Jordan vs. Argentina: Lionel Messi và tham vọng toàn thắng vòng bảng World Cup 2026 Lần đầu tiên trong lịch sử, Jordan sẽ đối mặt với nhà ĐKVĐ Argentina tại World Cup 2026. Trong khi La Albiceleste hướng tới thành tích toàn thắng, đại diện châu Á nỗ lực tìm kiếm lời chia tay danh dự.

Trận đấu cuối cùng của bảng J World Cup 2026 chứng kiến một kịch bản trái ngược tại Levi's Stadium. Argentina, nhà đương kim vô địch thế giới, đã sớm ghi tên mình vào vòng 1/16 với sức mạnh tuyệt đối. Ngược lại, Jordan bước vào trận đấu này với hành trang là hai thất bại liên tiếp và nỗi buồn bị loại sớm. Tuy nhiên, sức hút của trận đấu không hề giảm sút khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai nền bóng đá này chạm trán nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Sự chênh lệch đẳng cấp và những con số biết nói

Nhìn vào thống kê, sự khác biệt giữa hai đội là vô cùng lớn. Argentina đang vận hành như một cỗ máy hoàn hảo dưới thời HLV Lionel Scaloni. Sau hai lượt trận, họ ghi được 5 bàn thắng và đặc biệt là chưa để thủng lưới bàn nào. Với tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 58% và độ chính xác trong các đường chuyền lên tới 90%, Argentina gần như bóp nghẹt mọi ý đồ phản kháng của đối thủ.

Trong khi đó, Jordan dù đã ghi được 2 bàn thắng nhưng hàng thủ lỏng lẻo đã khiến họ phải nhận tới 5 bàn thua. Đại diện châu Á chỉ kiểm soát bóng trung bình 38% và tỷ lệ chuyền bóng chính xác dừng lại ở mức 59% – một con số báo động khi phải đối đầu với những tiền vệ thoát pressing hàng đầu thế giới bên phía Nam Mỹ.

Lionel Messi và điểm tựa từ sự hưng phấn

Tâm điểm của trận đấu chắc chắn vẫn là Lionel Messi. Sau cú đúp đẳng cấp vào lưới ĐT Áo, người đội trưởng của Argentina đang cho thấy tuổi tác không phải là rào cản đối với nhãn quan chiến thuật và khả năng dứt điểm thượng thừa. Messi không chỉ là người kết thúc, anh còn là hạt nhân điều tiết lối chơi, giúp các vệ tinh như Lautaro Martinez hay Alexis Mac Allister có nhiều không gian khai thác.

Dù đã chắc suất đi tiếp, mục tiêu của La Albiceleste rất rõ ràng: giành chiến thắng để duy trì ngôi đầu bảng và tạo đà tâm lý hưng phấn cho vòng knock-out. Việc Cristian Romero vắng mặt do chấn thương đầu gối có thể là một tổn thất, nhưng với những nhân sự chất lượng như Otamendi hay Lisandro Martinez, HLV Scaloni vẫn có đủ phương án để duy trì sự chắc chắn nơi hậu phương.

Lời chia tay danh dự của Jordan?

Dù đã chính thức bị loại, Jordan không hành quân đến Santa Clara để dạo chơi. Những ngôi sao như Musa Al-Taamari hay Ali Olwan vẫn là mối đe dọa thường trực trong các tình huống phản công. Thống kê cho thấy Jordan ghi bàn ở 11 trên 12 trận gần nhất, đạt hiệu suất 1,75 bàn/trận. Đây là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng vào một bàn thắng danh dự trước nhà đương kim vô địch.

HLV Jamal Sellami dự kiến sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để đối đầu với Messi và các đồng đội. Đây không chỉ là một trận đấu tại World Cup, mà còn là cơ hội để các cầu thủ Jordan học hỏi và khẳng định giá trị bản thân trước những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Đội hình dự kiến

Jordan: Abulaila; Nasib, Al-Arab, Abu Dahab; Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Taamari, Olwan, Al-Mardi.

Abulaila; Nasib, Al-Arab, Abu Dahab; Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Taamari, Olwan, Al-Mardi. Argentina: E. Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Palacios, Almada; Messi, L. Martinez.

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 9h00 ngày 28/06/2026. Với phong độ hiện tại, một chiến thắng cách biệt cho Argentina là kịch bản được dự đoán từ trước, nhưng tinh thần chiến đấu của Jordan có thể tạo nên những khoảnh khắc đáng xem trong lần đầu tiên hai đội gặp gỡ.