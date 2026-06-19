Jonathan David lập hat-trick, Canada hủy diệt Qatar 6-0 tại World Cup 2026 Ngôi sao Jonathan David tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick giúp Canada đè bẹp Qatar 6-0 tại bảng B World Cup 2026. Trong ngày thi đấu thăng hoa tại Vancouver, đội bóng xứ lá phong đã tận dụng triệt để lợi thế hơn 2 người để tạo nên cơn mưa bàn thắng lịch sử.

Sân vận động BC Place tại Vancouver đã chứng kiến một trong những màn trình diễn áp đảo nhất trong lịch sử bóng đá Canada. Đối đầu với Qatar tại lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026, các học trò của huấn luyện viên Jesse Marsch không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn tạo nên một thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh tấn công của đại diện Bắc Mỹ.

Sức ép nghẹt thở từ triết lý của Jesse Marsch

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Canada đã triển khai lối chơi áp sát tầm cao (high-pressing) đặc trưng của Jesse Marsch. Sự cơ động của hàng tiền vệ khiến Qatar lúng túng trong việc triển khai bóng từ phần sân nhà. Áp lực liên tục cuối cùng đã mang lại kết quả ở phút 16.

Hậu vệ Alistair Johnston thực hiện quả tạt khó chịu từ hành lang cánh phải, khiến thủ môn Mahmoud Abunada không thể bắt dính bóng. Cyle Larin có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho trận đấu. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ chủ nhà trút bỏ áp lực, thi đấu thanh thoát và đầy tự tin.

David và Canada có trận đấu thăng hoa.

Phút 29, cách biệt được nhân đôi sau một pha phối hợp đẳng cấp. Tajon Buchanan tạt bóng đầy ý đồ, bóng đập chân hậu vệ Qatar đổi hướng tìm đến vị trí của Jonathan David. Tiền đạo thuộc biên chế Juventus thực hiện cú vô-lê một chạm đầy quyết đoán, găm bóng vào góc xa khung thành trong sự bất lực của hàng thủ đối phương.

Bước ngoặt từ VAR và cơn ác mộng thẻ đỏ

Trận đấu xoay chuyển hoàn toàn theo hướng có lợi cho Canada ở phút 33. Sau một pha phạm lỗi nguy hiểm của Homam Elamin với Buchanan, trọng tài ban đầu chỉ rút thẻ vàng và thổi phạt đền. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định đã được thay đổi: điểm phạm lỗi nằm ngoài vòng cấm nhưng Elamin phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Chơi thiếu người, Qatar sụp đổ dây chuyền. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Jonathan David hoàn tất cú đúp ở phút 45+3 sau tình huống đá bồi cận thành từ pha cản phá của thủ môn Abunada. Tỷ số 3-0 phản ánh đúng cục diện một chiều trên sân.

Sang hiệp hai, kịch bản tồi tệ tiếp tục lặp lại với đại diện châu Á. Phút 53, tiền vệ Assim Madibo nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng triệt hạ khiến Ismael Kone gặp chấn thương nặng. Chỉ còn 9 người trên sân, đội quân của huấn luyện viên Julen Lopetegui hoàn toàn vỡ trận.

Nathan Saliba tri ân đồng đội Kone sau khi ghi bàn.

Phút 64, cầu thủ vào sân thay người Nathan Saliba để lại dấu ấn đậm nét với một siêu phẩm đá phạt từ ngoài vòng cấm. Cú dứt điểm vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, đưa bóng vào góc chết khung thành, nâng tỷ số lên 4-0. Cơn mưa bàn thắng vẫn chưa dừng lại khi trung vệ Mohamed Al Mannai lóng ngóng phản lưới nhà ở phút 75 sau áp lực từ pha dứt điểm của Jacob Shaffelburg.

Đêm lịch sử của Jonathan David

Điểm nhấn cuối cùng của trận đấu thuộc về Jonathan David. Ở phút bù giờ thứ hai, nhận đường chuyền thuận lợi từ Saliba, chân sút chủ lực của Canada xoay người dứt điểm hiểm hóc để hoàn tất cú hat-trick cá nhân, ấn định chiến thắng 6-0 đầy thuyết phục.

Với kết quả này, Canada tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B, mở rộng cánh cửa lọt vào vòng knock-out. Ngược lại, Qatar đối mặt với nguy cơ bị loại sớm sau hai thất bại liên tiếp và tổn thất nặng nề về nhân sự do thẻ phạt.

Thống kê trận đấu Canada 6-0 Qatar

Thông số Canada Qatar Bàn thắng 6 0 Sút bóng 18 2 Kiểm soát bóng 68% 32% Thẻ đỏ 0 2