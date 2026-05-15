Jim Thwaites: 'Pirlo mới' của Manchester United và tương lai dưới thời Michael Carrick Tiền vệ 18 tuổi Jim Thwaites đang trở thành hạt nhân mới tại học viện Manchester United nhờ lối chơi thông minh, kỹ thuật và khả năng điều tiết nhịp độ xuất sắc.

Bóng đá Anh từ lâu đã khao khát một mẫu tiền vệ kiến thiết lùi sâu (regista) – những người có khả năng 'đọc' trận đấu và điều tiết nhịp độ như Andrea Pirlo. Tại trung tâm Carrington, Jim Thwaites đang nổi lên như một câu trả lời đầy hứa hẹn cho bài toán này, đặc biệt dưới sự quan sát của tân HLV Michael Carrick.

Hành trình từ Cumbria đến 'nhà hát' Old Trafford

Sinh năm 2007 tại Cumbria, Jim Thwaites bắt đầu gây chú ý không phải bằng những phát ngôn ồn ào mà bằng tài năng thiên bẩm trên sân cỏ. Dù sở hữu thể hình khá khiêm tốn với chiều cao 1m70, tiền vệ trẻ này đã sớm chứng minh rằng tư duy chơi bóng mới là yếu tố quyết định.

Jim Thwaites có tương lai đầy hứa hẹn.

Mùa giải 2023-24 đánh dấu bước ngoặt khi Thwaites được đôn lên đội U18 khi mới 15 tuổi. Sự thăng tiến thần tốc tiếp tục được duy trì với 9 bàn thắng và 4 đường kiến tạo ở mùa giải kế tiếp. Đáng chú ý, vào tháng 5/2025, anh đã được điền tên vào danh sách du đấu châu Á cùng đội một, một minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối từ ban huấn luyện Quỷ đỏ.

Phẩm chất 'regista' và những thông số ấn tượng

Trong trận derby thành Manchester tại giải Ngoại hạng Anh 2 (PL2), Thwaites đã thể hiện phong cách chơi bóng được các chuyên gia đánh giá là 'đậm chất Tây Ban Nha' nhất trong lứa tiền vệ trẻ của Anh hiện nay. Khả năng thoát pressing và giữ bóng trong không gian hẹp của anh là vũ khí cực kỳ lợi hại.

Các số liệu thống kê từ trận đấu với Man City đã lột tả sự toàn diện của cầu thủ này:

Tỷ lệ chuyền chính xác: 91%

91% Tranh chấp tay đôi: Thắng 5/7 pha

Thắng 5/7 pha Thu hồi bóng: 4 lần

4 lần Bị phạm lỗi: 3 lần (nhiều nhất đội)

Không chỉ dừng lại ở việc luân chuyển bóng ngắn, Thwaites còn sở hữu nhãn quan để thực hiện những đường chuyền dài xuyên tuyến chính xác. Điểm mạnh nhất của anh là sự điềm tĩnh lạ thường khi nhận bóng ngay trước vòng cấm địa đội nhà, nơi mà áp lực từ đối phương luôn ở mức cao nhất.

Jim Thwaites xứng đáng với những kỳ vọng.

Tương lai dưới triều đại Michael Carrick

Sự xuất hiện của Michael Carrick trên băng ghế huấn luyện được xem là cơ hội vàng để Thwaites hoàn thiện bản thân. Bản thân Carrick từng là một trong những tiền vệ điều tiết hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, và ông chắc chắn nhận thấy hình bóng của chính mình trong cách chơi của cậu học trò trẻ.

Bên cạnh khả năng phòng ngự từ xa và điều phối, Thwaites cũng rất tích cực tham gia vào mặt trận tấn công. Quả tạt chính xác cho Godwill Kukonki ghi bàn trong trận chung kết FA Youth Cup gần đây là minh chứng cho khả năng tạo đột biến của anh. Với việc đã bắt đầu xuất hiện trên băng ghế dự bị tại Ngoại hạng Anh trong trận gặp Chelsea, ngày Jim Thwaites chính thức lĩnh xướng hàng tiền vệ Manchester United không còn xa.