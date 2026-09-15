Johor Darul Takzim FC 1-1 Buriram United: Hai đội chia điểm
Johor Darul Takzim FC chạm trán Buriram United lúc 19h15 ngày 15/09/2026 trên sân Sultan Ibrahim Stadium hứa hẹn mang đến cuộc đối đầu kịch tính và hấp dẫn.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Johor Darul Takzim FC tiếp đón Buriram United.
- 12'Thay người
Phút 12' (Buriram United): Vukan Savićević vào sân thay Goran Čaušić.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 52% - 48% Buriram United, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 17'Thẻ vàng
Phút 17': Jonathan Silva (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 50% - 50% Buriram United, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 2.
- 25'Thẻ vàng
Phút 25': Afiq Fazail (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 26'BÀN THẮNG! Johor Darul Takzim FC (1-0)
Phút 26': Oscar Arribas (Johor Darul Takzim FC) lập công (kiến tạo: Marcos Guilherme). Tỷ số: 1 - 0.
- 35'Thẻ vàng
Phút 35': Kenneth William Dougall (Buriram United) nhận thẻ vàng (Foul).
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 46% - 54% Buriram United, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 2.
- 43'BÀN THẮNG! Buriram United (1-1)
Phút 43': Stefan Schimmer (Buriram United) lập công (kiến tạo: Darlan Pereira Mendes). Tỷ số: 1 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (Johor Darul Takzim FC): Nacho Méndez vào sân thay Afiq Fazail.
- 45'Thay người
Phút 45' (Johor Darul Takzim FC): Bergson Gustavo Silveira da Silva vào sân thay Shahab Zahedi.
- 45+1'Thẻ vàng
Phút 45+1': Shahab Zahedi (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Buriram United ép sân
Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 42% - 58% Buriram United, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 2 - 2.
- 57'Thẻ đỏ
Phút 57': Kenneth William Dougall (Buriram United) nhận thẻ đỏ.
- 60'Thay người
Phút 60' (Buriram United): Paulinho vào sân thay Stefan Schimmer.
- 60'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 48% - 52% Buriram United, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 2 - 3.
- 64'Thẻ vàng
Phút 64': Kevin Medina (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 68'Thay người
Phút 68' (Johor Darul Takzim FC): Matías Nahuel vào sân thay Jonathan Silva.
- 72'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 54% - 46% Buriram United, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 16 - 9, cứu thua 3 - 4.
- 74'Thay người
Phút 74' (Buriram United): Eduardo Mancha vào sân thay Sasalak Haiprakhon.
- 74'Thay người
Phút 74' (Buriram United): Alexandru Tudorie vào sân thay Guilherme Bissoli.
- 74'Thay người
Phút 74' (Buriram United): Theerathon Bunmathan vào sân thay Darlan Pereira Mendes.
- 75'Thay người
Phút 75' (Johor Darul Takzim FC): Jairo de Macedo da Silva vào sân thay Oscar Arribas.
- 83'VAR
Phút 83': Phạt đền được công nhận — Arif Aiman bin Mohd Hanapi (Johor Darul Takzim FC).
- 84'Johor Darul Takzim FC ép sân
Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 58% - 42% Buriram United, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 17 - 11, cứu thua 3 - 4.
- 87'Hỏng phạt đền
Phút 87': Bergson Gustavo Silveira da Silva (Johor Darul Takzim FC) sút hỏng phạt đền.
- 89'VAR
Phút 89': Card upgrade confirmed — Eddy Silvestre Pascual Israfilov (Johor Darul Takzim FC).
- 90+1'Thẻ đỏ
Phút 90+1': Eddy Silvestre Pascual Israfilov (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).
- 90+3'Thay người
Phút 90+3' (Johor Darul Takzim FC): Carlos Akapo vào sân thay Dejan Petrović.
- KTKết thúc: Johor Darul Takzim FC 1-1 Buriram United
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 21:16 15/09/2026
Cuộc so tài giữa Johor Darul Takzim FC và Buriram United diễn ra vào lúc 19:15 ngày 15/09/2026 trên sân vận động Sultan Ibrahim Stadium thu hút nhiều sự chú ý khi cả hai đội bóng đều đang thể hiện phong độ cao. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng trạng thái thi đấu hưng phấn, màn so tài này được kỳ vọng sẽ mang lại thế trận đôi công hấp dẫn và đầy toan tính.
Bối cảnh và vị trí hiện tại
Bước vào trận đấu này, cục diện bảng xếp hạng cho thấy hai câu lạc bộ đều đang nỗ lực tích lũy điểm số. Buriram United hiện đứng ở vị trí thứ 8 với 0 điểm, trong khi đội chủ nhà Johor Darul Takzim FC xếp ở vị trí thứ 14 với cùng 0 điểm. Việc sớm định hình lối chơi và khai thác tốt các tình huống tổ chức sẽ là yếu tố then chốt cho mục tiêu của mỗi bên.
Cán cân đối đầu trong quá khứ
Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, cán cân lịch sử đang tạm nghiêng về phía các vị khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Johor Darul Takzim FC giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và nhận 3 trận thua trước đối thủ. Buriram United rõ ràng có được sự tự tin nhất định khi nhìn lại thông số từ những lần đối đầu trước đây.
Dẫu vậy, việc được chơi bóng trên mặt cỏ quen thuộc Sultan Ibrahim Stadium mang đến điểm tựa rất lớn cho Johor Darul Takzim FC. Khả năng làm chủ không gian và tận dụng nguồn năng lượng từ khán đài sân nhà sẽ là chìa khóa để đại diện bóng đá Malaysia cân bằng lại ưu thế tâm lý.
Điểm nhấn chiến thuật và nhận định
Khi đôi bên đều đang có phong độ cao, cách tiếp cận trận đấu nhiều khả năng sẽ đặt nặng tính kỷ luật và khả năng kiểm soát khu vực giữa sân. Buriram United với lợi thế từ các kết quả đối đầu trước đó có thể triển khai thế trận chặt chẽ, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ từ những tình huống phản công nhanh.
Ở chiều ngược lại, Johor Darul Takzim FC hướng tới việc thiết lập quyền kiểm soát bóng chủ động nhằm giảm thiểu sức ép. Sự tập trung của khối phòng ngự và độ chuẩn xác trong các đường chuyền cuối cùng sẽ là yếu tố quyết định thành bại tại thánh địa Sultan Ibrahim Stadium.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)