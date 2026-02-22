JJ Gabriel lập siêu phẩm tại U18 Man Utd: Khi "Ryan Giggs mới" bước ra ánh sáng Tài năng 15 tuổi JJ Gabriel ghi dấu ấn đậm nét với cú đúp vào lưới Wolves, trong đó có một siêu phẩm solo. Màn trình diễn rực sáng này khiến giới chuyên môn tin rằng Man Utd đang sở hữu một báu vật thực sự.

JJ Gabriel đang trở thành cái tên gây sốt tại học viện Carrington. Mới 15 tuổi, cầu thủ chạy cánh này không chỉ chơi bóng mà còn đang tái hiện lại những bước chạy xé gió và kỹ thuật điêu luyện gợi nhớ đến hình ảnh thời đỉnh cao của huyền thoại Ryan Giggs.

JJ Gabriel đang khiến làng túc cầu Châu Âu phải nhắc tên.

Khoảnh khắc bùng nổ tại Carrington

Trong chiến thắng 3-1 của U18 Man Utd trước Wolves cuối tuần qua tại trung tâm huấn luyện Carrington, Gabriel đã khiến tất cả phải trầm trồ bằng một pha lập công đẳng cấp. Nhận bóng từ hành lang cánh, cầu thủ sinh năm 2009 thực hiện loạt động tác giả lắt léo vượt qua vòng vây hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút chân trái sấm sét tung nóc lưới.

Chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao này, John O’Kane - cựu cầu thủ đội trẻ Man Utd và là đồng đội cũ của Ryan Giggs - đã không giấu nổi sự kinh ngạc. Trên mạng xã hội X, ông nhận định: "Tôi biết đây chỉ là bóng đá trẻ nhưng có phải JJ đang trêu đùa tất cả không vậy. Giggs từng làm những điều tương tự thế này".

Sự tiến hóa của một "viên ngọc thô"

Hiệu suất của Gabriel trong thời gian qua là minh chứng cho sự thăng tiến vượt bậc. Với cú đúp vào lưới Wolves, tài năng trẻ này đã bỏ túi 4 bàn thắng chỉ trong vòng một tuần, góp công lớn giúp học viện Quỷ đỏ tận hưởng chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Dù là người trẻ tuổi nhất trên sân, Gabriel lại thi đấu với phong thái chững chạc và đẳng cấp vượt trội.

Sự lột xác này không chỉ nằm ở những con số. Trước đây, Gabriel thường bị nhận xét là cầu thủ lạm dụng kỹ thuật cá nhân và dễ bị các hậu vệ to khỏe lấn lướt. Tuy nhiên, anh đã cải thiện rõ rệt về mặt thể chất, rèn luyện được sự điềm tĩnh và biết cách tham gia vào lối chơi chung thay vì chỉ đá bản năng. Khả năng chọn vị trí và đưa ra quyết định trong không gian hẹp của Gabriel đã tiến bộ vượt bậc.

Tín hiệu cho tương lai của đội một

Sự phát triển toàn diện của JJ Gabriel đang đặt ra một bài toán thú vị cho chiến lược nhân sự của đội chủ sân Old Trafford. Thay vì vung tiền chiêu mộ các tiền đạo cánh đắt đỏ trên thị trường chuyển nhượng, Man Utd hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào sản phẩm "cây nhà lá vườn" đầy triển vọng này.

Đáng chú ý, huấn luyện viên Michael Carrick đã trực tiếp dự khán trận đấu và chứng kiến màn trình diễn rực sáng của Gabriel. Với sự quan tâm sát sao từ những người có chuyên môn, viễn cảnh JJ Gabriel sớm được đôn lên tập luyện và thi đấu cho đội một vào mùa giải năm sau là hoàn toàn có cơ sở, nhất là khi Quỷ đỏ luôn có truyền thống trọng dụng các tài năng trẻ từ học viện.