Jiri Lehecka tiến vào bán kết Miami Open 2026: Lời cảnh báo gửi tới Jannik Sinner Đánh bại "thần đồng" Martin Landaluce sau hai set đấu kịch tính, Jiri Lehecka khẳng định tham vọng vô địch Miami Open trong bối cảnh Carlos Alcaraz đã bị loại.

Giải quần vợt Miami Open 2026 đang chứng kiến những biến động lớn tại nhánh đấu đơn nam. Sau cú sốc mang tên Carlos Alcaraz, đường đua đến ngôi vương bỗng chốc trở nên rộng mở nhưng cũng không kém phần khốc liệt. Trong kịch bản đó, Jiri Lehecka đã nổi lên như một thách thức cực đại đối với ứng viên số một Jannik Sinner sau màn trình diễn thuyết phục tại tứ kết.

Lehecka sẵn sàng đua ngôi vô địch Miami Open 2026

Bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định

Đối đầu với Martin Landaluce, tay vợt 20 tuổi người Tây Ban Nha đang được kỳ vọng sẽ kế thừa di sản của các đàn anh, Jiri Lehecka đã cho thấy sự vượt trội về mặt kinh nghiệm lẫn tâm lý thi đấu. Tay vợt người CH Séc đã phải đối mặt với lối chơi tấn công táo bạo và đầy năng lượng từ Landaluce, người liên tục dồn ép để tìm kiếm sơ hở.

Tại set 1, cả hai tay vợt giằng co kịch liệt dẫn đến loạt tie-break cân não. Tại đây, Lehecka thể hiện sự lạnh lùng khi giành chiến thắng cách biệt 7-1. Bước sang set 2, Landaluce nỗ lực kéo trận đấu vào thế chân chuyên, nhưng Lehecka một lần nữa chứng minh tại sao anh xứng đáng có mặt ở top đầu thế giới với chiến thắng sát nút 7-5, qua đó khép lại trận đấu sau hai set căng thẳng.

Thống kê đáng chú ý của trận đấu

Thông số Jiri Lehecka Martin Landaluce Tỷ số set 2 0 Tỷ số chi tiết 7-6(1), 7-5 6-7(1), 5-7 Kết quả chung cuộc Thắng Thua

Tham vọng lật đổ Jannik Sinner

Chiến thắng này chính thức đưa tay vợt 24 tuổi vào bán kết Masters 1000 thứ hai trong sự nghiệp. Phát biểu sau trận đấu, Lehecka không giấu giếm tham vọng chạm tay vào danh hiệu vô địch: "Tôi biết mình có đủ vũ khí để đối đầu với những người giỏi nhất. Miami năm nay là cơ hội tuyệt vời và tôi đã sẵn sàng cho mọi thử thách phía trước."

Đối thủ tiếp theo của Lehecka sẽ là người thắng trong cuộc đối đầu giữa hạt giống Tommy Paul và Arthur Fils. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý vẫn đang đổ dồn vào Jannik Sinner – tay vợt số 2 thế giới đang có phong độ cực cao. Sự trỗi dậy của những nhân tố mới như Lehecka dự báo một giai đoạn cuối của Miami Open 2026 đầy kịch tính, khi ngôi vị số một không còn là độc tôn của các cái tên quen thuộc.

Với việc duy trì được sự tập trung và khả năng điều phối bóng thông minh, Jiri Lehecka đang chứng minh anh không chỉ là một hiện tượng nhất thời mà là một thế lực thực sự trên mặt sân cứng năm nay.