Jordan 1-3 Argentina: Argentina giành chiến thắng Argentina đang thể hiện sức mạnh áp đảo với ngôi đầu bảng sau chuỗi trận toàn thắng, trong khi Jordan đối mặt với thử thách cực đại khi chưa có điểm số nào tại World Cup 2026.

Jordan 1 - 3 Argentina Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Jordan tiếp đón Argentina.

17' Thẻ vàng Phút 17': M. Abu Taha (Jordan) nhận thẻ vàng (Tripping).

19' BÀN THẮNG! Argentina (0-1) Phút 19': G. Lo Celso (Argentina) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

31' BÀN THẮNG! Argentina (0-2) Phút 31': L. Martinez (Argentina) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Jordan): M. Al Mardi vào sân thay O. Al Fakhouri.

46' Thay người Phút 46' (Jordan): M. Tamari vào sân thay A. Azaizeh.

55' BÀN THẮNG! Jordan (1-2) Phút 55': M. Tamari (Jordan) lập công (kiến tạo: E. Haddad). Tỷ số: 1 - 2.

60' Thay người Phút 60' (Argentina): T. Almada vào sân thay G. Lo Celso.

60' Thay người Phút 60' (Argentina): L. Messi vào sân thay L. Martinez.

61' Thay người Phút 61' (Argentina): A. Mac Allister vào sân thay N. Paz.

64' Thẻ vàng Phút 64': Y. Al Arab (Jordan) nhận thẻ vàng (Roughing).

71' Thay người Phút 71' (Argentina): V. Barco vào sân thay G. Simeone.

76' Thay người Phút 76' (Jordan): A. Jamous vào sân thay N. Al Rashdan.

80' BÀN THẮNG! Argentina (1-3) Phút 80': L. Messi (Argentina) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

82' Thay người Phút 82' (Argentina): J. Lopez vào sân thay J. Alvarez.

90' Thay người Phút 90' (Jordan): S. Obaid vào sân thay H. Abu Dahab.

90' Thay người Phút 90' (Jordan): Shararh vào sân thay A. Olwan.

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Shararh (Jordan) nhận thẻ vàng (Tripping).

KT Kết thúc: Jordan 1-3 Argentina Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 11:01 28/06/2026

Cuộc đối đầu giữa Jordan và Argentina tại vòng bảng World Cup 2026 mang đến một kịch bản đầy tương phản giữa hai đội bóng đang ở hai đầu bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra tại sân vận động AT&T Stadium không chỉ là màn so tài về kỹ thuật mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho đại diện châu Á trước nhà đương kim vô địch đang có phong độ cực cao.

Argentina và sự thống trị bảng đấu

Argentina đang khẳng định vị thế của đội bóng hạng 1 thế giới bằng một màn trình diễn đầy thuyết phục. Sau hai lượt trận đầu tiên tại vòng bảng, đội bóng Nam Mỹ đã giành trọn vẹn 6 điểm, qua đó vững vàng chiếm giữ ngôi vị dẫn đầu. Phong độ của họ được duy trì ổn định với hai chiến thắng liên tiếp gần đây, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sức mạnh chiều sâu đội hình.

Với tâm thế của đội dẫn đầu, Argentina nhiều khả năng sẽ tiếp tục triển khai lối chơi kiểm soát và áp đặt thế trận. Sự hưng phấn từ những kết quả thuận lợi giúp họ có tâm lý thoải mái để thực hiện các phương án chiến thuật đa dạng, nhằm sớm định đoạt cục diện bảng đấu trước khi bước vào giai đoạn knock-out.

Jordan và nỗ lực tìm kiếm điểm số đầu tiên

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, Jordan đang trải qua một khởi đầu đầy gian nan tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau hai trận đấu đã qua, đại diện của bóng đá châu Á vẫn chưa có được điểm số nào và hiện đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Hai thất bại liên tiếp đã đẩy Jordan vào tình thế buộc phải nỗ lực hết mình nếu muốn nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ.

