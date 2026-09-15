Johor Darul Takzim FC 1-1 Buriram United: Hai đội chia điểm Johor Darul Takzim FC chạm trán Buriram United lúc 19h15 ngày 15/09/2026 trên sân Sultan Ibrahim Stadium hứa hẹn mang đến cuộc đối đầu kịch tính và hấp dẫn.

Johor Darul Takzim FC 1 - 1 Buriram United Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Johor Darul Takzim FC tiếp đón Buriram United.

12' Thay người Phút 12' (Buriram United): Vukan Savićević vào sân thay Goran Čaušić.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 52% - 48% Buriram United, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

17' Thẻ vàng Phút 17': Jonathan Silva (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 50% - 50% Buriram United, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 2.

25' Thẻ vàng Phút 25': Afiq Fazail (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng (Foul).

26' BÀN THẮNG! Johor Darul Takzim FC (1-0) Phút 26': Oscar Arribas (Johor Darul Takzim FC) lập công (kiến tạo: Marcos Guilherme). Tỷ số: 1 - 0.

35' Thẻ vàng Phút 35': Kenneth William Dougall (Buriram United) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 46% - 54% Buriram United, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 2.

43' BÀN THẮNG! Buriram United (1-1) Phút 43': Stefan Schimmer (Buriram United) lập công (kiến tạo: Darlan Pereira Mendes). Tỷ số: 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Johor Darul Takzim FC): Nacho Méndez vào sân thay Afiq Fazail.

45' Thay người Phút 45' (Johor Darul Takzim FC): Bergson Gustavo Silveira da Silva vào sân thay Shahab Zahedi.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Shahab Zahedi (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Buriram United ép sân Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 42% - 58% Buriram United, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 2 - 2.

57' Thẻ đỏ Phút 57': Kenneth William Dougall (Buriram United) nhận thẻ đỏ.

60' Thay người Phút 60' (Buriram United): Paulinho vào sân thay Stefan Schimmer.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 48% - 52% Buriram United, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 2 - 3.

64' Thẻ vàng Phút 64': Kevin Medina (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng (Foul).

68' Thay người Phút 68' (Johor Darul Takzim FC): Matías Nahuel vào sân thay Jonathan Silva.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 54% - 46% Buriram United, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 16 - 9, cứu thua 3 - 4.

74' Thay người Phút 74' (Buriram United): Eduardo Mancha vào sân thay Sasalak Haiprakhon.

74' Thay người Phút 74' (Buriram United): Alexandru Tudorie vào sân thay Guilherme Bissoli.

74' Thay người Phút 74' (Buriram United): Theerathon Bunmathan vào sân thay Darlan Pereira Mendes.

75' Thay người Phút 75' (Johor Darul Takzim FC): Jairo de Macedo da Silva vào sân thay Oscar Arribas.

83' VAR Phút 83': Phạt đền được công nhận — Arif Aiman bin Mohd Hanapi (Johor Darul Takzim FC).

84' Johor Darul Takzim FC ép sân Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 58% - 42% Buriram United, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 17 - 11, cứu thua 3 - 4.

87' Hỏng phạt đền Phút 87': Bergson Gustavo Silveira da Silva (Johor Darul Takzim FC) sút hỏng phạt đền.

89' VAR Phút 89': Card upgrade confirmed — Eddy Silvestre Pascual Israfilov (Johor Darul Takzim FC).

90+1' Thẻ đỏ Phút 90+1': Eddy Silvestre Pascual Israfilov (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).

90+3' Thay người Phút 90+3' (Johor Darul Takzim FC): Carlos Akapo vào sân thay Dejan Petrović.

KT Kết thúc: Johor Darul Takzim FC 1-1 Buriram United Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 21:16 15/09/2026

Đội hình chính thức Johor Darul Takzim FC Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Xisco Buriram United Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mark Jackson 16 Ahmad Syihan Hazmi 5 Cristian Glauder 23 Eddy İsrafilov 81 Kevin Medina 24 Óscar Arribas Pasero 21 Dejan Petrovič 4 Afiq Fazail 95 Marcos Guilherme 10 Arif Aiman 33 Jonathan Silva 7 Shahab Zahedi 13 Neil Etheridge 26 Uroš Radaković 5 Nathan Cardoso 6 Curtis Good 2 Sasalak Haiprakhon 23 Goran Čaušić 37 Darlan 19 Kingsley Schindler 16 Keneth Dougall 30 Stefan Schimmer 7 Guilherme Bissoli Dự bị Johor Darul Takzim FC 1 Christian Abad 44 Miquel Cuesta 20 Dani Bolt 15 Feroz Baharudin 91 Syahmi Safari 29 Carlos Akapo 41 Syamer Kutty Abba 28 Ignacio Méndez 77 Matías Nahuel Buriram United 34 Chatchai Bootprom 40 Eduardo Mancha 18 Vukan Savićević 8 Paulinho 55 Theerathon Bunmathan 10 Sebas Moyano 22 Marc Navarro 99 Alexandru Tudorie 9 Supachai Chaided Cập nhật đội hình lúc 18:53 15/09/2026

Johor Darul Takzim FC Thống kê Buriram United 59% Kiểm soát bóng 41% 19 Dứt điểm 8 6 Trúng đích 5 4 Phạt góc 1 19 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật S. Schimmer Buriram United 1 bàn Óscar Arribas Johor Darul Takzim FC 1 bàn Marcos Guilherme Johor Darul Takzim FC 1 kiến tạo · điểm 7.7 Darlan Buriram United 1 kiến tạo · điểm 6.24 N. Etheridge Buriram United Điểm 7.66

Cuộc so tài giữa Johor Darul Takzim FC và Buriram United diễn ra vào lúc 19:15 ngày 15/09/2026 trên sân vận động Sultan Ibrahim Stadium thu hút nhiều sự chú ý khi cả hai đội bóng đều đang thể hiện phong độ cao. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng trạng thái thi đấu hưng phấn, màn so tài này được kỳ vọng sẽ mang lại thế trận đôi công hấp dẫn và đầy toan tính.

Bối cảnh và vị trí hiện tại

Bước vào trận đấu này, cục diện bảng xếp hạng cho thấy hai câu lạc bộ đều đang nỗ lực tích lũy điểm số. Buriram United hiện đứng ở vị trí thứ 8 với 0 điểm, trong khi đội chủ nhà Johor Darul Takzim FC xếp ở vị trí thứ 14 với cùng 0 điểm. Việc sớm định hình lối chơi và khai thác tốt các tình huống tổ chức sẽ là yếu tố then chốt cho mục tiêu của mỗi bên.

Cán cân đối đầu trong quá khứ

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, cán cân lịch sử đang tạm nghiêng về phía các vị khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Johor Darul Takzim FC giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và nhận 3 trận thua trước đối thủ. Buriram United rõ ràng có được sự tự tin nhất định khi nhìn lại thông số từ những lần đối đầu trước đây.

Dẫu vậy, việc được chơi bóng trên mặt cỏ quen thuộc Sultan Ibrahim Stadium mang đến điểm tựa rất lớn cho Johor Darul Takzim FC. Khả năng làm chủ không gian và tận dụng nguồn năng lượng từ khán đài sân nhà sẽ là chìa khóa để đại diện bóng đá Malaysia cân bằng lại ưu thế tâm lý.

Điểm nhấn chiến thuật và nhận định

Khi đôi bên đều đang có phong độ cao, cách tiếp cận trận đấu nhiều khả năng sẽ đặt nặng tính kỷ luật và khả năng kiểm soát khu vực giữa sân. Buriram United với lợi thế từ các kết quả đối đầu trước đó có thể triển khai thế trận chặt chẽ, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ từ những tình huống phản công nhanh.

Ở chiều ngược lại, Johor Darul Takzim FC hướng tới việc thiết lập quyền kiểm soát bóng chủ động nhằm giảm thiểu sức ép. Sự tập trung của khối phòng ngự và độ chuẩn xác trong các đường chuyền cuối cùng sẽ là yếu tố quyết định thành bại tại thánh địa Sultan Ibrahim Stadium.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Johor Darul Takzim FC · 1 thắng 1 hòa Buriram United · 3 thắng Buriram United 1 - 2 Johor Darul Takzim FC JDT Johor Darul Takzim FC 1 - 3 Buriram United BU Buriram United 2 - 1 Johor Darul Takzim FC BU Johor Darul Takzim FC 0 - 1 Buriram United BU Buriram United 0 - 0 Johor Darul Takzim FC Hòa

Johor Darul Takzim FC 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Buriram United 5 trận gần nhất H T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 0 0 0 0 0 0 2 Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 3 Kashiwa Reysol 0 0 0 0 0 0 … 7 Pohang Steelers 0 0 0 0 0 0 8 Buriram United 0 0 0 0 0 0 9 Port FC 0 0 0 0 0 0 … 13 Newcastle Jets 0 0 0 0 0 0 14 Johor Darul Takzim FC 0 0 0 0 0 0 15 Gamba Osaka 0 0 0 0 0 0 T …