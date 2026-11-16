Jensen Huang cân nhắc quay lại ghế CEO Nvidia, giới công nghệ vận động Hội đồng quản trị phục chức Financial Times cho biết ông Huang bàn kịch bản tái xuất với đồng minh; thư ngỏ có hơn 160.000 chữ ký, nhưng Bộ trưởng Tài chính Mỹ kêu gọi cải tổ Nvidia.

Theo Financial Times, nhà đồng sáng lập Jensen Huang đang cân nhắc quay trở lại cương vị CEO Nvidia. Chỉ vài ngày sau khi từ chức, ông trao đổi với các đồng minh tại Thung lũng Silicon để gây áp lực buộc Hội đồng quản trị tập đoàn bán dẫn này phục chức cho ông.

Financial Times đưa tin Jensen Huang muốn trở lại vị trí CEO Nvidia. Ảnh: Bloomberg

Động thái này diễn ra sau khi ông Huang rời nhiệm sở trước các thông tin về quan hệ ngoài hôn nhân với một phụ nữ bị nghi là điệp viên và một nhân sự cấp dưới tại công ty.

Kịch bản tái xuất khi cuộc điều tra độc lập chưa kết thúc

Nhiều nguồn tin am hiểu sự việc cho biết ông Huang đã trực tiếp trao đổi với những người thân tín về khả năng trở lại. Điều này diễn ra dù một ủy ban độc lập của Hội đồng quản trị Nvidia vẫn đang điều tra hành vi của ông. Vụ việc là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng lãnh đạo chưa từng có tại đế chế chip trị giá 4.000 tỷ USD trong tuần qua.

Một đồng minh của ông Huang tiết lộ, nhóm lãnh đạo công nghệ tại Thung lũng Silicon đang lập một "phòng tác chiến" để vận động hành lang Hội đồng quản trị đưa ông trở lại ghế nóng. Nhóm này cũng tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Nhà Trắng. Nguồn tin này khẳng định chiến dịch nhận được sự ủng hộ từ chính ông Huang.

"Tất cả những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới công nghệ bên ngoài các phòng thí nghiệm AI tiên phong đều yêu mến Jensen", nguồn tin nói.

Thư ngỏ hơn 160.000 chữ ký và lời kêu gọi từ nhà đầu tư lớn

Cuối tuần qua, chiến dịch công khai kêu gọi phục chức cho nhà sáng lập Nvidia thu hút sự chú ý lớn. Trang web chiến dịch Bring Jensen Back ghi nhận hơn 160.000 chữ ký. Trong số người ký có CEO Tesla và SpaceX Elon Musk, CEO Epic Games Tim Sweeney và nhiều nhân viên đương nhiệm của Nvidia. Bức thư ngỏ yêu cầu Hội đồng quản trị giữ lại ông Huang cho đến khi cuộc điều tra độc lập có kết luận chính thức.

Ở góc độ cổ đông tổ chức, nhà sáng lập quỹ đầu tư Altimeter Capital Brad Gerstner và Giám đốc đầu tư quỹ Atreides Management Gavin Baker hôm 13/11 cũng công bố thư ngỏ gửi Hội đồng quản trị Nvidia. Họ hối thúc ban lãnh đạo để ngỏ "mọi phương án, bao gồm cả khả năng trở lại của ông Jensen Huang".

Hai nhà đầu tư này viện dẫn thành công vượt bậc của ông Huang trong thời gian dài. Họ cũng nêu sự bất ổn lớn xung quanh quyết định ra đi đột ngột của ông làm lý do đề nghị xem xét lại.

Sức ép từ Washington và bài toán uy tín cá nhân

Dù được giới công nghệ hậu thuẫn, nỗ lực đưa ông Huang trở lại ghế điều hành dự báo sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các nhà hoạch định chính sách tại Washington. Phát biểu ngày 15/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi một "cuộc cải tổ mạnh mẽ" trong bộ máy lãnh đạo của Nvidia sau sự ra đi của ông Huang.

Ngay cả những đồng minh thân cận nhất cũng thừa nhận chưa tìm ra cách hữu hiệu để khôi phục uy tín cá nhân của ông Huang. "Việc có quan hệ tình cảm với một nhân viên cấp dưới là hành vi đủ căn cứ để sa thải", một nhân vật tham gia chiến dịch vận động phục chức cho ông nhìn nhận thẳng thắn.

Hiện cuộc điều tra độc lập của Hội đồng quản trị vẫn đang tiến hành và là yếu tố quyết định hướng đi tiếp theo của ông Huang tại Nvidia.