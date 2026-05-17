Jose Mourinho lập kỷ lục bất bại tại Benfica nhưng cay đắng trắng tay Dù trải qua 34 trận không thua tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha mùa 2025/26, tập thể của Jose Mourinho chỉ cán đích ở vị trí thứ ba và lỡ hẹn với Champions League.

Jose Mourinho - chiến lược gia được mệnh danh là "Người đặc biệt" - vừa khép lại một chương kỳ lạ và đầy nghịch lý trong sự nghiệp cầm quân lẫy lừng của mình. Ở tuổi 63, ông đã cùng Benfica tạo nên một mùa giải 2025/2026 bất bại tại Primeira Liga, nhưng con số 0 ở cột thất bại lại không đủ để mang về chiếc cúp vô địch.

Nghịch lý của những trận hòa: Bất bại nhưng thất thế

Trở lại dẫn dắt Benfica vào tháng 9 năm ngoái, Mourinho đã nhào nặn nên một đội hình vô cùng lỳ lợm và khó bị đánh bại. Sau chiến thắng 3-1 trước Estoril ở vòng đấu cuối cùng, đội chủ sân Da Luz chính thức khép lại mùa giải với thành tích: 23 trận thắng, 11 trận hòa và 0 trận thua.

Mourinho đã có mùa giải buồn vui xen lẫn với Benfica.

Tuy nhiên, trong một cuộc đua đường trường khốc liệt, 11 lần chia điểm đã trở thành rào cản chí tử. Với 80 điểm có được, Benfica đành ngậm ngùi xếp thứ ba chung cuộc. Họ kém nhà vô địch Porto tới 8 điểm và đứng sau Sporting Lisbon 2 điểm. Trong khi Porto thể hiện sức mạnh tuyệt đối với 28 chiến thắng, việc Benfica quá thận trọng trong các trận cầu đinh đã khiến họ đánh mất tấm vé trực tiếp tham dự Champions League mùa tới.

Thông số Thành tích (Primeira Liga) Số trận thắng 23 Số trận hòa 11 Số trận thua 0 Tổng điểm 80 Thứ hạng chung cuộc 3

Lịch sử lặp lại và nỗi đau tại đấu trường châu lục

Thành tích "bất bại nhưng không vô địch" của Mourinho là một hiện tượng hiếm hoi trong bóng đá hiện đại. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Benfica nếm trải cảm giác này. Ngược dòng lịch sử về mùa giải 1977-1978, đội bóng này cũng từng bất bại nhưng mất ngôi vương vào tay Porto do kém hiệu số bàn thắng bại. Trong thế kỷ 21, chỉ có rất ít đội bóng châu Âu như FC Sheriff (2024-25) hay Red Star Belgrade (2007-08) rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Dù sở hữu tấm khiên vững chắc tại quốc nội, bản lĩnh của Mourinho tại đấu trường châu lục lại không được thể hiện rõ nét trong mùa giải này. Tính trên mọi mặt trận, Benfica vẫn phải nhận 7 thất bại tại Champions League và một trận thua cay đắng tại Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha. Điều này cho thấy sự lỳ lợm của hệ thống phòng ngự mà Mourinho xây dựng vẫn có những lỗ hổng khi bước ra biển lớn.

Tương lai bất định và viễn cảnh trở lại Bernabeu

Khép lại mùa giải với những mảng màu tương phản, tên tuổi của Jose Mourinho một lần nữa lại nóng lên trên thị trường chuyển nhượng HLV. Sự kiêu hãnh của một đội bóng không thể bị khuất phục ở mặt trận quốc nội đã giúp vị chiến lược gia 63 tuổi ghi điểm trong mắt các đội bóng lớn.

Mourinho là ứng viên nặng ký cho chiếc ghế nóng Real Madrid.

Nhiều nguồn tin quốc tế cho biết Mourinho đang bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng để trở lại dẫn dắt Real Madrid. Dù ông đã có những phát biểu để ngỏ khả năng tiếp tục gắn bó với Benfica, nhưng sức hút từ chiếc ghế nóng tại Bernabeu luôn là điều khó chối từ. Nếu thương vụ này thành hiện thực, Real Madrid hy vọng cái uy của "Người đặc biệt" sẽ giúp họ kiểm soát phòng thay đồ đang có nhiều biến động.

Nhìn chung, mùa giải của Mourinho tại Da Luz là một minh chứng cho thấy: trong bóng đá, đôi khi sự an toàn và kỷ lục không thua là chưa đủ để vươn tới đỉnh vinh quang. Tuy nhiên, giá trị của Mourinho vẫn không hề suy giảm, nhất là khi ông vẫn biết cách khiến cả thế giới phải nhắc tên mình bằng những con số thống kê kỳ lạ nhất.