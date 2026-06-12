Jose Mourinho chính thức tái hợp Real Madrid: Kế hoạch dẹp loạn của Florentino Perez Chiến lược gia người Bồ Đào Nha ký hợp đồng đến năm 2029 với Real Madrid, đánh dấu sự trở lại đầy kịch tính sau 13 năm nhằm tái thiết kỷ luật tại Santiago Bernabeu.

Jose Mourinho đã chính thức trở lại cương vị huấn luyện viên trưởng Real Madrid, đánh dấu một trong những bước ngoặt bất ngờ nhất của bóng đá châu Âu. Mười ba năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên (2010-2013), chiến lược gia 63 tuổi người Bồ Đào Nha một lần nữa ngồi vào chiếc ghế nóng tại Santiago Bernabeu với bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2029.

Mourinho trở lại Real Madrid sau 13 năm.

Quyền lực tuyệt đối của Florentino Perez

Quyết định đưa Mourinho trở lại mang đậm dấu ấn cá nhân của Chủ tịch Florentino Perez. Bất chấp những hoài nghi, vị chủ tịch 79 tuổi được cho là đã thúc đẩy kế hoạch này từ tháng 12 năm ngoái sau khi nhận thấy sự bổ nhiệm Alvaro Arbeloa không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Cuộc bầu cử Chủ tịch Real Madrid vừa qua là chất xúc tác cuối cùng, nơi Perez giành chiến thắng với 65% số phiếu bầu nhờ quân bài chiến lược mang tên "Người đặc biệt".

Để hoàn tất thương vụ này, Real Madrid đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 15 triệu euro của Mourinho tại Benfica. Sự tái hợp này không chỉ dựa trên tình cảm cá nhân mà Perez dành cho Mourinho, mà còn xuất phát từ nỗi hoài niệm về tính cạnh tranh cực cao mà ông từng xây dựng để đối đầu với Barcelona trong quá khứ.

Perez vẫn luôn ngưỡng mộ Mourinho.

Sứ mệnh thiết lập kỷ cương tại Bernabeu

Nhiệm vụ cấp bách nhất của Mourinho trong nhiệm kỳ thứ hai là ổn định lại phòng thay đồ đang có dấu hiệu rạn nứt. Những mâu thuẫn nội bộ, tiêu biểu là vụ xô xát giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde hồi tháng trước, đòi hỏi một bàn tay sắt để chấn chỉnh. Phong cách quản trị cứng rắn của Mourinho được kỳ vọng sẽ xóa bỏ những cái tôi quá lớn và tập trung vào mục tiêu chung của đội bóng.

Đáng chú ý, những rào cản về mặt cá nhân với các ngôi sao hiện tại cũng dần được tháo gỡ. Dù từng có những phát ngôn gây tranh cãi nhắm vào Vinicius Junior khi còn dẫn dắt Benfica, các nguồn tin thân cận xác nhận tiền đạo người Brazil sẵn sàng hợp tác chuyên nghiệp với tân thuyền trưởng để tìm lại vị thế cho đội bóng Hoàng gia.

Kế hoạch nhân sự và lộ trình tái thiết

Mourinho sẽ bắt đầu công việc tại Madrid từ đợt tập huấn tiền mùa giải vào ngày 13/7. Đi cùng ông là đội ngũ 5 trợ lý thân cận, nhưng Real Madrid vẫn giữ lại các nhân sự chủ chốt như chuyên gia thể lực Antonio Pintus và huấn luyện viên thủ môn Luis Llopis để đảm bảo tính liên tục.

Về mặt lực lượng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã xác định các mục tiêu ưu tiên để gia cố hàng phòng ngự. Danh sách chuyển nhượng bao gồm:

Ibrahima Konate : Mục tiêu ưu tiên theo dạng chuyển nhượng tự do.

: Mục tiêu ưu tiên theo dạng chuyển nhượng tự do. Denzel Dumfries : Tăng cường sức mạnh cho hành lang cánh phải.

: Tăng cường sức mạnh cho hành lang cánh phải. Josko Gvardiol và Bernardo Silva: Những cái tên đang trong tầm ngắm để nâng cấp đội hình.

Với một đội hình đầy rẫy ngôi sao nhưng thiếu đi sự gắn kết, kỷ nguyên thứ hai của Jose Mourinho tại Bernabeu hứa hẹn sẽ khốc liệt và đầy thách thức như 13 năm về trước. Tuy nhiên, với sự hậu thuẫn tuyệt đối từ Florentino Perez, Madridista có quyền tin vào một chương mới đầy vinh quang.