68 IP68 Giá niêm yết 9.590.000 VNĐ 1.290.000 VNĐ

Người dùng hiện đã có thể đặt mua các sản phẩm này tại các hệ thống bán lẻ điện thoại và phụ kiện trên toàn quốc với các chương trình ưu đãi bảo hành chính hãng từ PGI.