Dù bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, từ vị trí trên bảng xếp hạng đến phong độ thực tế, Jordan chắc chắn sẽ bước vào trận đấu với tinh thần không còn gì để mất. Việc phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất bảng là một thử thách khổng lồ, nhưng đây cũng là cơ hội để họ chứng minh tinh thần chiến đấu và tìm kiếm những dấu ấn lịch sử tại đấu trường World Cup.

Nhận định cục diện trận đấu

Dựa trên các số liệu thống kê, có thể thấy rõ sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ giữa hai bên. Argentina với chuỗi trận toàn thắng đang nắm giữ mọi lợi thế để tiếp tục gia tăng điểm số. Trong khi đó, Jordan sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn từ hàng công mạnh mẽ của đối phương và buộc phải tìm ra giải pháp để hạn chế bàn thua trước khi nghĩ đến việc phản công.

Trận đấu diễn ra vào lúc 09:00 ngày 28/06/2026 tại AT&T Stadium hứa hẹn sẽ là một màn trình diễn chuyên môn đỉnh cao, nơi Argentina muốn khẳng định sức mạnh tuyệt đối, còn Jordan nỗ lực để thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Phong độ gần đây của Jordan

23/06/2026: Jordan 1-2 Algeria (Thua)

17/06/2026: Áo 3-1 Jordan (Thua)

08/06/2026: Colombia 2-0 Jordan (Thua)

31/05/2026: Thụy Sĩ 4-1 Jordan (Thua)

01/04/2026: Jordan 2-2 Nigeria (Hòa)

Phong độ gần đây của Argentina

23/06/2026: Argentina 2-0 Áo (Thắng)

17/06/2026: Argentina 3-0 Algeria (Thắng)

10/06/2026: Argentina 3-0 Iceland (Thắng)

07/06/2026: Argentina 2-0 Honduras (Thắng)

01/04/2026: Argentina 5-0 Zambia (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Argentina 1 6 WW Jordan 4 0 LL

Phong độ và thống kê đội

Jordan (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 2 (1 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 2.5 bàn/trận)

Argentina (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 2 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 5 bàn (TB: 2.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Jordan: Không có thông tin chấn thương

Argentina: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Argentina

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 0%

Hòa: 50%

Khách thắng: 50%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -3.5 bàn

Lời khuyên: Winner : Argentina

Cập nhật đội hình lúc 08:25 28/06/2026

Đội hình chính thức

Jordan

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Jamal Sellami

Đội hình xuất phát:

1. Yazeed Abu Laila (G)

3. Abdallah Nasib (D)

5. Yazan Al-Arab (D)

4. Husam Ali Mohammad Abudahab (D)

23. Ehsan Haddad (M)

21. Nizar Al-Rashdan (M)

8. Noor Al-Rawabdeh (M)

20. Mohannad Abu Taha (M)

24. Ali Al Azaizeh (F)

9. Ali Olwan (F)

11. Odeh Fakhoury (F)

Dự bị:

22. Abdallah Al-Fakhouri

12. Noureddin Zaid

26. Anas Badawi

16. Mo Abualnadi

18. Mohammad Abu Ghoush

2. Mohammad Ali Hasheesh

19. Saad Al Rousan

17. Saleem Obaid

6. Amer Jamous

15. Ibrahim Sadeh

7. Mohammad Abu Zrayq

25. Mohammad Al Daoud

14. Rajaei Ayed

13. Mahmoud Al-Mardi

10. Mousa Tamari

Argentina

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Lionel Scaloni

Đội hình xuất phát:

23. Emiliano Martínez (G)

17. Giuliano Simeone (D)

19. Nicolás Otamendi (D)

2. Marcos Senesi (D)

3. Nicolás Tagliafico (D)

18. Nico Paz (M)

5. Leandro Paredes (M)

14. Exequiel Palacios (M)

11. Giovani Lo Celso (M)

9. Julián Alvarez (F)

22. Lautaro Martínez (F)

Dự bị: