Jose Mourinho tái hợp Real Madrid: Canh bạc cuối cùng của Florentino Perez giữa khủng hoảng Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chuẩn bị rời Benfica để tiếp quản Bernabeu trong bối cảnh Real Madrid đối mặt khoản nợ 2 tỷ euro và phòng thay đồ rạn nứt nghiêm trọng.

Jose Mourinho chuẩn bị hoàn tất màn tái hợp đầy kịch tính với Real Madrid ngay sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Đây được xem là quyết định mang tính sống còn của Chủ tịch Florentino Perez nhằm thiết lập lại trật tự tại Bernabeu, nơi đang chứng kiến những rạn nứt sâu sắc cả về tài chính lẫn kỷ luật nội bộ.

Sự trở lại của "Người đặc biệt" sau 13 năm

Chiến lược gia 63 tuổi hiện đang dẫn dắt Benfica và duy trì thành tích bất bại tại giải quốc nội. Tuy nhiên, nhiệm kỳ thứ hai của ông tại đội bóng quê hương dự kiến sẽ khép lại sớm hơn thời hạn hợp đồng năm 2027 để đáp lại tiếng gọi từ Madrid. Florentino Perez coi Mourinho là ưu tiên hàng đầu để thay thế khoảng trống băng ghế chỉ đạo, bất chấp những luồng dư luận trái chiều.

Mourinho nhiều khả năng sẽ tái hợp Real.

Sự bổ nhiệm này diễn ra trong bối cảnh niềm tin dành cho Perez đang suy giảm sau hai mùa giải trắng tay liên tiếp. Cựu thủ thành Iker Casillas đã công khai bày tỏ sự phản đối trên mạng xã hội, cho rằng câu lạc bộ nên kiên nhẫn hơn với Xabi Alonso. Tuy nhiên, với Perez, Mourinho không chỉ là một huấn luyện viên, mà là biểu tượng của kỷ luật sắt cần thiết để dẹp tan những hỗn loạn hiện tại.

Bài toán kỷ luật và phòng thay đồ rạn nứt

Thách thức lớn nhất chờ đón Mourinho không nằm ở sơ đồ chiến thuật mà là khả năng quản trị nhân sự. Phòng thay đồ của Real Madrid đang trở nên độc hại hơn bao giờ hết sau vụ ẩu đả giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni trên sân tập, khiến Valverde phải nhập viện. Bên cạnh đó, những mâu thuẫn giữa Antonio Rudiger và Alvaro Carreras cũng cho thấy sự mất kiểm soát của ban lãnh đạo cũ.

Đáng chú ý nhất là mối quan hệ giữa Mourinho và ngôi sao Vinicius Junior. Cầu thủ người Brazil chỉ còn 12 tháng hợp đồng và từng có những va chạm bằng lời nói với chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau sự cố tại Champions League hồi tháng Hai. Việc lựa chọn Mourinho cho thấy Perez sẽ không còn nhượng bộ trước các yêu sách của các ngôi sao, đồng thời đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai của Vinicius tại Bernabeu.

Mourinho và Vini từng có lời qua tiếng lại trong một vụ việc gây tranh cãi tại Champions League.

Ngoài ra, Mourinho cũng phải đối mặt với nhiệm vụ tối ưu hóa Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp cần một người đủ uy quyền để bảo vệ trước áp lực truyền thông nhưng cũng đủ cứng rắn để duy trì kỷ luật tập thể.

Áp lực từ khoản nợ 2 tỷ euro

Real Madrid đang vận hành trên một nền tảng tài chính cực kỳ mong manh. Câu lạc bộ đang gánh khoản nợ khổng lồ khoảng 2 tỷ euro từ chi phí cải tạo sân vận động và các thỏa thuận vay ngắn hạn. Mặc dù doanh thu hàng năm vẫn đạt mức trên 1 tỷ euro, nhưng báo cáo tài chính mới nhất cho thấy lượng tiền mặt sẵn có chỉ còn vỏn vẹn 3 triệu euro.

Gánh nặng tiền lương và chi phí vận hành buộc Perez phải cân nhắc những giải pháp cực đoan, bao gồm cả việc tư nhân hóa một phần câu lạc bộ để tìm kiếm nguồn vốn mới. Trong bối cảnh đó, Mourinho được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng duy trì vị thế cạnh tranh mà không cần những đợt mua sắm rầm rộ.

Nhìn lại lịch sử, Mourinho từng giúp Real Madrid phá vỡ thế thống trị của Barcelona với kỷ lục 100 điểm tại La Liga năm 2012. Giờ đây, sau hơn một thập kỷ, "Người đặc biệt" trở lại không phải để xây dựng một đế chế mới, mà để cứu vãn một di sản đang đứng trước bờ vực sụp đổ vì những rắc rối nội bộ và áp lực kinh tế nghẹt thở.