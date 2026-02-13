J.League đề xuất xóa bỏ kết quả hòa: Bước ngoặt nâng tầm tính cống hiến cho V.League Giải vô địch Nhật Bản (J.League) đang cân nhắc thay thế kết quả hòa bằng loạt sút luân lưu, một cuộc cách mạng về thể thức có thể giúp V.League giải quyết bài toán thực dụng.

Giải vô địch quốc gia Nhật Bản (J.League) vừa đưa ra một đề xuất mang tính đột phá: xóa bỏ hoàn toàn kết quả hòa trong các trận đấu. Theo đó, nếu hai đội bất phân thắng bại sau 90 phút chính thức, một loạt sút luân lưu cân não sẽ được tổ chức ngay lập tức để xác định người chiến thắng.

Giải vô địch quốc gia Nhật Bản (J.League) đề xuất xóa bỏ hoàn toàn các trận hòa trong khuôn khổ giải đấu.

Chấm dứt tư duy thực dụng trong bóng đá hiện đại

Động thái này của người Nhật được xem là ngọn cờ tiên phong trong việc cứu vãn sức hấp dẫn của môn thể thao vua trước làn sóng thực dụng. Trong lịch sử, việc chuyển từ 2 điểm lên 3 điểm cho một trận thắng từng là cú hích lớn cho lối chơi tấn công. Tuy nhiên, sau hơn ba thập kỷ, tư duy "một điểm còn hơn trắng tay" vẫn đang bủa vây nhiều đội bóng, dẫn đến những trận cầu tử thủ thiếu tính cống hiến.

Việc buộc phải có kẻ thắng người thua thông qua loạt luân lưu hứa hẹn sẽ biến mỗi trận đấu thành một cuộc so tài kịch tính đến giây cuối cùng. Khán giả sẽ không còn phải chứng kiến những cái bắt tay hòa hoãn ở những vòng đấu cuối, thay vào đó là tinh thần chinh phục tuyệt đối.

V.League và bài toán rèn luyện bản lĩnh trên chấm 11 mét

Nhìn từ sự chuyển mình của J.League, V.League hoàn toàn có thể đúc rút những bài học quý giá. Việc áp dụng thể thức này không chỉ tăng tính sôi động mà còn biến giải đấu quốc nội thành "lò luyện thép" cho các cầu thủ Việt Nam. Thực tế, tâm lý yếu và kỹ năng dứt điểm trên chấm phạt đền thường là điểm yếu chí tử khiến các cấp độ đội tuyển quốc gia hụt bước tại các sân chơi lớn.

Việc thường xuyên đối diện với những quả 11 mét cũng giúp cho các thủ môn cải thiện trình độ.

Nếu được tôi rèn hàng tuần dưới áp lực cực lớn của loạt sút luân lưu, bản lĩnh của các nội binh sẽ được nâng cấp đáng kể. Bên cạnh đó, các thủ môn cũng có cơ hội cải thiện kỹ năng phán đoán và phản xạ khi đối mặt với những quả 11 mét một cách thường xuyên hơn.

Đề xuất sáng tạo: Đá luân lưu trước giờ bóng lăn

Một phương án táo bạo khác có thể cân nhắc cho V.League là thực hiện loạt đá luân lưu ngay trước khi trận đấu bắt đầu. Đội thắng trong loạt "đấu súng" này sẽ nắm lợi thế điểm số nếu 90 phút thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số hòa. Quy định này sẽ buộc đội thua cuộc ở loạt luân lưu phải dồn toàn lực tấn công trong trận đấu chính thức để tìm kiếm bàn thắng, thay vì hài lòng với một kết quả hòa nhạt nhòa.

Thay đổi để phát triển là xu thế tất yếu. Những cú hích về thể thức như cách J.League đang thực hiện có thể chính là chìa khóa để bóng đá Việt Nam thực sự lột xác, tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt và giàu tính giải trí hơn cho người hâm mộ.