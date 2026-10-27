Johor Darul Takzim FC 3-0 Port FC: Johor Darul Takzim FC giành chiến thắng Cả Johor Darul Takzim FC lẫn Port FC đều đang có phong độ cao, với 5 và 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Trận đấu bắt đầu lúc 17:00 ngày 27/10/2026.

Johor Darul Takzim FC 3 - 0 Port FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Johor Darul Takzim FC tiếp đón Port FC.

12' Johor Darul Takzim FC ép sân Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 70% - 30% Port FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 3.

26' Johor Darul Takzim FC ép sân Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 63% - 37% Port FC, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4.

40' Johor Darul Takzim FC ép sân Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 61% - 39% Port FC, dứt điểm 9 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Port FC): Lucas Tocantins vào sân thay Essam Al-Subhi.

45' Thay người Phút 45' (Port FC): Jude Soonsup-Bell vào sân thay Ruan Ribeiro Rodrigues.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Johor Darul Takzim FC ép sân Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 64% - 36% Port FC, dứt điểm 14 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 0 - 3.

53' BÀN THẮNG! Johor Darul Takzim FC (1-0) Phút 53': Jonathan Silva (Johor Darul Takzim FC) lập công (kiến tạo: Arif Aiman bin Mohd Hanapi). Tỷ số: 1 - 0.

57' Thay người Phút 57' (Johor Darul Takzim FC): Bergson Gustavo Silveira da Silva vào sân thay Shahab Zahedi.

62' BÀN THẮNG! Johor Darul Takzim FC (2-0) Phút 62': Bergson Gustavo Silveira da Silva (Johor Darul Takzim FC) lập công (kiến tạo: Oscar Arribas). Tỷ số: 2 - 0.

63' Thẻ vàng Phút 63': Bergson Gustavo Silveira da Silva (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng.

64' Thay người Phút 64' (Johor Darul Takzim FC): Stoichkov vào sân thay Bergson Gustavo Silveira da Silva.

66' Johor Darul Takzim FC ép sân Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 65% - 35% Port FC, dứt điểm 19 - 0 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 3.

68' Thay người Phút 68' (Port FC): Jakkaphan Kaewprom vào sân thay Peerawat Akkratum.

68' Thay người Phút 68' (Port FC): Worachit Kanitsribumphen vào sân thay Bruno Moreira Soares.

80' Johor Darul Takzim FC ép sân Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 66% - 34% Port FC, dứt điểm 24 - 0 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 13 - 6, cứu thua 0 - 4.

82' Thay người Phút 82' (Johor Darul Takzim FC): Matías Nahuel vào sân thay Oscar Arribas.

82' Thay người Phút 82' (Johor Darul Takzim FC): Afiq Fazail vào sân thay Nacho Méndez.

86' BÀN THẮNG! Johor Darul Takzim FC (3-0) Phút 86': Stoichkov (Johor Darul Takzim FC) lập công (kiến tạo: Matías Nahuel). Tỷ số: 3 - 0.

88' Thẻ vàng Phút 88': Stoichkov (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng (Foul).

89' Thẻ vàng Phút 89': Suphanan Bureerat (Port FC) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Johor Darul Takzim FC 3-0 Port FC Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 18:55 27/10/2026

Đội hình chính thức Johor Darul Takzim FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Xisco Muñoz Port FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bozidar Bandovic 16 Ahmad Syihan Hazmi 29 Carlos Akapo 81 K. Medina 5 Cristián Glauder 33 J. Silva 21 D. Petrovič 28 Nacho Méndez 24 Óscar Arribas 10 Arif Aiman Hanapi 95 Marcos Guilherme 7 S. Zahedi 93 Falkesgaard 4 S. Bureerat 28 Sviatchenko 15 M. Bihr 36 P. Akkratum 5 Chamrasamee 33 N. Shimura 9 Ruan Ribeiro Rodrigues 25 C. Otton 11 Bruno 7 Issam Al Sabhi Dự bị Johor Darul Takzim FC 19 Stoichkov 20 Dani Bolt 30 Natxo Insa 9 Bérgson 1 Christian Abad 44 M. Cuesta 11 Jairo 41 Syamer Kutty 4 Afiq Fazail Port FC 19 Rui Costa 1 S. Yos 18 Jude Jacob Soonsup-Bell 17 S. Ratree 14 T. Poeiphimai 10 B. Phala 40 R. Kemmueang 22 Kanitsribumphen 20 Marcel Scalese Cập nhật đội hình lúc 16:32 27/10/2026

