JJ Gabriel: 'Quái vật' 15 tuổi đang khuynh đảo học viện Man Utd Sở hữu 25 bàn thắng sau 31 trận, thần đồng JJ Gabriel không chỉ dẫn đầu danh sách vua phá lưới U18 Premier League mà còn thể hiện bản lĩnh thi đấu kinh ngạc ở tuổi thiếu niên.

Trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, Manchester United dường như đang sở hữu một báu vật thực sự tại học viện Carrington. Joseph Junior Andreou Gabriel, thường được biết đến với tên gọi JJ Gabriel, đang trở thành hiện tượng toàn cầu khi trình diễn phong cách chơi bóng kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân siêu việt và ý chí sắt đá hiếm thấy ở lứa tuổi 15.

Bản lĩnh thép và sự trỗi dậy của một chiến binh

Tại các giải trẻ xứ sương mù, JJ Gabriel không chỉ được nhắc đến như lời đáp trả của nửa đỏ thành Manchester dành cho Max Dowman (Arsenal), mà còn bởi sự lỳ lợm đáng kinh ngạc. Trong trận đấu gặp U18 Middlesbrough vào tháng 8 năm ngoái, dù mới 14 tuổi và phải đối mặt với những pha vào bóng thô bạo từ trung vệ Ike Givenson, Gabriel vẫn bình thản đứng dậy, tiếp tục ra dấu đòi bóng và ghi cú đúp trong chiến thắng 5-0.

Đáng chú ý nhất là giai thoại tại Floodlit Cup gặp Blackburn Rovers. Sau một pha va chạm dẫn đến trật khớp vai, thay vì rời sân, Gabriel đã tự nắn lại khớp vai ngay tại chỗ để tiếp tục thi đấu và hoàn tất một cú hat-trick. HLV đội U18 Darren Fletcher đã không ít lần phải thốt lên kinh ngạc trước tinh thần thi đấu của học trò.

Thống kê vượt trội và nền tảng Futsal

Tính đến thời điểm hiện tại, Gabriel đã bỏ túi 25 pha lập công sau 31 lần ra sân trong mùa giải này. Tại đấu trường U18 Premier League, tiền đạo sinh năm 2009 đang thống trị danh sách ghi bàn, vượt qua nhiều tên tuổi từ các học viện danh tiếng khác.

Cầu thủ Câu lạc bộ Số bàn thắng JJ Gabriel Man Utd 20 Teddie Lamb Man City 18 Joshua Sonni-Lambie Liverpool 16 Chizaram Ezenwata Chelsea 15

Sự tinh quái của Gabriel được mài giũa từ môi trường futsal. Theo Alfie Brooks, người trực tiếp huấn luyện Gabriel từ năm 6 tuổi, nền tảng kỹ thuật cường độ cao giúp cầu thủ này có khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và đưa ra quyết định nhanh hơn so với các đồng nghiệp cùng trang lứa. Khả năng sử dụng tốt cả hai chân biến Gabriel thành một tiền đạo cánh hoặc hộ công cực kỳ khó lường.

Cuộc chiến giữ chân 'viên ngọc quý' trước các ông lớn

Man Utd đã phải trải qua một mùa hè đầy căng thẳng để giữ chân Gabriel trước sự chèo kéo quyết liệt từ Manchester City. Giám đốc bóng đá Jason Wilcox được cho là người đóng vai trò then chốt trong việc thuyết phục gia đình Gabriel ở lại Old Trafford. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn hiện hữu khi Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich đang theo dõi sát sao.

Lợi thế của Gabriel là sở hữu hộ chiếu Ireland (thông qua cha mình là cựu tuyển thủ Joe O’Cearuill). Điều này cho phép cậu chuyển đến một CLB thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngay khi đủ 16 tuổi mà không bị ràng buộc bởi các quy định hậu Brexit như các cầu thủ Anh khác.

Tương lai hứa hẹn tại đội một

Không chỉ bùng nổ trên sân cỏ, Gabriel còn là một cái tên có sức hút thương mại lớn khi sớm ký hợp đồng tài trợ béo bở với Nike và sở hữu hơn 465.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Tại Carrington, cậu thường xuyên được đôn lên tập luyện cùng đội một và nhận được sự khen ngợi từ các đàn anh như Bryan Mbeumo.

Trong các trận đấu quan trọng tại Old Trafford, Gabriel thường xuyên xuất hiện trên khán đài VIP cùng ban lãnh đạo và Sir Alex Ferguson. Mặc dù chưa thể ra sân tại Premier League mùa này do quy định về độ tuổi, nhưng giới chuyên môn kỳ vọng thần đồng này sẽ sớm góp mặt trong tour du đấu mùa hè của Quỷ đỏ. Trước mắt, sự chú ý sẽ đổ dồn vào hai trận đánh lớn của đội U18 tại FA Youth Cup và U18 Premier League Cup, nơi Gabriel được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng.