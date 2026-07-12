Jordan Pickford phá kỷ lục huyền thoại Peter Shilton, đi vào lịch sử tuyển Anh tại World Cup Thủ thành Jordan Pickford thiết lập cột mốc mới với 18 lần ra sân tại World Cup sau trận tứ kết gặp Na Uy, chính thức vượt qua kỷ lục lâu đời của huyền thoại Peter Shilton.

Khoảnh khắc Jordan Pickford bước ra thảm cỏ trong trận tứ kết gặp Na Uy không chỉ mang ý nghĩa về cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết, mà còn đánh dấu một chương mới đầy kiêu hãnh trong lịch sử bóng đá xứ sở sương mù. Với việc có tên trong đội hình xuất phát, người gác đền của Everton đã chính thức trở thành cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất cho đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup.

Pickford bắt chính cho Tam Sư trước Na Uy. Ảnh: Getty Images.

Vượt qua cái bóng vĩ đại của Peter Shilton

Ở tuổi 32, Jordan Pickford đã cán mốc 18 trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Con số này giúp anh độc chiếm kỷ lục, chính thức vượt qua huyền thoại Peter Shilton – người đã giữ vững cột mốc 17 trận trong suốt hơn ba thập kỷ. Đây là thành quả xứng đáng cho một hành trình bền bỉ, trải dài qua ba chiến dịch World Cup liên tiếp từ 2018, 2022 đến 2026.

Nhìn lại lịch sử, Peter Shilton từng là biểu tượng bất diệt khi tham dự các kỳ World Cup 1982 (Tây Ban Nha), 1986 (Argentina) và 1990 (Italia). Tuy nhiên, kỷ nguyên của Pickford đã mang đến một định nghĩa mới về sự ổn định. Bất chấp những luồng dư luận trái chiều ở cấp độ câu lạc bộ, khi khoác lên mình màu áo Tam Sư, Pickford luôn là sự lựa chọn số một không thể thay thế dưới nhiều triều đại chiến lược gia khác nhau.

Biểu tượng của sự ổn định dưới áp lực cực đại

Tầm ảnh hưởng của Pickford không chỉ gói gọn trong khuôn khổ World Cup. Nếu tính thêm cả vòng chung kết các kỳ EURO, thủ thành sinh năm 1994 đã thiết lập một thống kê đáng kinh ngạc với chuỗi 30 trận liên tiếp bắt chính tại các giải đấu lớn cho đội tuyển quốc gia. Khả năng chịu áp lực và phong độ ổn định ở những sân chơi khắc nghiệt nhất chính là chìa khóa giúp anh duy trì vị thế độc tôn trong khung gỗ.

Ngay phía sau Pickford, người đồng đội và là thủ quân Harry Kane cũng đang bám đuổi sát sao. Với việc đá chính trong cuộc đối đầu với Na Uy, tiền đạo này đã chạm mốc 17 lần ra sân tại World Cup, san bằng thành tích của Peter Shilton. Hiện tại, Kane chỉ còn kém người đồng đội đứng trong khung gỗ đúng một trận đấu để có thể cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu.

Minh chứng cho đẳng cấp không thể phủ nhận

Dù đôi khi vẫn phải đối mặt với những hoài nghi, nhưng những con số thống kê khô khan lại là minh chứng đanh thép nhất cho đẳng cấp của Jordan Pickford. Việc vượt qua một tượng đài như Peter Shilton không chỉ là một kỷ lục cá nhân, mà còn khẳng định vai trò trụ cột của anh trong thế hệ vàng hiện tại của bóng đá Anh. Sự tin tưởng tuyệt đối từ ban huấn luyện và khả năng tỏa sáng đúng lúc đã biến anh trở thành một phần không thể tách rời trong hành trình chinh phục đỉnh cao của Tam Sư.