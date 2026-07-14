John Stones và nghịch lý tại World Cup 2026: Đỉnh cao thế giới nhưng vô gia cư Tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Tam Sư để tiến vào bán kết World Cup 2026, nhưng John Stones lại đang là cầu thủ tự do sau khi rời Manchester City. Liệu màn trình diễn tại Bắc Mỹ có đủ giúp trung vệ 32 tuổi cứu vãn sự nghiệp?

Giữa bầu không khí lễ hội tại kỳ World Cup 2026, John Stones đang tận hưởng những giây phút thăng hoa nhất trong sự nghiệp quốc tế. Tuy nhiên, đằng sau những nụ cười rạng rỡ sau chiến thắng trước Na Uy là một thực tế đầy nghiệt ngã: một trong những trung vệ hào hoa nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh hiện đang là cầu thủ thất nghiệp.

Trong những ngày qua, giới truyền thông Anh quốc liên tục đặt John Stones lên bàn cân so sánh với huyền thoại Bobby Moore – người đội trưởng vĩ đại đưa Anh lên ngôi vô địch năm 1966. Theo thống kê từ The Athletic, Stones nhận được sự đồng thuận cao nhất cho vị trí trung vệ xuất sắc nhất của "Tam Sư" trong kỷ nguyên hiện đại. Ở tuổi 32, anh vẫn giữ được đẳng cấp chơi bóng thượng thặng, nhưng hợp đồng của anh với Manchester City đã chính thức hết hạn ngay khi giải đấu tại Bắc Mỹ đang diễn ra.

Stones ăn mừng cảm xúc sau chiến thắng Na Uy. Ảnh: Getty Images.

Sự sụp đổ của một tượng đài tại Etihad

Việc một trụ cột có thâm niên một thập kỷ tại sân Etihad ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do là một cú sốc lớn, nhưng những con số thống kê lại phơi bày một thực tế phũ phàng. Trong hai mùa giải gần nhất, những chấn thương dai dẳng đã biến Stones từ một "viên đá tảng" không thể thay thế trở thành người thừa trong kế hoạch của ban huấn luyện.

Thống kê chỉ ra rằng, trong tổng số 76 trận đấu tại Ngoại hạng Anh suốt hai mùa qua, Stones chỉ có vỏn vẹn 11 lần đá chính. Riêng ở mùa giải vừa qua, con số này giảm xuống còn 5 lần, trong đó có tới 3 trận diễn ra từ giai đoạn đầu mùa. Đỉnh điểm của sự thất vọng là việc anh bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát trong trận chung kết Carabao Cup gặp Arsenal hồi tháng 3, dù Manchester City lúc đó đang khủng hoảng nhân sự hàng thủ nghiêm trọng.

Mối quan hệ giữa Stones và Pep Guardiola cũng được cho là đã xuất hiện những vết rạn nứt không thể hàn gắn. Trong khi Guardiola công khai bày tỏ sự thất vọng về thể trạng của học trò, Stones lại cảm thấy mình cần được bảo vệ và hồi phục thận trọng hơn thay vì mạo hiểm ra sân. Sự ra đi của Pep vào cuối mùa giải trước cũng chính là dấu chấm hết cho hành trình của Stones tại nửa xanh thành Manchester.

Stones đang chứng tỏ bản thân tại kỳ World Cup năm nay. Ảnh: Getty Images.

World Cup 2026: Sân khấu để khẳng định giá trị

Dưới bàn tay nhào nặn của Thomas Tuchel, John Stones như được hồi sinh. Những màn trình diễn đỉnh cao, đặc biệt là trong trận tứ kết với Na Uy, đã xóa tan mọi nghi ngại về bản lĩnh và khả năng thi đấu đỉnh cao của anh. Stones không chỉ là một trung vệ giỏi phán đoán mà còn đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần, dẫn dắt các đàn em trong hành trình chinh phục cúp vàng.

Tương lai của anh sau khi rời Bắc Mỹ vẫn là một dấu hỏi lớn. Đã có những tin đồn về một cuộc trở lại đầy cảm xúc với Everton, nơi anh từng gắn bó trước năm 2016. Tuy nhiên, mức lương và tiền sử chấn thương là rào cản khiến nhiều đội bóng lớn tại Serie A như Juventus, Inter hay Milan vẫn đang ở trạng thái cân nhắc.

Dẫu vậy, Stones vẫn giữ vững sự lạc quan đáng kinh ngạc. Với 93 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, mục tiêu của anh không chỉ là chức vô địch World Cup 2026 mà còn là cột mốc 100 trận và xa hơn là Euro 2028. Hình ảnh anh nhảy múa trong phòng thay đồ sau trận thắng Mexico cho thấy một tinh thần thép, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để tìm thấy một "mái nhà" thực sự trân trọng tài năng của mình.