Jessica Pegula và chiến thuật cách ly đồng nghiệp tại Wimbledon 2026 Để bảo vệ sức khỏe tinh thần và duy trì sự tập trung tối đa, tay vợt số 4 thế giới Jessica Pegula tiếp tục lựa chọn lưu trú riêng biệt, tránh xa khách sạn chính thức của WTA tại Wimbledon.

Wimbledon 2026, giải Grand Slam thứ ba trong năm, sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 29/6 tại London, Anh. Giữa bầu không khí rộn ràng của All England Club, Jessica Pegula - tay vợt được mệnh danh là "giàu nhất thế giới" - một lần nữa gây chú ý với phương pháp chuẩn bị tâm lý khác biệt: chủ động tách biệt hoàn toàn với giới quần vợt chuyên nghiệp trong thời gian thi đấu.

Áp lực từ sự bão hòa trong giao tiếp

Tay vợt số 4 thế giới tiết lộ cô không lưu trú tại khách sạn chính thức dành cho các vận động viên của WTA Tour. Quyết định này xuất phát từ nhu cầu cần một không gian riêng tư tuyệt đối để tái tạo năng lượng, tránh việc phải đối mặt với các đối thủ trong mọi sinh hoạt thường nhật.

"Tôi nhận ra mình cần tách khỏi mọi người. Không phải vì họ làm điều gì sai, mà bởi chúng tôi gặp nhau từ bữa sáng, sân tập, phòng gym, phòng thay đồ cho đến hành lang và thang máy. Điều đó lặp đi lặp lại mỗi tuần khiến tôi cảm thấy kiệt sức về mặt tinh thần", Pegula chia sẻ về áp lực vô hình khi phải sống trong "bong bóng" quần vợt quá lâu.

'Tay vợt giàu nhất thế giới' bước vào Grand Slam sân cỏ với tinh thần hứng khởi sau khi lên ngôi á quân Berlin Tennis Open 2026.

Ở tuổi 32, Pegula nhấn mạnh rằng chất lượng giấc ngủ và sự thoải mái trong sinh hoạt là chìa khóa để duy trì phong độ đỉnh cao. Cô cho rằng khi còn trẻ, các vận động viên thường ít để tâm đến điều này, nhưng với một người dày dạn kinh nghiệm, một chiếc gối phù hợp hay một không gian yên tĩnh có thể tạo nên sự khác biệt lớn trên sân đấu.

Vượt qua rào cản tâm lý để tìm kiếm vinh quang

Jessica Pegula không chỉ nổi tiếng với gia thế là con gái của tỷ phú Terry và Kim Pegula, mà còn bởi bảng thành tích ấn tượng với 11 danh hiệu đơn WTA và từng vươn lên vị trí số 3 thế giới. Tuy nhiên, Wimbledon vẫn là một thách thức lớn đối với ngôi sao người Mỹ khi thành tích tốt nhất của cô tại đây mới chỉ dừng lại ở vòng tứ kết năm 2023.

Thành tích tốt nhất của Jessica Pegula ở Wimbledon là tứ kết năm 2023, nơi cô để thua nhà vô địch mùa giải năm đó - Marketa Vondrousova.

Dù chiến thuật "ẩn mình" từng không mang lại kết quả như ý tại Wimbledon 2025 khi cô bất ngờ bị loại ngay từ vòng 1, Pegula vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Cô tin rằng việc kiểm soát môi trường sống là cách tốt nhất để đối phó với áp lực tâm lý mà các vận động viên phải đối mặt khi liên tục di chuyển và thi đấu suốt nhiều tháng trong năm.

Bước vào giải đấu năm nay, Pegula đang sở hữu điểm rơi phong độ khá tốt sau khi lọt vào chung kết giải WTA 500 Berlin Open trên mặt sân cỏ. Sự tự tin này, kết hợp với một tâm thế thoải mái từ nơi lưu trú riêng biệt, được kỳ vọng sẽ giúp tay vợt 32 tuổi phá vỡ giới hạn tứ kết và tiến sâu tại All England Club năm nay.