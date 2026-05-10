Joao Gomes trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu sau khi Wolves rớt hạng Việc Wolverhampton rớt hạng khiến giá trị chuyển nhượng của Joao Gomes giảm sâu còn 40 triệu bảng, kích hoạt cuộc đua giữa Man Utd, Liverpool và Atletico Madrid.

Sự kiện Wolverhampton Wanderers chính thức xuống chơi tại giải Hạng nhất (Championship) đã tạo ra một cơn địa chấn trên thị trường chuyển nhượng. Hệ lụy tài chính buộc đội chủ sân Molineux phải chấp nhận chia tay ngôi sao sáng giá nhất đội hình: Joao Gomes. Từ một tiền vệ được định giá cao, cầu thủ người Brazil bất ngờ trở thành "món hời" mà bất kỳ đội bóng lớn nào cũng muốn sở hữu.

Cơ hội sở hữu máy quét hàng đầu với mức giá phải chăng

Dù Wolves trải qua một mùa giải thất vọng, cá nhân Joao Gomes vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Tiền vệ 25 tuổi nổi bật với lối chơi máu lửa, khả năng đánh chặn xuất sắc và nguồn thể lực dồi dào. Trong bối cảnh đội bóng rớt hạng, vị thế đàm phán của Wolves đã suy giảm nghiêm trọng, buộc họ phải hạ mức giá kỳ vọng từ 60 triệu bảng xuống chỉ còn khoảng 40 triệu bảng (tương đương 45-50 triệu euro).

Số tiền này được xem là chiếc phao cứu sinh cho ngân sách của Wolves tại Championship, nhưng đồng thời cũng biến Gomes thành mục tiêu chuyển nhượng cực hot. Việc thi đấu tại giải hạng hai là điều không nằm trong kế hoạch của Gomes, đặc biệt khi anh đang nỗ lực duy trì vị trí tại đội tuyển quốc gia Brazil để hướng tới kỳ World Cup sắp tới.

Cuộc đối đầu giữa các đại gia: Man Utd, Liverpool và Atletico Madrid

Manchester United đang dẫn đầu cuộc đua khi coi Gomes là phương án thay thế lý tưởng cho Casemiro. Với lối chơi cơ động và trẻ trung hơn, cựu sao Flamengo được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng cho tuyến giữa của Quỷ đỏ. Trong khi đó, Liverpool cũng đánh giá rất cao khả năng pressing tầm cao của tiền vệ này, một đặc điểm hoàn toàn phù hợp với triết lý bóng đá tại Anfield.

Bên ngoài nước Anh, Atletico Madrid của huấn luyện viên Diego Simeone cũng đã có những bước tiếp cận đầu tiên. Lối chơi giàu tính chiến đấu của Gomes được cho là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống của chiến lược gia người Argentina. Ngoài ra, Crystal Palace cũng đang nỗ lực lôi kéo tiền vệ này bằng lời hứa về suất đá chính và cơ hội tiếp tục thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, Joao Gomes đang nhận mức lương 105.000 bảng mỗi tuần tại Molineux. Với việc thị trường chuyển nhượng sắp mở cửa, các chuyên gia dự báo sẽ có một cuộc đấu giá kịch tính giữa các ông lớn. Dù chưa có đề nghị chính thức, kịch bản Gomes tiếp tục gắn bó với đấu trường Ngoại hạng Anh trong một màu áo lớn hơn là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra.