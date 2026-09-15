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Johor Darul Takzim FC 1-1 Buriram United: Hai đội chia điểm

Văn Thể15/09/2026 14:39

Johor Darul Takzim FC chạm trán Buriram United lúc 19h15 ngày 15/09/2026 trên sân Sultan Ibrahim Stadium hứa hẹn mang đến cuộc đối đầu kịch tính và hấp dẫn.

Johor Darul Takzim FC1 - 1Buriram UnitedKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Johor Darul Takzim FC tiếp đón Buriram United.

  • 12'Thay người

    Phút 12' (Buriram United): Vukan Savićević vào sân thay Goran Čaušić.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 52% - 48% Buriram United, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 17'Thẻ vàng

    Phút 17': Jonathan Silva (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 50% - 50% Buriram United, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': Afiq Fazail (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 26'BÀN THẮNG! Johor Darul Takzim FC (1-0)

    Phút 26': Oscar Arribas (Johor Darul Takzim FC) lập công (kiến tạo: Marcos Guilherme). Tỷ số: 1 - 0.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': Kenneth William Dougall (Buriram United) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 46% - 54% Buriram United, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 43'BÀN THẮNG! Buriram United (1-1)

    Phút 43': Stefan Schimmer (Buriram United) lập công (kiến tạo: Darlan Pereira Mendes). Tỷ số: 1 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Johor Darul Takzim FC): Nacho Méndez vào sân thay Afiq Fazail.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Johor Darul Takzim FC): Bergson Gustavo Silveira da Silva vào sân thay Shahab Zahedi.

  • 45+1'Thẻ vàng

    Phút 45+1': Shahab Zahedi (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Buriram United ép sân

    Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 42% - 58% Buriram United, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 2 - 2.

  • 57'Thẻ đỏ

    Phút 57': Kenneth William Dougall (Buriram United) nhận thẻ đỏ.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Buriram United): Paulinho vào sân thay Stefan Schimmer.

  • 60'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 48% - 52% Buriram United, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 2 - 3.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': Kevin Medina (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Johor Darul Takzim FC): Matías Nahuel vào sân thay Jonathan Silva.

  • 72'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 54% - 46% Buriram United, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 16 - 9, cứu thua 3 - 4.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Buriram United): Eduardo Mancha vào sân thay Sasalak Haiprakhon.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Buriram United): Alexandru Tudorie vào sân thay Guilherme Bissoli.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Buriram United): Theerathon Bunmathan vào sân thay Darlan Pereira Mendes.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Johor Darul Takzim FC): Jairo de Macedo da Silva vào sân thay Oscar Arribas.

  • 83'VAR

    Phút 83': Phạt đền được công nhận — Arif Aiman bin Mohd Hanapi (Johor Darul Takzim FC).

  • 84'Johor Darul Takzim FC ép sân

    Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 58% - 42% Buriram United, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 17 - 11, cứu thua 3 - 4.

  • 87'Hỏng phạt đền

    Phút 87': Bergson Gustavo Silveira da Silva (Johor Darul Takzim FC) sút hỏng phạt đền.

  • 89'VAR

    Phút 89': Card upgrade confirmed — Eddy Silvestre Pascual Israfilov (Johor Darul Takzim FC).

  • 90+1'Thẻ đỏ

    Phút 90+1': Eddy Silvestre Pascual Israfilov (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).

  • 90+3'Thay người

    Phút 90+3' (Johor Darul Takzim FC): Carlos Akapo vào sân thay Dejan Petrović.

  • KTKết thúc: Johor Darul Takzim FC 1-1 Buriram United

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 21:16 15/09/2026

Đội hình chính thức
Johor Darul Takzim FC
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Xisco
Buriram United
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mark Jackson
16
Ahmad Syihan Hazmi
5
Cristian Glauder
23
Eddy İsrafilov
81
Kevin Medina
24
Óscar Arribas Pasero
21
Dejan Petrovič
4
Afiq Fazail
95
Marcos Guilherme
10
Arif Aiman
33
Jonathan Silva
7
Shahab Zahedi
13
Neil Etheridge
26
Uroš Radaković
5
Nathan Cardoso
6
Curtis Good
2
Sasalak Haiprakhon
23
Goran Čaušić
37
Darlan
19
Kingsley Schindler
16
Keneth Dougall
30
Stefan Schimmer
7
Guilherme Bissoli
Dự bị
Johor Darul Takzim FC
1 Christian Abad44 Miquel Cuesta20 Dani Bolt15 Feroz Baharudin91 Syahmi Safari29 Carlos Akapo41 Syamer Kutty Abba28 Ignacio Méndez77 Matías Nahuel
Buriram United
34 Chatchai Bootprom40 Eduardo Mancha18 Vukan Savićević8 Paulinho55 Theerathon Bunmathan10 Sebas Moyano22 Marc Navarro99 Alexandru Tudorie9 Supachai Chaided
Cập nhật đội hình lúc 18:53 15/09/2026
Johor Darul Takzim FCThống kêBuriram United
59%
Kiểm soát bóng
41%
19
Dứt điểm
8
6
Trúng đích
5
4
Phạt góc
1
19
Phạm lỗi
12
2
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
S. Schimmer
S. Schimmer
Buriram United
1 bàn
Óscar Arribas
Óscar Arribas
Johor Darul Takzim FC
1 bàn
Marcos Guilherme
Marcos Guilherme
Johor Darul Takzim FC
1 kiến tạo · điểm 7.7
Darlan
Darlan
Buriram United
1 kiến tạo · điểm 6.24
N. Etheridge
N. Etheridge
Buriram United
Điểm 7.66

Cuộc so tài giữa Johor Darul Takzim FC và Buriram United diễn ra vào lúc 19:15 ngày 15/09/2026 trên sân vận động Sultan Ibrahim Stadium thu hút nhiều sự chú ý khi cả hai đội bóng đều đang thể hiện phong độ cao. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng trạng thái thi đấu hưng phấn, màn so tài này được kỳ vọng sẽ mang lại thế trận đôi công hấp dẫn và đầy toan tính.

Bối cảnh và vị trí hiện tại

Bước vào trận đấu này, cục diện bảng xếp hạng cho thấy hai câu lạc bộ đều đang nỗ lực tích lũy điểm số. Buriram United hiện đứng ở vị trí thứ 8 với 0 điểm, trong khi đội chủ nhà Johor Darul Takzim FC xếp ở vị trí thứ 14 với cùng 0 điểm. Việc sớm định hình lối chơi và khai thác tốt các tình huống tổ chức sẽ là yếu tố then chốt cho mục tiêu của mỗi bên.

Cán cân đối đầu trong quá khứ

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, cán cân lịch sử đang tạm nghiêng về phía các vị khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Johor Darul Takzim FC giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và nhận 3 trận thua trước đối thủ. Buriram United rõ ràng có được sự tự tin nhất định khi nhìn lại thông số từ những lần đối đầu trước đây.

Dẫu vậy, việc được chơi bóng trên mặt cỏ quen thuộc Sultan Ibrahim Stadium mang đến điểm tựa rất lớn cho Johor Darul Takzim FC. Khả năng làm chủ không gian và tận dụng nguồn năng lượng từ khán đài sân nhà sẽ là chìa khóa để đại diện bóng đá Malaysia cân bằng lại ưu thế tâm lý.

Điểm nhấn chiến thuật và nhận định

Khi đôi bên đều đang có phong độ cao, cách tiếp cận trận đấu nhiều khả năng sẽ đặt nặng tính kỷ luật và khả năng kiểm soát khu vực giữa sân. Buriram United với lợi thế từ các kết quả đối đầu trước đó có thể triển khai thế trận chặt chẽ, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ từ những tình huống phản công nhanh.

Ở chiều ngược lại, Johor Darul Takzim FC hướng tới việc thiết lập quyền kiểm soát bóng chủ động nhằm giảm thiểu sức ép. Sự tập trung của khối phòng ngự và độ chuẩn xác trong các đường chuyền cuối cùng sẽ là yếu tố quyết định thành bại tại thánh địa Sultan Ibrahim Stadium.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Johor Darul Takzim FC · 1 thắng1 hòaBuriram United · 3 thắng
13/05/2026
Bán kết
Buriram United
1 - 2
Johor Darul Takzim FC
JDT
06/05/2026
Bán kết
Johor Darul Takzim FC
1 - 3
Buriram United
BU
16/09/2025
Buriram United
2 - 1
Johor Darul Takzim FC
BU
11/03/2025
Vòng 1/8
Johor Darul Takzim FC
0 - 1
Buriram United
BU
04/03/2025
Vòng 1/8
Buriram United
0 - 0
Johor Darul Takzim FC
Hòa
Johor Darul Takzim FC
5 trận gần nhất
TTTTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Buriram United
5 trận gần nhất
HTTTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Kashima000000
2Vissel Kobe000000
3Kashiwa Reysol000000
7Pohang Steelers000000
8Buriram United000000
9Port FC000000
13Newcastle Jets000000
14Johor Darul Takzim FC000000
15Gamba Osaka000000T

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Johor Darul Takzim FC 1-1 Buriram United: Hai đội chia điểm
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