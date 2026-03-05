Joao Pedro lập hat-trick vào lưới Aston Villa: Chelsea tìm thấy Diego Costa mới Với 17 bàn thắng từ đầu mùa, tiền đạo Joao Pedro đang tái hiện hình ảnh của Diego Costa và chứng minh vị thế món hời lớn nhất của Chelsea tại Ngoại hạng Anh.

Joao Pedro đang trở thành tâm điểm của Premier League sau màn trình diễn thăng hoa trong chiến thắng 4-1 của Chelsea ngay tại Villa Park. Với cú hat-trick đẳng cấp, tiền đạo 24 tuổi không chỉ giúp The Blues áp sát Top 4 mà còn xóa tan những hoài nghi về mức giá chuyển nhượng 55 triệu bảng.

Sự trở lại của hình bóng quái thú tại Stamford Bridge

Kể từ mùa giải vô địch 2016/17, người hâm mộ Chelsea mới lại được chứng kiến một trung phong thi đấu với sự máu lửa và hiệu quả đến vậy. Trong trận đấu mà HLV Liam Rosenior gọi là thử thách sinh tử, Joao Pedro đã thể hiện đẳng cấp thế giới với khả năng dứt điểm đa dạng.

Thống kê cho thấy Joao Pedro hiện có 17 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 14 pha lập công không đến từ chấm phạt đền tại Ngoại hạng Anh. Tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh mùa này, chỉ duy nhất Erling Haaland sở hữu số bàn thắng không phạt đền nhiều hơn ngôi sao người Brazil.

Pedro tỏa sáng với cú hat-trick trước Villa.

Những pha chạy chỗ khôn ngoan để đệm bóng cận thành hay cú lốp bóng tinh tế qua đầu Emiliano Martinez đều gợi nhớ đến sự lạnh lùng của "Quái thú" Diego Costa năm nào. Joao Pedro đang trên đường trở thành cầu thủ Chelsea đầu tiên cán mốc 20 bàn thắng một mùa giải sau gần một thập kỷ.

Thương vụ thông minh trước các bom tấn trăm triệu

Mùa hè qua, thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh chứng kiến sự bùng nổ của các tiền đạo khi Viktor Gyokeres gia nhập Arsenal, Benjamin Sesko đến Man Utd và Alexander Isak cập bến Liverpool với giá 150 triệu bảng. Trong bối cảnh đó, mức giá 55 triệu bảng mà Chelsea trả cho Brighton để có Joao Pedro từng bị đặt dấu hỏi.

Tuy nhiên, thực tế đang chứng minh The Blues là kẻ chiến thắng trên bàn đàm phán. Không chỉ ghi bàn, Pedro còn đóng góp 9 pha kiến tạo, vượt trội về tính hiệu quả so với các tiền đạo đắt giá khác. Việc anh chủ động chọn chiếc áo số 20 thay vì số 9 "bị nguyền rủa" cũng cho thấy tâm lý vững vàng và sự tính toán kỹ lưỡng của cầu thủ này.

Ngôi sao Brazil càng chơi càng cho thấy sự xuất sắc.

Thủ lĩnh mới trong sơ đồ của HLV Liam Rosenior

Dưới sự dẫn dắt của HLV Liam Rosenior, Joao Pedro bùng nổ dữ dội với 10 pha lập công chỉ trong 9 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Chiến lược gia này không tiếc lời khen ngợi khả năng chọn vị trí và sự rèn luyện chăm chỉ của học trò.

Không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, cầu thủ sinh năm 2001 còn đóng vai trò quan trọng trong phòng thay đồ. Cựu tiền đạo Brighton đang là người cố vấn cho bộ đôi tài năng trẻ đồng hương Estevao Willian và Andrey Santos, đồng thời là cầu nối gắn kết tập thể Chelsea.

Với 3 điểm quý giá trước Aston Villa, Chelsea hiện chỉ còn cách đối thủ này 3 điểm trên bảng xếp hạng. Khi "cỗ máy" Joao Pedro đã vào guồng, mục tiêu giành vé dự Champions League đang trở nên khả thi hơn bao giờ hết với đội bóng thành London.