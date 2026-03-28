Jiri Lehecka áp đảo Arthur Fils, lần đầu vào chung kết Miami Open 2026 Đánh bại Arthur Fils với tỷ số 6-2, 6-2 chỉ sau 75 phút, hạt giống số 21 Jiri Lehecka thiết lập cột mốc lịch sử khi lần đầu góp mặt tại một trận chung kết ATP Masters 1000.

Jiri Lehecka vừa tạo nên một trong những màn trình diễn thuyết phục nhất sự nghiệp tại Hard Rock Stadium. Tay vợt người CH Czech đã biến trận bán kết Miami Open 2026 thành sân khấu riêng khi hoàn toàn áp đảo Arthur Fils, qua đó chính thức ghi tên mình vào trận tranh ngôi vô địch Masters 1000 đầu tiên trong đời.

Lehecka (bên trái) và Arthur Fils so tài hấp dẫn

Sự áp đảo tuyệt đối từ vạch giao bóng

Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng của Lehecka chính là sự ổn định đến kinh ngạc trong các game cầm giao bóng. Suốt 75 phút thi đấu, tay vợt 24 tuổi không phải đối mặt với bất kỳ break-point nào. Anh đạt tỷ lệ thắng điểm giao bóng 1 lên tới 82%, khiến Arthur Fils gần như không có cơ hội phản kháng.

Chiến thắng này không chỉ đưa Lehecka vào chung kết mà còn giúp anh đòi lại món nợ đã vay trước chính Fils tại Doha hồi tháng trước. Hiện tại, thành tích đối đầu giữa hai tay vợt trẻ đầy tiềm năng này đã được cân bằng 2-2.

Bước ngoặt thể lực và chiến thuật

Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, Arthur Fils bước vào trận bán kết với dấu hiệu hụt hơi rõ rệt. Tay vợt người Pháp dường như chưa kịp hồi phục thể trạng sau trận tứ kết tiêu tốn quá nhiều sức lực với Tommy Paul, nơi anh đã phải cứu tới 4 điểm kết thúc trận đấu (match-point).

Tận dụng lợi thế đó, Lehecka chủ động gây áp lực ngay từ những game đầu tiên. Anh bẻ giao bóng sớm và liên tục điều bóng sâu về hai góc sân bằng những cú đánh uy lực từ cả hai cánh. Với việc tận dụng thành công 4 trên 10 cơ hội giành break, Lehecka đã nhanh chóng khép lại trận đấu với kịch bản tương tự trong cả hai set.

Thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng ATP

Với việc lọt vào chung kết Miami Open, Jiri Lehecka chắc chắn sẽ phá vỡ kỷ lục xếp hạng cá nhân (vị trí thứ 16). Theo bảng xếp hạng trực tuyến, anh đã vươn lên hạng 14 và có cơ hội tiến sát top 10 (hạng 12) nếu giành chức vô địch.

Đối thủ cuối cùng của Lehecka trên hành trình chinh phục danh hiệu Masters 1000 đầu tay sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Jannik Sinner và Alexander Zverev.

Thống kê chi tiết trận đấu