Johor Darul Takzim FC Thống kê Port FC 66% Kiểm soát bóng 34% 27 Dứt điểm 2 7 Trúng đích 0 7 Phạt góc 1 16 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 3 0 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật J. Silva Johor Darul Takzim FC 1 bàn Stoichkov Johor Darul Takzim FC 1 bàn Bérgson Johor Darul Takzim FC 1 bàn Óscar Arribas Johor Darul Takzim FC 1 kiến tạo · điểm 7.7 Arif Aiman Hanapi Johor Darul Takzim FC 1 kiến tạo · điểm 7.7 M Matías Nahuel Johor Darul Takzim FC 1 kiến tạo · điểm 6.97

Johor Darul Takzim FC và Port FC gặp nhau trong bối cảnh cả hai cùng đang chơi tốt. Đội chủ nhà thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất, còn Port FC thắng 4 trong 5 lần ra sân gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 27/10/2026 tại Sultan Ibrahim Stadium.

Johor Darul Takzim FC: chuỗi 5 trận thắng liên tiếp

Johor Darul Takzim FC bước vào trận đấu với chuỗi thắng cả 5 trận gần nhất. Đây là phong độ không có kẽ hở, cho thấy đội bóng đang vận hành ổn định và giữ được tâm lý hưng phấn qua từng cuộc đấu.

Chuỗi trận này mang lại lợi thế tinh thần đáng kể. Việc được thi đấu trên sân Sultan Ibrahim Stadium càng giúp đội chủ nhà có thêm điều kiện để duy trì nhịp độ chiến thắng.

Port FC: thắng 4 trong 5 trận gần nhất

Port FC cũng không kém cạnh về phong độ. Đội khách thắng 3 trận gần nhất, trước đó thua 1 trận và thắng trận còn lại trong chuỗi 5 trận. Như vậy, Port FC đã nhanh chóng vượt qua trận thua duy nhất để lấy lại mạch thắng.

Một đội bóng đang thắng liên tiếp 3 trận sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin cao. Port FC vì thế hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ ngay trên sân khách.

Bức tranh bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Johor Darul Takzim FC đang đứng thứ 6 với 4 điểm. Port FC xếp thứ 15 với 0 điểm. Khoảng cách thứ hạng này tạo nên sự tương phản với phong độ gần đây của hai đội, khi cả hai đều đang thắng nhiều hơn thua.

Với Johor Darul Takzim FC, một chiến thắng nữa sẽ củng cố vị trí hiện tại và nối dài mạch thắng. Với Port FC, đây là cơ hội để có những điểm số đầu tiên trên bảng xếp hạng, đồng thời tiếp nối đà thăng hoa gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi hai đội cùng có phong độ cao, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi độ tập trung và khả năng tận dụng cơ hội. Johor Darul Takzim FC mang theo sự ổn định tuyệt đối của chuỗi 5 trận thắng. Port FC có tinh thần phấn chấn sau 3 chiến thắng liên tiếp.

Bên nào giữ được sự chắc chắn ở những phút đầu và không để đối thủ tìm thấy nhịp độ thuận lợi sẽ có lợi thế lớn hơn trong cuộc so tài này.

Nhận định

Nhìn chung, Johor Darul Takzim FC được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chuỗi 5 trận thắng, thứ hạng cao hơn và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Port FC không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi cũng đang thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Cuộc so tài giữa hai đội đang vào phom hứa hẹn là một trận đấu cạnh tranh và hấp dẫn.

Johor Darul Takzim FC 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới Port FC 5 trận gần nhất T T T B T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Gamba Osaka 2 2 0 0 +5 6 T T T 3 Vissel Kobe 2 2 0 0 +3 6 T T … 5 SHANGHAI SIPG 2 1 1 0 +2 4 H T 6 Johor Darul Takzim FC 2 1 1 0 +2 4 T H 7 Daejeon Citizen 2 1 1 0 +1 4 H T … 14 Pohang Steelers 2 0 0 2 -4 0 B B 15 Port FC 2 0 0 2 -5 0 B B 16 Newcastle Jets 2 0 0 2 -8 0 B B