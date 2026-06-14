John McGinn tỏa sáng, Scotland nhọc nhằn hạ Haiti trong ngày ra quân World Cup 2026 Bàn thắng duy nhất có phần may mắn của John McGinn giúp Scotland đánh bại Haiti 1-0 tại bảng C World Cup 2026, mở toang cánh cửa đi tiếp cho đại diện châu Âu.

Scotland đã khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Haiti tại sân vận động Boston. Trong một trận đấu mà đại diện vùng Caribbean cho thấy tinh thần quật khởi, kinh nghiệm của các ngôi sao đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh đã giúp đoàn quân của HLV Steve Clarke giành trọn 3 điểm quan trọng.

Bàn thắng định đoạt từ cú dứt điểm đổi hướng

Trận đấu bắt đầu với nhịp độ cao khi hai đội liên tục thực hiện các tình huống ăn miếng trả miếng. Scotland là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Scott McTominay tung cú dứt điểm quyết đoán đưa bóng đi trúng cột dọc trong sự bất lực của thủ môn Placide.

Sức ép của Scotland cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 29. Sau khi kết thúc quãng nghỉ uống nước, John McGinn thực hiện pha dứt điểm đưa bóng chạm người một hậu vệ Haiti làm đổi hướng hoàn toàn quỹ đạo, khiến thủ môn đối phương không kịp trở tay. 1-0 cho Scotland trong sự vỡ òa của người hâm mộ xứ sở sương mù.

McGinn ghi bàn cho Scotland.

Haiti bế tắc trong việc tìm bàn gỡ

Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu có phần giảm xuống khi Scotland chủ động chơi chắc chắn để bảo toàn lợi thế. John McGinn suýt chút nữa đã có cú đúp nếu pha dứt điểm chéo góc của anh đi chính xác hơn. Trong khi đó, Haiti nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ tổ chức tốt của đối phương.

Cơ hội rõ rệt nhất của Haiti đến ở phút 85 khi Pierrot bật cao đánh đầu dũng mãnh sau quả tạt từ cánh phải, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sự thiếu chính xác ở những tình huống cuối cùng đã khiến đại diện Caribbean không thể lật ngược thế cờ.

Scotland và Haiti đá trận ra quân World Cup 2026.

Chi tiết trận đấu

Thông tin Chi tiết Giải đấu FIFA World Cup 2026 - Bảng C Địa điểm Sân vận động Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ Tỷ số Haiti 0-1 Scotland Ghi bàn John McGinn (29')

Đội hình ra sân

Haiti: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Bellegarde, Jacques; Deedson, Providence; Isidor, Pierrot.

Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Bellegarde, Jacques; Deedson, Providence; Isidor, Pierrot. Scotland: Gunn, Hickey, Robertson, McTominay, Hanley, McGinn, Adams, Hendry, Gannon-Doak, Ferguson, Shankland.

Cục diện bảng đấu

Với 3 điểm có được, Scotland tạm thời nắm lợi thế lớn tại bảng C trước khi đối đầu với những đối thủ mạnh hơn là Brazil và Morocco. Trong khi đó, dù thất bại nhưng Haiti đã chứng minh họ không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt và hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho các đối thủ còn lại nhờ nền tảng thể lực dồi dào.