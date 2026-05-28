Joao Fonseca ngược dòng kịch tính tại Roland Garros, thiết lập cuộc đối đầu Novak Djokovic Hạt giống số 28 Joao Fonseca lội ngược dòng ngoạn mục sau 5 set đấu trước Dino Prizmic để tiến vào vòng 3 Roland Garros, nơi anh sẽ chạm trán huyền thoại Novak Djokovic.

Trong một trận đấu đầy kịch tính tại vòng 2 đơn nam Roland Garros, tay vợt 19 tuổi Joao Fonseca đã chứng minh bản lĩnh thép khi lội ngược dòng thành công từ thế bị dẫn trước hai set để giành vé đi tiếp. Chiến thắng này không chỉ khẳng định tiềm năng của "sao mai" người Brazil mà còn thiết lập một cuộc đối đầu đầy duyên nợ với hạt giống số 3 Novak Djokovic ở vòng đấu kế tiếp.

Bản lĩnh của Joao Fonseca sau khởi đầu chệch choạc

Được đánh giá cao hơn đối thủ Dino Prizmic, nhưng hạt giống số 28 Joao Fonseca đã có khởi đầu đầy khó khăn. Tay vợt người Croatia thi đấu bùng nổ trong hai set đầu tiên, tận dụng tối đa những sai lầm từ đối thủ để giành chiến thắng với các tỷ số 6-3 và 6-4. Áp lực đè nặng lên vai Fonseca khi anh đứng trước nguy cơ bị loại sớm.

Tuy nhiên, bước sang set thứ 3, cục diện trận đấu hoàn toàn thay đổi. Fonseca bắt đầu điều chỉnh nhịp độ, kiểm soát tốt các pha bóng từ cuối sân và liên tục bẻ giao bóng của Prizmic. Tay vợt 19 tuổi lần lượt áp đảo trong 3 set cuối với tỷ số 6-3, 6-1 và 6-2. Sau hơn 3 giờ thi đấu, Joao Fonseca hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng với tỷ số chung cuộc 3-2 (3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2).

Fonseca ngược dòng ngoạn mục

Casper Ruud khẳng định sức mạnh, hạt giống số 30 dừng bước

Ở một diễn biến khác, hạt giống số 15 Casper Ruud đã có một trận đấu nhàn nhã hơn nhiều. Đối đầu với Hamad Medjedovic, Ruud chỉ mất 125 phút để kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0 trắng (6-3, 6-2, 6-4). Sự ổn định trong những cú thuận tay và khả năng di chuyển linh hoạt trên mặt sân đất nện đã giúp tay vợt người Na Uy ghi tên mình vào vòng 3 một cách thuyết phục.

Bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu thuộc về Quentin Halys. Dù không được xếp hạng hạt giống, Halys đã thi đấu cực kỳ kiên cường để đánh bại hạt giống số 30 Ugo Humbert. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-0 (6-4, 7-6, 7-6) nghiêng về Halys, trong đó anh giành chiến thắng nghẹt thở ở hai loạt tie-break cân não với tỷ số 7-4 và 10-8. Thử thách tiếp theo của Quentin Halys sẽ là hạt giống số 2 Alexander Zverev.

Với việc Joao Fonseca đi tiếp để gặp Novak Djokovic, người hâm mộ tennis thế giới đang kỳ vọng vào một cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm dày dặn của huyền thoại người Serbia và sức trẻ đầy nhiệt huyết của tay vợt người Brazil tại vòng 3 sắp tới.