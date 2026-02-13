Joao Fonseca đặt mục tiêu số 1 thế giới, chuyên gia bảo vệ vị thế của Big 4 tennis Tay vợt trẻ Joao Fonseca tham vọng vô địch Grand Slam và vươn lên dẫn đầu BXH ATP, trong khi giới chuyên môn phản bác nhận định Sinner và Alcaraz đã vượt qua Big 4.

Quần vợt thế giới đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các tài năng trẻ, dẫn đầu là Joao Fonseca - tay vợt Nam Mỹ trẻ nhất vô địch ATP trong kỷ nguyên mở. Sau một mùa giải đầy biến động nhưng gặt hái nhiều thành công, ngôi sao người Brazil không ngần ngại bày tỏ tham vọng soán ngôi các đàn anh như Jannik Sinner hay Carlos Alcaraz để chiếm lĩnh vị trí số một thế giới.

Joao Fonseca và tham vọng thống trị làng banh nỉ

Dù thừa nhận bản thân vẫn đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm, Joao Fonseca khẳng định sự trưởng thành vượt bậc sau khi đối đầu với các đối thủ trong top 100 ATP. Tay vợt này cho biết mục tiêu tối thượng là vươn tới đỉnh cao nhất của quần vợt chuyên nghiệp.

“Tôi biết mình phải nỗ lực ngày càng nhiều để leo hạng, vươn cao hơn và thực hiện giấc mơ trở thành số 1 thế giới, vô địch Grand Slam”, Fonseca chia sẻ về định hướng tương lai sau một mùa giải thăng hoa.

Fonseca có tham vọng lớn

Tranh cãi về đẳng cấp giữa thế hệ trẻ và Big 4

Trong khi Sinner và Alcaraz đang thống trị các giải đấu lớn, một cuộc tranh luận nảy lửa đã nổ ra về việc liệu họ đã vượt qua trình độ của bộ ba Federer, Nadal và Djokovic ở thời kỳ đỉnh cao hay chưa. HLV Petchey mới đây đã lên tiếng phản bác nhận định của HLV Mouratoglou khi cho rằng thế hệ trẻ hiện tại vẫn chưa thể so sánh với sức mạnh áp đảo của Big 4 trong quá khứ.

Cụ thể, HLV Petchey nhấn mạnh: "Nói rằng Sinner và Alcaraz giỏi hơn Big 4 một thời là nhận định mang tính phóng đại. Bạn không thể nói với tôi rằng Nadal ở đỉnh cao trên đất nện không đánh bại được họ. Chắc chắn họ cùng đẳng cấp, nhưng nói vượt trội hơn thì tôi không đồng tình".

Taylor Fritz và phương pháp điều trị chấn thương khác biệt

Bên cạnh những cuộc đua danh hiệu, tình hình sức khỏe của các vận động viên cũng là tâm điểm chú ý. Taylor Fritz gần đây tiết lộ anh đang phải đối mặt với tình trạng viêm gân đầu gối kéo dài. Đáng chú ý, tay vợt này khẳng định việc nghỉ ngơi hoàn toàn không phải là giải pháp cho chấn thương của mình.

Theo Fritz, nếu không duy trì tập luyện phục hồi, tình trạng đầu gối sẽ trở nên tồi tệ hơn. Đây là một cách tiếp cận khác biệt so với quan điểm thông thường về việc nghỉ thi đấu để dưỡng thương.

Tyson Fury quyết tâm phục hận trước Oleksandr Usyk

Ở một diễn biến khác trong làng Boxing, cựu vô địch hạng nặng Tyson Fury đang chuẩn bị cho kế hoạch tái đấu với Oleksandr Usyk. Dù đã để thua trong hai lần chạm trán trước đó, nhà quảng bá Frank Warren khẳng định tinh thần chiến binh của Fury vẫn rất cao.

Quyết tâm trở lại sàn đấu của Fury xuất phát từ khao khát khẳng định vị thế người giỏi nhất. Hiện tại, tay vợt người Anh đã bắt đầu quá trình tập luyện nghiêm túc để hướng tới trận phục hận đầy kịch tính với đối thủ người Ukraine.