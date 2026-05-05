Jeremy Doku lập cú đúp siêu phẩm nhưng Man City chính thức mất quyền tự quyết ngôi vương Dù Jeremy Doku tỏa sáng rực rỡ với điểm số 8.6, Manchester City vẫn bị Everton cầm hòa 3-3, khiến khoảng cách với Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh bị nới rộng đáng kể.

Sân vận động Hill Dickinson vào rạng sáng ngày 5/5 đã chứng kiến một trong những trận cầu kịch tính nhất của Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26. Trong đêm diễn mà Jeremy Doku chơi thăng hoa với cú đúp đẳng cấp, Manchester City vẫn không thể giành trọn 3 điểm. Trận hòa 3-3 trước một Everton kiên cường khiến thầy trò Pep Guardiola chính thức đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Sức mạnh tuyệt đối của Jeremy Doku bên hành lang cánh

Ngay từ những phút đầu tiên, sức ép mà Manchester City tạo ra lên phần sân đối phương là cực lớn. Giữa một tập thể đầy sao, Jeremy Doku nổi lên như một điểm sáng rực rỡ nhất. Cầu thủ người Bỉ cho thấy lý do tại sao anh là nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự với những thống kê cá nhân ấn tượng.

Doku làm khổ hàng thủ Everton.

Với 85 lần chạm bóng và 17 lần hiện diện trong vòng cấm đối phương, Doku chính là hạt nhân trong mọi đợt lên bóng của City. Khả năng rê bóng của anh đạt hiệu suất gần như tuyệt đối với 6/7 lần thành công. Bàn mở tỷ số ở phút 43 là minh chứng cho đẳng cấp siêu hạng của tiền đạo này. Nhận đường chuyền từ Rayan Cherki, Doku thực hiện pha xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ trước khi vẽ nên đường cong hoàn hảo bằng chân trái vào góc cao khung thành.

Đến phút bù giờ 90+7, khi hy vọng của City tưởng chừng đã tắt lịm, chính Doku lại lên tiếng. Một cú cứa lòng chân phải quyết đoán từ rìa vòng cấm xé toang mành lưới Everton, cứu vãn một điểm quý giá. Màn trình diễn này giúp anh nhận điểm số 8.6 – cao nhất trận đấu.

Sai lầm hàng thủ và sự trỗi dậy của Everton

Tuy nhiên, sự rực sáng của một cá nhân không thể khỏa lấp những sai lầm của hệ thống phòng ngự. Trong khi Doku miệt mài ghi bàn, tuyến dưới của Man City lại liên tục mắc lỗi. Sai lầm từ đường chuyền về thiếu lực của Marc Guehi ở phút 68 đã tạo điều kiện cho Thierno Barry ghi bàn gỡ hòa.

Tiếp đó là sự hớ hênh trong khâu kèm người ở các tình huống cố định, để Jake O’Brien đánh đầu cận thành và sau đó Barry nâng tỷ số lên 3-1. Dù Erling Haaland đã nổ súng ở phút 83 để rút ngắn cách biệt, nhưng sự lỏng lẻo của hàng thủ đã khiến nỗ lực của hàng công trở nên vô nghĩa.

Nhờ có Doku, City mới có thể rời sân của Everton với 1 điểm.

Cục diện cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Trận hòa tại Hill Dickinson đẩy Manchester City vào thế chân tường. Lúc này trên bảng xếp hạng, Arsenal đã bứt phá để nới rộng khoảng cách lên thành 5 điểm. Dù City vẫn còn một trận chưa đấu trong tay, nhưng quyền tự quyết đã không còn nằm trong tay Pep Guardiola.

Giờ đây, ngay cả khi thắng trận đấu bù, City vẫn kém Arsenal 2 điểm và phải cầu nguyện cho đối thủ sảy chân ở những vòng đấu cuối cùng. Dưới đây là bảng thống kê các chỉ số quan trọng của trận đấu:

Thông số Everton Manchester City Số cú sút 12 24 Kiểm soát bóng 35% 65% Bàn thắng kỳ vọng (xG) 1.85 2.42 Phạt góc 4 11

Có thể thấy, sự thiếu tập trung trong hiệp hai đã khiến giấc mơ vô địch của Man City rạn nứt. Ánh sáng từ đôi chân của Jeremy Doku là không đủ để xua đi bóng tối đang bao trùm lên tham vọng xưng vương của đội bóng thành Manchester tại khu vực Merseyside đêm qua.