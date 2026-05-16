Jose Mourinho tái hợp Real Madrid: Sứ mệnh giải cứu kho thuốc súng Bernabeu Với tỷ lệ thành công 99,9%, Jose Mourinho chuẩn bị trở lại dