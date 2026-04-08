Jeju United 1-2 FC Bayern München: FC Bayern München giành chiến thắng Jeju United chạm trán FC Bayern München tại Jeju World Cup Stadium lúc 18h ngày 04/08/2026 trong trận giao hữu cấp câu lạc bộ.

Jeju United 1 - 2 FC Bayern München Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Jeju United tiếp đón FC Bayern München.

11' BÀN THẮNG! FC Bayern München (0-1) Phút 11': Felipe Chávez () lập công (kiến tạo: Guido Della Rovere ). Tỷ số: 0 - 1.

15' BÀN THẮNG! Jeju United (1-1) Phút 15': Chang-min Lee () lập công (kiến tạo: Matheus Aiás). Tỷ số: 1 - 1.

25' FC Bayern München ép sân Cầm bóng: Jeju United 40 - 60 FC Bayern München, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

36' Thay người Phút 36' (): Tim Binder vào sân thay Min-jae Kim.

37' FC Bayern München ép sân Cầm bóng: Jeju United 37 - 63 FC Bayern München, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

39' Thẻ vàng Phút 39': Tom Bischof () nhận thẻ vàng.

41' BÀN THẮNG! FC Bayern München (1-2) Phút 41': Bastian Assomo () lập công (kiến tạo: João Palhinha). Tỷ số: 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Sang-eun Shin vào sân thay Matheus Aiás.

46' Thay người Phút 46' (): Seung-min Joo vào sân thay Ja-ung Heo.

46' Thay người Phút 46' (): Jae-min Kim vào sân thay Chang-min Lee .

46' Thay người Phút 46' (): Chang-jun Park vào sân thay Eraldo Cinari.

50' FC Bayern München ép sân Cầm bóng: Jeju United 39 - 61 FC Bayern München, dứt điểm 3 - 14 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 2 - 0.

53' Thẻ vàng Phút 53': Hiroki Ito () nhận thẻ vàng.

61' Thay người Phút 61' (): Sacha Boey vào sân thay Vincent Manuba .

61' Thay người Phút 61' (): Nathaniel Brown vào sân thay Tim Binder.

61' Thay người Phút 61' (): Maycon Cardozo vào sân thay Bara Sapoko Ndiaye.

61' Thay người Phút 61' (): Arijon Ibrahimovic vào sân thay Felipe Chávez.

61' Thay người Phút 61' (): Joshua Kimmich vào sân thay Tom Bischof.

61' Thay người Phút 61' (): Aleksandar Pavlovic vào sân thay João Palhinha.

61' Thay người Phút 61' (): Jonathan Tah vào sân thay Hiroki Ito.

62' Thay người Phút 62' (): Dong-hwi Kang vào sân thay Woon Jeong.

62' FC Bayern München ép sân Cầm bóng: Jeju United 37 - 63 FC Bayern München, dứt điểm 4 - 14 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 2 - 1.

68' Thay người Phút 68' (): Kim Hyeon-Woo vào sân thay Byung-wook Choi.

73' Thay người Phút 73' (): Kang-jun Heo vào sân thay Jae-woo Kim.

74' FC Bayern München ép sân Cầm bóng: Jeju United 35 - 65 FC Bayern München, dứt điểm 4 - 15 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 2 - 1.

78' Thay người Phút 78' (): Luis Díaz vào sân thay Bastian Assomo.

78' Thay người Phút 78' (): Konrad Laimer vào sân thay Guido Della Rovere .

78' Thay người Phút 78' (): Josip Stanisic vào sân thay Filip Pavic.

82' Thay người Phút 82' (): In-soo Yu vào sân thay Min-jae Park.

83' Thẻ vàng Phút 83': In-soo Yu () nhận thẻ vàng.

86' FC Bayern München ép sân Cầm bóng: Jeju United 33 - 67 FC Bayern München, dứt điểm 5 - 20 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 7; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 2 - 2.

KT Kết thúc: Jeju United 1-2 FC Bayern München Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 19:55 04/08/2026

Đội hình chính thức Jeju United Sơ đồ 4-4-2 FC Bayern München Sơ đồ 4-2-3-1 31 Ja-ung Heo 47 Min-jae Park 6 Gi-min Kwon 41 Jae-woo Kim 13 Woon Jeong 24 Byung-wook Choi 20 Min-gyu Jang 8 Chang-min Lee 88 In-jung Jo 9 Matheus Aiás 22 Eraldo Cinari 26 Sven Ulreich 23 Sacha Boey 46 Filip Pavic 3 Min-jae Kim 35 Maycon Cardozo 16 João Palhinha 41 Vincent Manuba 32 Felipe Chávez 8 Tom Bischof 20 Arijon Ibrahimovic 30 Armindo Sieb Cập nhật đội hình lúc 17:29 04/08/2026

Jeju United Thống kê FC Bayern München 31% Kiểm soát bóng 69% 5 Dứt điểm 25 3 Trúng đích 5 2 Phạt góc 7 4 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Felipe Chávez FC Bayern München 1 bàn Bastian Assomo FC Bayern München 1 bàn Chang-min Lee Jeju United 1 bàn Matheus Aiás Jeju United 1 kiến tạo · điểm 7.11 João Palhinha FC Bayern München 1 kiến tạo · điểm 7.04 Guido Della Rovere FC Bayern München 1 kiến tạo · điểm 6.87

Thông tin trận đấu

Jeju United sẽ đối đầu FC Bayern München trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 18:00 ngày 04/08/2026 tại Jeju World Cup Stadium.

Đây là màn so tài giữa Jeju United và FC Bayern München trong bối cảnh dữ liệu hiện có chỉ xác nhận thời gian, địa điểm và tính chất giao hữu của trận đấu. Vì vậy, những đánh giá về phong độ gần đây, lực lượng, thành tích đối đầu hoặc vị trí tại giải đấu chưa thể được đưa ra một cách đáng tin cậy.

Điểm đáng chú ý

Với tính chất giao hữu, trận đấu có thể là dịp để hai đội kiểm tra khả năng vận hành lối chơi và tạo cơ hội cho các phương án nhân sự. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hay những cầu thủ vắng mặt.

Jeju World Cup Stadium sẽ là địa điểm diễn ra cuộc chạm trán. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu giàu tính thử nghiệm, trong đó diễn biến thực tế trên sân sẽ quyết định cách hai đội tiếp cận từng giai đoạn.

Nhận định trước trận

Trên cơ sở thông tin được xác nhận, chưa đủ dữ kiện để đặt một đội vào vị thế vượt trội hoặc đưa ra dự đoán cụ thể về kết quả. Tâm điểm của trận đấu sẽ nằm ở cách Jeju United và FC Bayern München tổ chức thế trận, điều chỉnh nhân sự và tận dụng cơ hội trong 90 phút.

Nhìn chung, cuộc đối đầu tại Jeju World Cup Stadium mang tính kiểm chứng nhiều hơn là cuộc cạnh tranh điểm số. Những chi tiết về đội hình và chiến thuật chỉ có thể được đánh giá rõ hơn khi thông tin chính thức được công bố.

FC Bayern München 5 trận gần nhất T B T T H

Tình hình lực lượng Jeju United ✚ Tobias Figueiredo (Unknown Injury) ✚ Chang-min Lee (Unknown Injury) FC Bayern München ✚ Lennart Karl (Muscle Tear) ✚ Tarek Buchmann (Syndesmotic Ligament Tear)