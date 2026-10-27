Johor Darul Takzim FC 3-0 Port FC: Johor Darul Takzim FC giành chiến thắng
Cả Johor Darul Takzim FC lẫn Port FC đều đang có phong độ cao, với 5 và 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Trận đấu bắt đầu lúc 17:00 ngày 27/10/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Johor Darul Takzim FC tiếp đón Port FC.
- 12'Johor Darul Takzim FC ép sân
Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 70% - 30% Port FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 3.
- 26'Johor Darul Takzim FC ép sân
Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 63% - 37% Port FC, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4.
- 40'Johor Darul Takzim FC ép sân
Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 61% - 39% Port FC, dứt điểm 9 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (Port FC): Lucas Tocantins vào sân thay Essam Al-Subhi.
- 45'Thay người
Phút 45' (Port FC): Jude Soonsup-Bell vào sân thay Ruan Ribeiro Rodrigues.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 52'Johor Darul Takzim FC ép sân
Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 64% - 36% Port FC, dứt điểm 14 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 0 - 3.
- 53'BÀN THẮNG! Johor Darul Takzim FC (1-0)
Phút 53': Jonathan Silva (Johor Darul Takzim FC) lập công (kiến tạo: Arif Aiman bin Mohd Hanapi). Tỷ số: 1 - 0.
- 57'Thay người
Phút 57' (Johor Darul Takzim FC): Bergson Gustavo Silveira da Silva vào sân thay Shahab Zahedi.
- 62'BÀN THẮNG! Johor Darul Takzim FC (2-0)
Phút 62': Bergson Gustavo Silveira da Silva (Johor Darul Takzim FC) lập công (kiến tạo: Oscar Arribas). Tỷ số: 2 - 0.
- 63'Thẻ vàng
Phút 63': Bergson Gustavo Silveira da Silva (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng.
- 64'Thay người
Phút 64' (Johor Darul Takzim FC): Stoichkov vào sân thay Bergson Gustavo Silveira da Silva.
- 66'Johor Darul Takzim FC ép sân
Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 65% - 35% Port FC, dứt điểm 19 - 0 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 3.
- 68'Thay người
Phút 68' (Port FC): Jakkaphan Kaewprom vào sân thay Peerawat Akkratum.
- 68'Thay người
Phút 68' (Port FC): Worachit Kanitsribumphen vào sân thay Bruno Moreira Soares.
- 80'Johor Darul Takzim FC ép sân
Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 66% - 34% Port FC, dứt điểm 24 - 0 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 13 - 6, cứu thua 0 - 4.
- 82'Thay người
Phút 82' (Johor Darul Takzim FC): Matías Nahuel vào sân thay Oscar Arribas.
- 82'Thay người
Phút 82' (Johor Darul Takzim FC): Afiq Fazail vào sân thay Nacho Méndez.
- 86'BÀN THẮNG! Johor Darul Takzim FC (3-0)
Phút 86': Stoichkov (Johor Darul Takzim FC) lập công (kiến tạo: Matías Nahuel). Tỷ số: 3 - 0.
- 88'Thẻ vàng
Phút 88': Stoichkov (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 89'Thẻ vàng
Phút 89': Suphanan Bureerat (Port FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Johor Darul Takzim FC 3-0 Port FC
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.
Cập nhật lúc 18:55 27/10/2026
Johor Darul Takzim FC và Port FC gặp nhau trong bối cảnh cả hai cùng đang chơi tốt. Đội chủ nhà thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất, còn Port FC thắng 4 trong 5 lần ra sân gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 27/10/2026 tại Sultan Ibrahim Stadium.
Johor Darul Takzim FC: chuỗi 5 trận thắng liên tiếp
Johor Darul Takzim FC bước vào trận đấu với chuỗi thắng cả 5 trận gần nhất. Đây là phong độ không có kẽ hở, cho thấy đội bóng đang vận hành ổn định và giữ được tâm lý hưng phấn qua từng cuộc đấu.
Chuỗi trận này mang lại lợi thế tinh thần đáng kể. Việc được thi đấu trên sân Sultan Ibrahim Stadium càng giúp đội chủ nhà có thêm điều kiện để duy trì nhịp độ chiến thắng.
Port FC: thắng 4 trong 5 trận gần nhất
Port FC cũng không kém cạnh về phong độ. Đội khách thắng 3 trận gần nhất, trước đó thua 1 trận và thắng trận còn lại trong chuỗi 5 trận. Như vậy, Port FC đã nhanh chóng vượt qua trận thua duy nhất để lấy lại mạch thắng.
Một đội bóng đang thắng liên tiếp 3 trận sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin cao. Port FC vì thế hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ ngay trên sân khách.
Bức tranh bảng xếp hạng
Trên bảng xếp hạng, Johor Darul Takzim FC đang đứng thứ 6 với 4 điểm. Port FC xếp thứ 15 với 0 điểm. Khoảng cách thứ hạng này tạo nên sự tương phản với phong độ gần đây của hai đội, khi cả hai đều đang thắng nhiều hơn thua.
Với Johor Darul Takzim FC, một chiến thắng nữa sẽ củng cố vị trí hiện tại và nối dài mạch thắng. Với Port FC, đây là cơ hội để có những điểm số đầu tiên trên bảng xếp hạng, đồng thời tiếp nối đà thăng hoa gần đây.
Điểm then chốt của trận đấu
Khi hai đội cùng có phong độ cao, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi độ tập trung và khả năng tận dụng cơ hội. Johor Darul Takzim FC mang theo sự ổn định tuyệt đối của chuỗi 5 trận thắng. Port FC có tinh thần phấn chấn sau 3 chiến thắng liên tiếp.
Bên nào giữ được sự chắc chắn ở những phút đầu và không để đối thủ tìm thấy nhịp độ thuận lợi sẽ có lợi thế lớn hơn trong cuộc so tài này.
Nhận định
Nhìn chung, Johor Darul Takzim FC được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chuỗi 5 trận thắng, thứ hạng cao hơn và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Port FC không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi cũng đang thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Cuộc so tài giữa hai đội đang vào phom hứa hẹn là một trận đấu cạnh tranh và hấp dẫn.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)