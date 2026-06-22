Jordan đối đầu Algeria tại World Cup 2026: Đại chiến không còn đường lùi Cùng trắng tay sau lượt trận mở màn, Jordan và Algeria buộc phải tử chiến tại Levi's Stadium để nuôi hy vọng đi tiếp. Một cuộc đối đầu kịch tính giữa tốc độ Tây Á và kỹ thuật Bắc Phi.

Levi's Stadium tại Santa Clara, Mỹ sẽ là nơi chứng kiến màn so tài rực lửa giữa Jordan và Algeria trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026. Đây không chỉ là một trận bóng đá thông thường; đó là cuộc chiến sinh tồn của hai đại diện đang đứng bên bờ vực bị loại sớm sau những thất bại cay đắng ngày ra quân.

Bối cảnh bảng J: Khi không còn đường lùi

Cả Jordan và Algeria đều bước vào trận đấu này với hành trang là con số 0 tròn trĩnh trên bảng xếp hạng. Jordan, dù đã có bàn thắng lịch sử của Ali Olwan, vẫn phải khuất phục trước sức mạnh của Áo với tỷ số 1-3. Trong khi đó, Algeria thậm chí còn thê thảm hơn khi để thua trắng 0-3 trước đương kim vô địch thế giới Argentina, đẩy họ xuống vị trí cuối bảng với hiệu số -3.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng mang đến một sự cân bằng kỳ lạ. Trong lần gặp nhau duy nhất trước đây ở cấp độ đội tuyển quốc gia, hai bên đã bất phân thắng bại. Điều này đồng nghĩa với việc chưa có đội bóng nào thực sự chiếm được ưu thế tâm lý trước đối phương, khiến màn tái đấu tại World Cup trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Phân tích chiến thuật: Tốc độ đối đầu kiểm soát

HLV Vladimir Petkovic của Algeria nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiên trì với lối chơi chủ động. Với tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình lên tới 57%, đại diện Bắc Phi sở hữu khả năng tổ chức tấn công bài bản dựa trên kỹ thuật cá nhân điêu luyện của những cái tên như Anis Hadj Moussa hay Amine Gouiri. Algeria thường xuyên tạo ra sức ép từ hai biên, minh chứng là con số trung bình 5,57 quả phạt góc mỗi trận.

Ngược lại, Jordan của HLV Jamal Sellami lại là bậc thầy trong các tình huống chuyển trạng thái. Sơ đồ 3-4-3 cho phép họ phòng ngự lùi sâu và bung sức trong các pha phản công thần tốc. Mousa Al-Tamari, ngôi sao đang thi đấu tại Ligue 1, chính là quân bài tẩy với tốc độ và khả năng đột phá có thể xé toang bất kỳ hàng thủ nào nếu có khoảng trống.

Thống kê phong độ và hiệu suất

Jordan: Ghi bàn ở 10 trên 11 trận gần nhất (tỷ lệ 91%). Trong 5 trận gần đây, họ thắng 3, hòa 1 và thua 1.

Ghi bàn ở 10 trên 11 trận gần nhất (tỷ lệ 91%). Trong 5 trận gần đây, họ thắng 3, hòa 1 và thua 1. Algeria: Sở hữu thành tích đáng nể khi bất bại 33 trên 36 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường.

Sở hữu thành tích đáng nể khi bất bại 33 trên 36 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường. Kỳ vọng bàn thắng: Trận đấu được dự báo sẽ có từ 2 đến 3 bàn thắng dựa trên hiệu suất ghi bàn gần đây của cả hai đội.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Jordan chịu tổn thất không nhỏ khi tiền vệ Amer Jamous chắc chắn vắng mặt do chấn thương. Tuy nhiên, bộ khung ổn định với Al-Arab và Abu Al-Nadi ở hàng thủ vẫn mang lại sự an tâm nhất định. Phía bên kia chiến tuyến, Algeria đang nín thở chờ đợi sự trở lại của Nabil Bentaleb và M. Tougai để gia cố tuyến giữa và hệ thống phòng ngự.

Vị trí Đội hình dự kiến Jordan (3-4-3) Đội hình dự kiến Algeria (4-3-3) Thủ môn Abulaila Luca Zidane Hậu vệ Al-Arab, Abu Al-Nadi, Nasib Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri Tiền vệ Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha Boudaoui, Maza, Bentaleb Tiền đạo Al-Tamari, Olwan, Al-Fakhouri Hadj Moussa, Gouiri, Chaibi

Trận đấu diễn ra lúc 10h00 ngày 23/6/2026 (giờ Việt Nam). Với tính chất căng thẳng của một trận "chung kết sớm" cho tấm vé đi tiếp, người hâm mộ có thể chờ đợi một màn so tài quyết liệt, nơi mà chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến giấc mơ World Cup của một trong hai đội tan thành mây khói.