Jean-Philippe Mateta tỏa sáng giúp Crystal Palace vô địch UEFA Conference League Bàn thắng duy nhất của Jean-Philippe Mateta vào lưới Rayo Vallecano đã đưa Crystal Palace lần đầu lên ngôi tại đấu trường châu Âu, đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục.

Trận chung kết UEFA Conference League diễn ra tại Red Bull Arena đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của Crystal Palace. Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Rayo Vallecano, đại diện thành London đã chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch châu lục đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Người hùng của trận đấu không ai khác chính là Jean-Philippe Mateta, người đã tận dụng tối đa cơ hội để mang về bàn thắng quý như vàng.

Bàn thắng quyết định được ghi sau nỗ lực dứt điểm từ xa của Adam Wharton, bóng tìm đến vị trí của Mateta và tiền đạo 28 tuổi đã không bỏ lỡ thời cơ với cú đệm bóng cận thành chuẩn xác. Pha lập công này không chỉ mang về danh hiệu cho đội bóng mà còn là chương rực rỡ nhất trong câu chuyện vượt khó đầy nghị lực của cá nhân chân sút người Pháp.

Hành trình vượt khó từ "bước hụt" tại Milan

Để đạt được vinh quang này, Mateta đã phải trải qua một giai đoạn đầy biến động. Chỉ vài tháng trước, vào kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2026, tương lai của anh tại Selhurst Park dường như đã đi đến hồi kết. Thương vụ trị giá 30 triệu bảng chuyển sang AC Milan tưởng chừng đã hoàn tất, nhưng cuối cùng lại đổ bể vào phút chót khi anh không vượt qua được buổi kiểm tra y tế do chấn thương đầu gối dai dẳng.

Trong bối cảnh câu lạc bộ đối mặt với lệnh trừng phạt từ UEFA liên quan đến các quy định sở hữu đa câu lạc bộ của doanh nhân John Textor, Crystal Palace bị giáng xuống chơi tại Conference League. Giữa muôn vàn áp lực từ sự sa sút phong độ và việc huấn luyện viên Oliver Glasner tuyên bố ra đi, Mateta đã chọn cách đối diện bằng sự kiên cường đáng nể thay vì gục ngã trước viễn cảnh u ám.

"Mọi chuyện không hề dễ dàng. Bạn chỉ cần tin vào chính mình," Mateta chia sẻ với Independent về giai đoạn hồi phục chấn thương và cạnh tranh vị trí với tân binh Jorgen Strand Larsen. Sự kiên trì đó đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng tại Leipzig, pha lập công thứ hai của anh tại đấu trường châu lục mùa này và cũng là bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp của anh tại London.

Khoảnh khắc vinh quang và tương lai rộng mở

Sau trận đấu, Mateta không giấu nổi sự phấn khích khi trả lời phỏng vấn TNT Sports: "Tôi cảm thấy tuyệt vời! Chúng tôi đã làm được lần đầu tiên tại châu Âu. Tôi vô cùng mệt mỏi vì đã cống hiến tất cả những gì mình có. Người hâm mộ luôn ủng hộ tôi và chúng tôi vô địch vì họ."

Dù tương lai của tiền đạo người Pháp đang là dấu hỏi lớn khi Juventus được cho là đang muốn chiêu mộ anh sau kỳ World Cup sắp tới, chân sút 28 tuổi đã có thể mỉm cười tự hào. Nếu ra đi trong mùa hè này, anh sẽ rời Selhurst Park với tư thế của một người hùng lịch sử, để lại món quà vô giá cho cộng đồng cổ động viên Crystal Palace. Chiến thắng này cũng là lời khẳng định đanh thép cho bản lĩnh của đội bóng thành London trên bản đồ bóng đá châu Âu.