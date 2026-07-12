Jelena Ostapenko và Marcelo Arevalo đăng quang ngôi vô địch đôi nam nữ Wimbledon 2026 Chiến thắng thuyết phục tại trận chung kết giúp Jelena Ostapenko khẳng định vị thế tay vợt toàn diện, trong khi Marcelo Arevalo tiếp tục viết nên lịch sử cho quần vợt El Salvador.

Sân trung tâm tại All England Club vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của mùa giải 2026 khi Jelena Ostapenko và Marcelo Arevalo chính thức bước lên bục cao nhất của nội dung đôi nam nữ. Vượt qua những rào cản về tâm lý và sự cạnh tranh khốc liệt, cặp đôi đã cống hiến một trận chung kết mãn nhãn, khẳng định sự ăn ý tuyệt đối trong từng pha bóng.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và kỹ thuật

Trận chung kết không chỉ là cuộc đối đầu về thể lực mà còn là bàn cờ chiến thuật cân não. Jelena Ostapenko, với lối chơi tấn công rực lửa từ vạch cuối sân (baseline), đã tạo ra áp lực nghẹt thở lên đối thủ bằng những cú thuận tay sấm sét. Sự bùng nổ của tay vợt người Latvia là tiền đề quan trọng để Marcelo Arevalo thực hiện những tình huống đánh lưới (net play) đầy tinh tế.

Chức vô địch Wimbledon đầy ý nghĩa với Jelena Ostapenko và Marcelo Arevalo.

Đáng chú ý, Arevalo – chuyên gia đánh đôi dày dạn kinh nghiệm – đã đóng vai trò là "mỏ neo" vững chắc, giữ nhịp trận đấu mỗi khi Ostapenko có dấu hiệu nóng nảy. Khả năng giao bóng ổn định và những pha cứu thua xuất thần của tay vợt El Salvador đã bẻ gãy ý chí lội ngược dòng của đối thủ trong những thời điểm quyết định của set đấu.

Khẳng định vị thế tay vợt toàn diện

Với cá nhân Jelena Ostapenko, danh hiệu này mang một ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp. Cô tiếp tục chứng minh bản thân không chỉ là một ngôi sao ở nội dung đơn nữ mà còn là một "sát thủ" thực thụ khi đứng trong đội hình đánh đôi. Việc duy trì thể lực để thi đấu song song hai nội dung tại một giải Grand Slam khắc nghiệt như Wimbledon là minh chứng cho sự chuẩn bị chuyên nghiệp của tay vợt này.

Ostapenko vừa đánh đơn hay, vừa đánh đôi rất cừ.

Thống kê sau trận đấu cho thấy tỷ lệ giao bóng một thành công của cặp đôi Ostapenko/Arevalo đạt mức ấn tượng, cùng với đó là khả năng tận dụng break-point cực tốt. Họ gần như không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để xoay chuyển cục diện trong set đấu cuối cùng.

Chiến thắng này không chỉ bổ sung thêm một danh hiệu Grand Slam vào bộ sưu tập của cả hai mà còn là lời khẳng định về sức mạnh của sự kết hợp đa quốc gia trong quần vợt hiện đại. Khi tiếng tennis cuối cùng vang lên, cả All England Club đã đứng dậy tán thưởng cho hai nhà tân vô địch xứng đáng của mùa giải 2026.