Jose Mourinho đẩy Endrick rời Real Madrid theo dạng cho mượn Tân HLV Jose Mourinho ưu tiên tài năng trẻ Carlos Espi làm phương án dự phòng cho Kylian Mbappe, khiến tiền đạo Endrick đối mặt nguy cơ phải tiếp tục rời Real Madrid.

Tương lai của Endrick tại Real Madrid đang trở nên mờ mịt dưới triều đại của tân HLV Jose Mourinho. Dù vừa trở lại sân Santiago Bernabeu sau quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Olympique Lyon, chân sút người Brazil nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên.

Nguồn tin từ tờ Marca tiết lộ chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã sớm thiết lập thứ tự ưu tiên trên hàng công của "Kền kền trắng". HLV Jose Mourinho đánh giá cao lối chơi mang tính hỗ trợ hệ thống chiến thuật của tân binh Carlos Espi, đồng thời chọn cầu thủ này làm phương án dự phòng lý tưởng cho Kylian Mbappe thay vì Endrick.

Endrick có thể ra đi theo dạng cho mượn một lần nữa. (Ảnh: Sport)

Nguy cơ đình trệ đà phát triển của Endrick

Ở tuổi 20, Endrick đang ở giai đoạn then chốt để phát triển sự nghiệp. Việc phải đóng vai trò dự bị ít được sử dụng tại Real Madrid có thể khiến đà thăng tiến của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tờ Marca nhận định tình cảnh của tiền đạo người Brazil hiện tại không khác nhiều so với giai đoạn trước, và một bản hợp đồng cho mượn mới là phương án thực tế nếu anh không thể tạo ra sự đột phá trong giai đoạn tiền mùa giải.

Sự xuất hiện của HLV Jose Mourinho đã làm đảo lộn mọi dự đoán từ giới chuyên môn. Trong khi đó, khả năng Endrick trở lại Lyon gần như không còn khi đội bóng nước Pháp đã chiêu mộ thành công Lois Openda. Điều này buộc đại diện của tiền đạo trẻ cùng ban huấn luyện Real Madrid phải khẩn trương tìm kiếm bến đỗ mới phù hợp cho mùa giải 2026/27.