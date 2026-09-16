Jeonbuk Motors 2-1 Kashiwa Reysol: Jeonbuk Motors giành chiến thắng Cuộc so tài giữa Jeonbuk Motors và Kashiwa Reysol lúc 17h00 ngày 16/09 hứa hẹn kịch tính khi đại diện Hàn Quốc nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục trên bảng xếp hạng.

Jeonbuk Motors 2 - 1 Kashiwa Reysol Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Jeonbuk Motors tiếp đón Kashiwa Reysol.

12' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Jeonbuk Motors 26% - 74% Kashiwa Reysol, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1.

24' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Jeonbuk Motors 26% - 74% Kashiwa Reysol, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2.

30' BÀN THẮNG! Kashiwa Reysol (0-1) Phút 30': Kenshin Yuba (Kashiwa Reysol) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

32' Thẻ vàng Phút 32': Nobuteru Nakagawa (Kashiwa Reysol) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Jeonbuk Motors 30% - 70% Kashiwa Reysol, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Kashiwa Reysol): Koki Kumasaka vào sân thay Nobuteru Nakagawa.

45' Thay người Phút 45' (Kashiwa Reysol): Masaki Watai vào sân thay Yoshio Koizumi.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Jeonbuk Motors (1-1) Phút 48': Tiago Orobó (Jeonbuk Motors) lập công (kiến tạo: Kim Tae-Hwan). Tỷ số: 1 - 1.

49' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Jeonbuk Motors 36% - 64% Kashiwa Reysol, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.

52' Thay người Phút 52' (Kashiwa Reysol): Yusuke Segawa vào sân thay Yuki Kakita.

52' Thay người Phút 52' (Kashiwa Reysol): Tojiro Kubo vào sân thay Yusei Yamanouchi.

60' VAR Phút 60': Bàn thắng không được công nhận — Yusuke Segawa (Kashiwa Reysol).

61' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Jeonbuk Motors 37% - 63% Kashiwa Reysol, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 1.

65' Thay người Phút 65' (Jeonbuk Motors): Italo Vargas vào sân thay Lee Dong-Jun.

69' BÀN THẮNG! Jeonbuk Motors (2-1) Phút 69': Italo Vargas (Jeonbuk Motors) lập công (kiến tạo: Lee Yeong-jae). Tỷ số: 2 - 1.

70' Thay người Phút 70' (Kashiwa Reysol): Mao Hosoya vào sân thay Koya Yuruki.

73' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Jeonbuk Motors 38% - 62% Kashiwa Reysol, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 1.

79' Thay người Phút 79' (Jeonbuk Motors): Vinicius Rodrigues Adelino Dos Santos vào sân thay Kim Jin-Gyu.

79' Thay người Phút 79' (Jeonbuk Motors): Bruno Mota vào sân thay Tiago Orobó.

85' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Jeonbuk Motors 38% - 62% Kashiwa Reysol, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 1.

86' Thay người Phút 86' (Jeonbuk Motors): Maeng Seong-ung vào sân thay João Gamboa.

87' Thẻ vàng Phút 87': Seung-Woo Lee (Jeonbuk Motors) nhận thẻ vàng (Dissent).

87' Thẻ vàng Phút 87': Kim Tae-hyeon (Jeonbuk Motors) nhận thẻ vàng (Dissent).

87' Thẻ vàng Phút 87': Kim Young-Bin (Jeonbuk Motors) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

88' Thay người Phút 88' (Jeonbuk Motors): Park Ji-su vào sân thay Kim Young-Bin.

KT Kết thúc: Jeonbuk Motors 2-1 Kashiwa Reysol Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 18:54 16/09/2026

Đội hình chính thức Jeonbuk Motors Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Chung Jung-Yong Kashiwa Reysol Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ricardo Rodríguez 31 Song Bum-Keun 23 Kim Tae-Hwan 4 Cho Wi-Je 2 Kim Young-Bin 77 Kim Tae-Hyun 16 João Gamboa 97 Kim Jin-Gyu 7 Lee Dong-Jun 28 Lee Yeong-Jae 10 Lee Seung-Woo 9 Tiago Orobó 25 R. Kojima 88 S. Baba 4 T. Koga 2 H. Mitsumaru 44 K. Yuba 21 Y. Konishi 39 N. Nakagawa 32 Y. Yamanouchi 8 Y. Koizumi 16 K. Yuruki 18 Y. Kakita Dự bị Jeonbuk Motors 99 Bruno Mota 30 Dodozinho 95 Italo 11 Kim Seung-Sub 1 Lee Ju-Hyun 6 Maeng Seong-Ung 5 Park Ji-Soo 3 Yeon Je-Un 70 Park Hyun-Min Kashiwa Reysol 24 T. Kubo 27 K. Kumasaka 20 Y. Segawa 26 D. Sugioka 77 T. Wakahara 11 Masa 87 H. Yamauchi 23 K. Chonan 9 M. Hosoya Cập nhật đội hình lúc 16:33 16/09/2026

Jeonbuk Motors Thống kê Kashiwa Reysol 36% Kiểm soát bóng 64% 13 Dứt điểm 12 3 Trúng đích 2 0 Phạt góc 6 9 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Tiago Orobó Jeonbuk Motors 1 bàn Italo Jeonbuk Motors 1 bàn K. Yuba Kashiwa Reysol 1 bàn Lee Yeong-Jae Jeonbuk Motors 1 kiến tạo · điểm 7.7 Kim Tae-Hwan Jeonbuk Motors 1 kiến tạo · điểm 6.91

Màn chạm trán giữa Jeonbuk Motors và Kashiwa Reysol vào lúc 17:00 ngày 16/09/2026 trên sân vận động Jeonju World Cup Stadium là một trong những tâm điểm đáng chú ý. Đội chủ nhà Jeonbuk Motors bước vào cuộc tiếp đón đối thủ với quyết tâm tối đa nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục trong giai đoạn quan trọng này.

Tình thế sát sao giữa hai đối thủ trên bảng xếp hạng

Hiện tại trên bảng xếp hạng, hai câu lạc bộ đang ở những vị trí liền kề với việc Kashiwa Reysol đứng ở vị trí thứ 9 với 0 điểm, trong khi Jeonbuk Motors xếp ngay phía sau ở hạng 10 với cùng 0 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến cuộc chạm trán trực tiếp trở thành ngã rẽ có ý nghĩa đặc biệt đối với cả đôi bên.

Với Jeonbuk Motors, mục tiêu giữ vững tham vọng vươn lên nhóm trên đòi hỏi họ phải tận dụng triệt để từng lợi thế trong tay. Được thi đấu trên thảm cỏ quen thuộc tại Jeonju World Cup Stadium, đại diện bóng đá Hàn Quốc có điểm tựa sân bãi vững chắc để triển khai thế trận chủ động trước các vị khách đến từ Nhật Bản.

Điểm tựa từ hai lần gặp nhau gần nhất

Nhìn lại thành tích chạm trán giữa đôi bên, Jeonbuk Motors là đội đang nắm giữ lợi thế tâm lý rõ rệt. Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng xứ kim chi đã giành chiến thắng trong cả 2 trận và chưa để Kashiwa Reysol có được bất kỳ trận hòa hay trận thắng nào.

Sự vượt trội trong những lần so tài vừa qua mang lại niềm tin lớn cho ban huấn luyện Jeonbuk Motors trước giờ bóng lăn. Ngược lại, Kashiwa Reysol hiểu rằng họ cần phải có những điều chỉnh sắc sảo để phá vỡ thế bất lợi mỗi khi đối đầu đội chủ sân Jeonju World Cup Stadium.

Nhận định thế trận tại Jeonju World Cup Stadium

Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, Jeonbuk Motors nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát nhịp độ tuyến giữa và tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành đối phương. Sự chắc chắn ở các tuyến sẽ là chìa khóa để đội bóng này duy trì sức ép liên tục.

Trong khi đó, Kashiwa Reysol chắc chắn sẽ chú trọng khâu phòng ngự chặt chẽ nhằm tránh mắc phải những sai sót trước áp lực sân khách. Trận đấu hứa hẹn diễn ra giằng co với những màn so tài chiến thuật căng thẳng, nơi Jeonbuk Motors chiếm ưu thế nhất định nhờ phong độ đối đầu gần nhất cùng quyết tâm bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Jeonbuk Motors · 2 thắng 0 hòa Kashiwa Reysol · 0 thắng Kashiwa Reysol 0 - 2 Jeonbuk Motors JM Jeonbuk Motors 3 - 2 Kashiwa Reysol JM

Jeonbuk Motors 5 trận gần nhất B H T H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Kashiwa Reysol 5 trận gần nhất T B B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 1 1 0 0 +6 3 T 2 Gamba Osaka 1 1 0 0 +3 3 T T 3 SHANGHAI SIPG 1 1 0 0 +2 3 T … 8 Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 9 Kashiwa Reysol 0 0 0 0 0 0 10 Jeonbuk Motors 0 0 0 0 0 0 11 Port FC 0 0 0 0 0 0 …