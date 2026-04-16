Joe Cole thúc giục Arteta loại Viktor Gyokeres để Arsenal đấu Man City tại sân Etihad Cựu danh thủ Joe Cole hối thúc HLV Mikel Arteta gạch tên Viktor Gyokeres để đặt niềm tin vào Kai Havertz và tài năng trẻ Max Dowman trong trận đại chiến với Man City.

Arsenal chuẩn bị bước vào trận cầu quyết định ngôi vương Ngoại hạng Anh với Manchester City trong bối cảnh hàng công đang để lại nhiều dấu hỏi. Sau trận hòa không bàn thắng trước Sporting CP tại Champions League, cựu danh thủ Joe Cole đã đưa ra những phân tích chiến thuật sắc bén, yêu cầu HLV Mikel Arteta phải thực hiện thay đổi nhân sự ngay lập tức để duy trì hy vọng vô địch.

Bài toán giữ bóng và sự ưu tiên cho Kai Havertz

Trọng tâm của sự thay đổi mà Joe Cole đề xuất nằm ở vị trí trung phong. Viktor Gyokeres, bản hợp đồng trị giá 64 triệu bảng, đã có một màn trình diễn mờ nhạt trước Sporting CP khi không thể thực hiện tốt vai trò kết nối lối chơi. Cole tin rằng việc đối đầu với hệ thống kiểm soát bóng của Pep Guardiola đòi hỏi một mẫu cầu thủ điềm tĩnh và có khả năng cầm nhịp tốt hơn.

Chia sẻ trên TNT Sports, Joe Cole nhấn mạnh: "Tôi nghĩ Mikel Arteta nên sử dụng Kai Havertz vì bạn sẽ cần một người có khả năng giữ bóng tốt khi đối đầu với Manchester City. Viktor Gyokeres đã không hoàn thành nhiệm vụ giữ bóng tối nay và đó là lý do anh ấy bị thay ra sớm. Havertz đã làm điều đó tốt hơn và giúp đội bóng trông điềm tĩnh hơn".

Sự thất vọng của giới chuyên môn không phải không có cơ sở khi Arsenal chỉ có duy nhất một cú sút trúng đích trong suốt trận lượt về với Sporting. Dù giành quyền vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 1-0, hiệu suất tấn công của "Pháo thủ" đang ở mức báo động.

Canh bạc mang tên Max Dowman

Bên cạnh việc điều chỉnh nhân sự giàu kinh nghiệm, Joe Cole còn gây bất ngờ khi đề nghị Arteta trao cơ hội cho thần đồng 16 tuổi Max Dowman. Cầu thủ trẻ này đã để lại dấu ấn đậm nét sau khi vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu vừa qua, thể hiện sự tự tin hiếm có ở độ tuổi thiếu niên.

Cole nhận định về khả năng bùng nổ của Dowman tại sân Etihad: "Đó sẽ là một quyết định táo bạo nếu để Dowman đá chính trước Man City, nhưng cậu ấy thực sự đặc biệt. Những gì cậu ấy làm được ở độ tuổi này là không thể tin nổi". Việc Arteta tung Dowman vào sân trong một trận tứ kết Champions League cho thấy niềm tin mãnh liệt của ban huấn luyện vào tài năng trẻ này.

Thách thức cho Arsenal trước giờ G

Hiện tại, Arsenal đang đứng trước áp lực nghẹt thở khi phong độ có dấu hiệu sa sút với chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Cuộc đối đầu với Manchester City vào Chủ nhật tới không chỉ là trận đấu vì 3 điểm, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng xưng vương của đội bóng phía Bắc London.

Dù đang đối mặt với nhiều chỉ trích về lối chơi, HLV Mikel Arteta vẫn khẳng định sự tự hào về thành tích đưa đội bóng lọt vào bán kết Champions League. Tuy nhiên, để vượt qua Man City, Arsenal cần một bộ mặt hoàn toàn khác biệt so với những gì họ đã thể hiện trước Sporting.