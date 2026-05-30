Joao Fonseca quật ngã Novak Djokovic sau 5 set kịch tính tại Roland Garros 2026 Tay vợt 19 tuổi Joao Fonseca tạo nên cơn địa chấn tại Paris khi ngược dòng đánh bại Novak Djokovic dù bị dẫn trước 2 set, ghi tên mình vào lịch sử Grand Slam.

Trên mặt sân đất nện Philippe-Chatrier huyền thoại, Joao Fonseca đã viết nên một trong những chương bất ngờ nhất của lịch sử Roland Garros. Tay vợt 19 tuổi người Brazil đã thực hiện một màn lội ngược dòng không tưởng để đánh bại huyền thoại Novak Djokovic với tỷ số các set lần lượt là 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 sau cuộc marathon thể lực kéo dài 4 giờ 53 phút.

Bản lĩnh tuổi trẻ và cú lội ngược dòng kinh điển

Trận đấu bắt đầu đúng như dự đoán của giới chuyên môn khi Novak Djokovic thể hiện đẳng cấp vượt trội để giành chiến thắng trong hai set đầu tiên cùng với tỷ số 6-4. Tuy nhiên, sự kiên trì của Fonseca đã bắt đầu phát huy tác dụng từ set thứ ba. Tay vợt Brazil giành chiến thắng 6-3 để nhen nhóm hy vọng, trước khi bước vào những diễn biến nghẹt thở ở cuối trận.

Fonseca (bên trái) gặp nhiều khó khăn trước Djokovic

Bước ngoặt lớn nhất xuất hiện ở set thứ tư. Khi bị dẫn 3-4 và phải đối mặt với hai điểm bẻ giao bóng (break-point), Fonseca đã bình tĩnh cứu thành công cả hai điểm nguy hiểm này. Tinh thần thép giúp anh thắng ngược 7-5 ở set này, đưa trận đấu vào set quyết định. Tại đây, dù Djokovic sớm dẫn trước 3-1, nhưng hạt giống số 28 của giải đấu đã thắng 6 trong 8 game cuối cùng để hoàn tất kỳ tích.

Cột mốc lịch sử tại Paris

Chiến thắng này đưa Joao Fonseca trở thành tay vợt thiếu niên đầu tiên đánh bại được Novak Djokovic tại một giải Grand Slam. Đây mới chỉ là lần thứ hai trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, tay vợt người Serbia để thua một trận đấu sau khi đã dẫn trước hai set đầu. Lần gần nhất kịch bản này xảy ra là tại Roland Garros 2010 trước Jurgen Melzer.

Về mặt kỹ thuật, Fonseca đã thể hiện sự bùng nổ đáng kinh ngạc với 68 điểm thắng trực tiếp (winner). Đặc biệt, trong game đấu cuối cùng khi đang đối mặt với nguy cơ bị bẻ giao bóng, tài năng trẻ Brazil đã tung ra liên tiếp 3 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace) để dứt điểm trận đấu.

Thông số chi tiết trận đấu

Thông số Joao Fonseca Novak Djokovic Tỷ số các set 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 - Số cú giao bóng ăn điểm trực tiếp 11 8 Tỷ lệ giao bóng 1 vào sân 74% 71% Tỷ lệ thắng điểm giao bóng 1 69% (87/126) 68% (78/114) Điểm bẻ giao bóng (Break) 6/15 5/16 Tổng số điểm thắng 164/331 167/331

Thất bại của Djokovic diễn ra chỉ một ngày sau khi hạt giống số một Jannik Sinner bị loại, khiến nhánh đấu đơn nam Roland Garros năm nay trở nên cởi mở hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên góp mặt ở vòng 4 một giải Grand Slam, Joao Fonseca sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Casper Ruud và Tommy Paul để tranh tấm vé vào tứ kết.