JJ Gabriel: Thần đồng 15 tuổi của MU thống trị giải U18 Ngoại hạng Anh

Ở tuổi 15, JJ Gabriel của Manchester United vừa chính thức được vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải U18 Ngoại hạng Anh". Đây là một cột mốc lịch sử đối với ngôi sao trẻ sinh năm 2010, người đã thể hiện sự thống trị tuyệt đối trong chiến dịch 2025/26 dù phải đối đầu với những đối thủ lớn hơn mình nhiều tuổi.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của "Quỷ nhỏ"

Thành tích của Gabriel trong mùa giải vừa qua thực sự gây kinh ngạc cho giới chuyên môn. Tiền vệ trẻ này đã ghi được 23 bàn thắng và đóng góp 3 đường kiến tạo chỉ sau 23 lần ra sân. Đáng chú ý, khi mùa bóng bắt đầu, Gabriel mới chỉ 14 tuổi.

Việc một cầu thủ ở độ tuổi trung học có thể áp đảo thể chất và kỹ thuật trước các hậu vệ hơn mình 3-4 tuổi tại giải đấu trẻ khắc nghiệt nhất nước Anh là minh chứng cho tư chất vượt trội. Gabriel chỉ kém "Vua phá lưới" Teddie Lamb đúng 2 bàn thắng, khẳng định vị thế của mẫu cầu thủ tấn công toàn diện nhất thế hệ mới tại Carrington.

JJ Gabriel đã có một mùa giải rất ấn tượng cho U18 MU.

Cú bẻ lái chiến thuật của Darren Fletcher

Sự bùng nổ của Gabriel mang đậm dấu ấn chiến thuật từ Darren Fletcher. Ban đầu, cầu thủ này được biết đến như một tiền đạo bám biên thuần túy với tốc độ xé gió. Tuy nhiên, Fletcher đã quyết định kéo Gabriel vào trung lộ, đảm nhận vai trò hộ công (số 10) tự do.

Sự thay đổi này không chỉ giúp tối ưu hóa bản năng săn bàn mà còn khai phóng nhãn quan chiến thuật nhạy bén của anh. Trong vai trò mới, Gabriel không chỉ dứt điểm mà còn trở thành trạm luân chuyển bóng, trực tiếp điều tiết nhịp độ tấn công của U18 MU.

Bản lĩnh vượt xa độ tuổi

Điều khiến giới thượng tầng Manchester United kỳ vọng nhất ở Gabriel không chỉ là những con số thống kê, mà chính là sự trưởng thành trong tâm lý. Đứng trước hào quang sớm và sự săn đón gắt gao từ truyền thông, cầu thủ 15 tuổi vẫn duy trì thái độ khiêm tốn đáng kinh ngạc.

Gabriel thường xuyên chia sẻ về việc học viện đã giúp cậu "giữ đôi chân trên mặt đất" và bày tỏ sự tri ân sâu sắc dành cho ban huấn luyện. Tại Old Trafford, nơi nhiều tài năng trẻ từng lụi tàn vì áp lực, tính cách chín chắn của Gabriel được xem là chìa khóa giúp cậu tồn tại và phát triển bền vững.

Người hâm mộ đang chờ đợi màn ra mắt đội một của JJ Gabriel.

Kế hoạch bước ra ánh sáng cùng Ruben Amorim

Mặc dù các quy định về độ tuổi ngăn cản Gabriel ra mắt đội một trong mùa giải này, nhưng tầm ảnh hưởng của cậu đã sớm lan tới Carrington. Hiện tại, Gabriel đã thường xuyên tham gia các buổi tập luyện cùng đội một dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ruben Amorim và Michael Carrick.

Theo các nguồn tin nội bộ, ban lãnh đạo Manchester United đang lên kế hoạch tích hợp Gabriel vào đội hình tham gia tour du đấu tiền mùa giải sắp tới. Mục tiêu là đưa thần đồng này hít thở bầu không khí khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh ngay trong mùa giải tiếp theo. Với sự dẫn dắt của Amorim, người vốn mát tay với các cầu thủ trẻ, JJ Gabriel được kỳ vọng sẽ sớm trở thành biểu tượng mới tại sân khấu thế giới.