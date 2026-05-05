Jeremy Doku giải cứu Man City trong màn rượt đuổi tỷ số 3-3 kịch tính với Everton Cú đúp của Jeremy Doku ở phút bù giờ cuối cùng giúp Man City giữ lại 1 điểm tại Etihad, song hàng thủ hớ hênh khiến họ đánh mất lợi thế trước Arsenal.

Sân Etihad vừa chứng kiến một trong những cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở nhất mùa giải khi Man City chia điểm 3-3 trước Everton. Trong một ngày hàng phòng ngự thi đấu thiếu tập trung, sự tỏa sáng cá nhân của Jeremy Doku đã trở thành điểm tựa duy nhất giúp đoàn quân của Pep Guardiola thoát khỏi một thất bại ê chề ngay trên sân nhà.

Jeremy Doku: Điểm sáng rực rỡ giữa sự hỗn loạn

Jeremy Doku (8.6 điểm) xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tiền đạo cánh người Bỉ liên tục hành hạ hàng phòng ngự Everton bằng những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật lắt léo. Đỉnh cao là hai siêu phẩm ghi bằng cả hai chân, trong đó bàn gỡ hòa ở phút 90+7 đã trực tiếp giữ lại hy vọng cho Man City trong cuộc đua vô địch.

Bên cạnh Doku, Erling Haaland (7.5 điểm) dù không có nhiều không gian diễn tập vẫn chứng minh đẳng cấp của một sát thủ. Pha dứt điểm lạnh lùng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của tiền đạo người Na Uy chính là tiền đề cho cuộc lội ngược dòng trong những phút bù giờ, dù trước đó anh mắc sai lầm trong tình huống lùi về hỗ trợ phòng ngự.

Hàng thủ hớ hênh và sai lầm của Marc Guehi

Trái ngược với sự thăng hoa của hàng công, hệ thống phòng ngự của Man City đã có một ngày thi đấu dưới trung bình. Marc Guehi (6.8 điểm) từ người hùng với một pha kiến tạo đã nhanh chóng trở thành tội đồ. Sai lầm vị trí chết người của trung vệ này đã dẫn đến bàn gỡ hòa của Barry, phủ bóng đen lên toàn bộ nỗ lực trước đó của anh.

Gianluigi Donnarumma (6.4 điểm) cũng không đem lại sự an tâm tuyệt đối. Dù có một tình huống cứu thua xuất sắc trước Beto trong hiệp một, thủ thành người Ý lại tỏ ra lúng túng trong các pha chống phạt góc và phải nhận một thẻ vàng không đáng có.

Tuyến giữa mất kiểm soát trong hiệp hai

Sự sụt giảm về thể lực và khả năng kiểm soát bóng ở hiệp hai là nguyên nhân chính khiến Man City đánh mất thế trận. Bernardo Silva (6.5 điểm) dù hoạt động năng nổ nhưng không còn duy trì được tầm ảnh hưởng sau giờ nghỉ. Tương tự, Nico Gonzalez (6.1 điểm) hoàn toàn biến mất khi trận đấu rơi vào trạng thái hỗn loạn, khiến khu trung tuyến của Man City bị Everton bẻ gãy dễ dàng.

Tân binh Rayan Cherki (7.0 điểm) có màn ra mắt tương đối ấn tượng với một đường kiến tạo dọn cỗ cho Doku. Cherki cho thấy tiềm năng sáng tạo lớn, nhưng anh cần thêm thời gian để hòa nhập hoàn toàn vào hệ thống của Pep Guardiola.

Trận hòa này khiến Man City tự làm khó mình trong cuộc đua song mã với Arsenal. Nếu không sớm cải thiện sự tập trung của hàng thủ, thầy trò Pep Guardiola sẽ phải trả giá đắt trong giai đoạn nước rút của mùa giải.