Jose Mourinho biến Alexander-Arnold thành tiền vệ giải bài toán Dumfries tại Real Madrid HLV Jose Mourinho thử nghiệm Trent Alexander-Arnold đá tiền vệ, mở ra phương án tác chiến đột phá cùng Denzel Dumfries trong màu áo Real Madrid.

Trong trận giao hữu tiền mùa giải 2026/27 gặp Fiorentina tại Klagenfurt (Áo), HLV Jose Mourinho đã trình làng một phát kiến chiến thuật đầy táo bạo cho Real Madrid: đưa Trent Alexander-Arnold thi đấu như một tiền vệ tổ chức lùi sâu, đồng thời xếp tân binh Denzel Dumfries đá tiền đạo cánh phải.

Trent Alexander-Arnold hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn dưới thời Jose Mourinho.

Bước ngoặt chiến thuật từ một phát kiến thử nghiệm

Thoạt nhìn, việc bố trí Alexander-Arnold xuất phát ở vị trí hậu vệ phải và đẩy Dumfries lên cao dường như chỉ là giải pháp tình thế của Mourinho. Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột vừa vắt cạn sức lực tại kỳ World Cup 2026, chiến lược gia người Bồ Đào Nha buộc phải đưa ra những thử nghiệm nhằm tối ưu hóa nhân sự hiện có.

Tuy nhiên, những diễn biến trên sân Klagenfurt lại phản ánh một kế hoạch được tính toán tỉ mỉ. Theo Diario AS, mỗi khi Real Madrid giành quyền kiểm soát bóng, Alexander-Arnold (27 tuổi) không dâng cao bám biên theo thói quen quen thuộc. Thay vào đó, anh chủ động di chuyển bó vào khu vực trung lộ, đảm nhận vai trò của một hậu vệ biên ngược (inverted full-back) kiêm trạm điều tiết nhịp độ trận đấu.

Nhờ nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng khả năng chuyền bóng có độ chính xác cao, cựu sao Liverpool đã hòa nhập nhanh chóng với vai trò mới. Việc không tham dự World Cup 2026 vô tình trở thành lợi thế thể lực lớn, giúp anh tiếp thu trọn vẹn những ý đồ chiến thuật phức tạp mà Mourinho truyền tải.

Chất xúc tác mang tên Denzel Dumfries

Sự thăng hoa của Alexander-Arnold ở trung lộ còn xuất phát từ sự hiện diện của Denzel Dumfries bên hành lang cánh. Dù phải thi đấu lệch so với vị trí hậu vệ biên sở trường, ngôi sao 30 tuổi người Hà Lan vẫn thi đấu đầy nỗ lực, thể hiện nguồn năng lượng dồi dào và lối chơi giàu sức mạnh.

Dumfries sẽ chơi hậu vệ theo ý của Người đặc biệt.

Trong các khoảng dừng của trận đấu, Mourinho liên tục đưa ra những chỉ dẫn trực tiếp nhằm giúp Dumfries tối ưu hóa khả năng khai thác khoảng trống. Sự cơ động và dũng mãnh của tuyển thủ Hà Lan tạo nên đối trọng hoàn hảo với tư duy chơi bóng hào hoa của Alexander-Arnold.

Lời giải cho bài toán chiều sâu đội hình

Nghệ thuật quản trị của Mourinho thể hiện rõ qua việc tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh nhưng đầy tính chiến đấu. Một bên là đôi chân có khả năng tung ra những đường chuyền quyết định từ tuyến giữa, một bên là cỗ máy càn lướt sẵn sàng bùng nổ bên hành lang cánh.

Trong một mùa giải kéo dài với mật độ thi đấu dày đặc, việc sở hữu hai ngôi sao đẳng cấp thế giới ở cùng một hành lang là điểm tựa quan trọng cho tham vọng danh hiệu của Real Madrid. Phương án dịch chuyển Alexander-Arnold vào trung lộ không chỉ giải quyết bài toán dẫm chân nhau, mà còn giúp Mourinho có thể sử dụng cả hai nhân tố này cùng lúc trên sân khi mùa giải chính thức bước vào giai đoạn khốc liệt.