Jeremy Doku rực sáng giúp Man City thắng Brentford 3-0, áp sát ngôi đầu của Arsenal Bàn thắng đẳng cấp của Jeremy Doku không chỉ phá vỡ thế bế tắc trước Brentford mà còn đánh dấu sự lột xác của tiền đạo người Bỉ trong cuộc đua vô địch đầy kịch tính.

Manchester City tiếp tục duy trì áp lực nghẹt thở lên Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Brentford. Jeremy Doku, với một bàn thắng đẳng cấp cùng bộ chỉ số thống kê ấn tượng, đã chứng minh sự tiến hóa vượt bậc để trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình của Pep Guardiola.

Khoảnh khắc phá vỡ thế bế tắc

Trong bối cảnh Man City vấp phải hàng phòng ngự kiên cường của Brentford suốt gần một giờ thi đấu, Jeremy Doku đã tỏa sáng đúng lúc. Phút 60, từ hành lang cánh trái sở trường, ngôi sao người Bỉ thực hiện cú cứa lòng hoàn hảo vào góc xa, đánh bại thủ môn Caoimhin Kelleher để mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý cho toàn đội mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh của Doku trong những thời khắc định mệnh.

Món quà ý nghĩa dành tặng người cha

Pha lập công này mang đậm dấu ấn cá nhân khi Doku dành tặng nó cho người cha của mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 60. Ngay sau khi ghi bàn, anh đã gửi thông điệp chúc mừng trực tiếp qua ống kính truyền hình Sky Sports. Tiền đạo này xúc động chia sẻ rằng sự hy sinh của cha mẹ là động lực lớn nhất để anh khao khát ghi bàn và cống hiến hết mình trên sân cỏ.

Sự tiến hóa từ người rê dắt đến "sát thủ" cánh trái

Doku đang trải qua giai đoạn bùng nổ nhất kể từ khi gia nhập sân Etihad. Thống kê chỉ ra rằng anh đã ghi bàn trong 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong 6 trận gần nhất, tuyển thủ Bỉ đã in dấu giày vào 7 bàn thắng, bằng đúng tổng thành tích của anh trong 24 trận trước đó cộng lại. Với 8 bàn thắng và 14 kiến tạo từ đầu mùa, Doku đang dần hoàn thiện kỹ năng để trở thành một tiền đạo cánh có khả năng định đoạt trận đấu.

Thống kê vượt trội tại khu vực tấn công

Trận đấu với Brentford chứng kiến màn trình diễn áp đảo của Doku khi anh biến hành lang cánh trái thành sàn diễn riêng. Anh tạo ra tới 6 cơ hội ghi bàn, có 19 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và thực hiện thành công 6 pha qua người. Sự cơ động của Doku khiến hàng thủ đối phương luôn đặt trong tình trạng báo động đỏ, buộc các hậu vệ Brentford phải huy động nhiều nhân sự để kiềm tỏa nhưng vẫn không thể ngăn cản anh tỏa sáng.

Chiến thắng 3-0, với các pha lập công của Erling Haaland, Doku và Omar Marmoush, giúp Man City áp sát ngôi đầu của Arsenal với khoảng cách chỉ còn 2 điểm. Đáng chú ý, hiệu số bàn thắng bại của The Citizens hiện là +40, chỉ kém Arsenal đúng 1 đơn vị. Trong giai đoạn nước rút của mùa giải, phong độ của Doku sẽ là vũ khí quan trọng để đội quân của Pep Guardiola hướng tới mục tiêu bảo vệ ngai vàng Ngoại hạng Anh.