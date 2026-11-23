Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia chỉ vài ngày sau khi từ chức, hội đồng quản trị nhất trí Hội đồng quản trị Nvidia phục chức CEO và Chủ tịch cho Jensen Huang với tỷ lệ nhất trí, sau khi chính phủ Mỹ xác nhận không có rủi ro an ninh quốc gia.

Nvidia đã chính thức phục chức Giám đốc điều hành (CEO) và Chủ tịch công ty cho Jensen Huang, có hiệu lực ngay lập tức, chỉ một thời gian ngắn sau khi ông nộp đơn từ chức. Quyết định được hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ nhất trí tuyệt đối, sau khi cơ quan chức năng Mỹ đánh giá việc ông quay lại điều hành không gây rủi ro nào về an ninh quốc gia.

Sự trở lại bất ngờ này diễn ra trong bối cảnh Nvidia đang đối mặt nhiều thách thức. Quyết định cũng trái với những tuyên bố mà hãng đưa ra chỉ vài ngày trước đó.

Hội đồng quản trị đổi hướng: từ phủ nhận đến nhất trí đón ông Huang trở lại

Theo thông báo của Nvidia, hội đồng quản trị bỏ phiếu nhất trí tuyệt đối để đưa ông Huang trở lại hai vị trí cao nhất của công ty. Ông Harvey C. Jones, Chủ tịch Nvidia, cho biết sự trở lại của ông Huang mang lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, nhân viên và đối tác. Ban lãnh đạo bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực và khả năng dẫn dắt của ông.

Jensen Huang được phục chức CEO của Nvidia

Tuy nhiên, vào ngày 17 tháng 11, chính ông Jones từng khẳng định công ty không có ý định mời cựu CEO quay lại. Chỉ vài ngày sau, lập trường này đã thay đổi hoàn toàn.

Dòng thời gian của khủng hoảng tại Nvidia

Sự việc bắt nguồn từ cuối tháng 10, khi truyền thông đưa tin về mối quan hệ ngoài luồng của ông Huang. Các mốc chính được nêu trong nguồn tin như sau:

Thời điểm Diễn biến Cuối tháng 10 Truyền thông đưa tin về mối quan hệ ngoài luồng của ông Huang Ngày 8 tháng 11 Ông Huang lên tiếng thừa nhận sự việc, cổ phiếu Nvidia sụt giảm 5% Ngày 12 tháng 11 Ông Huang từ chức, sau thông tin có quan hệ tình cảm với một nữ giám đốc cấp dưới Ngày 17 tháng 11 Ông Jones khẳng định công ty không có ý định mời cựu CEO quay lại

Trong giai đoạn công ty gặp khủng hoảng, bà Colette Kress đảm nhận trách nhiệm CEO tạm quyền. Ông Huang đã đặc biệt gửi lời cảm ơn đến bà trong thông cáo báo chí mới nhất.

Yếu tố then chốt: xác nhận từ chính phủ Mỹ

Theo nguồn tin, một trong những yếu tố then chốt khiến ban lãnh đạo thay đổi quyết định là sự xác nhận từ chính phủ Mỹ. Sau khi tham vấn các cấp cao, cơ quan chức năng đánh giá việc ông Huang quay lại điều hành không gây ra bất kỳ rủi ro nào về an ninh quốc gia.

Jensen Huang đã phải chức CEO Nvidia trước đó vì dính vào bê bối tình cảm

Trong thông cáo, ông Huang chia sẻ ông rất vinh dự khi được trở lại dẫn dắt một trong những công ty công nghệ quan trọng nhất thế giới.

Cuộc điều tra nội bộ vẫn tiếp diễn

Dù ông Huang đã trở lại nắm quyền, ủy ban độc lập của Nvidia vẫn sẽ tiếp tục hoàn tất cuộc điều tra nội bộ liên quan đến các cáo buộc tình báo nước ngoài. Bản thân ông cam kết hợp tác toàn diện để làm rõ các vấn đề còn tồn đọng.

Có thể thấy, việc phục chức nhanh chóng cho thấy tầm quan trọng của ông Huang đối với định hướng phát triển của hãng. Trong thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi cách ông dẫn dắt công ty vượt qua các rào cản pháp lý và duy trì vị thế dẫn đầu. Thông tin trên được tổng hợp từ 9to5Mac và MacRumors.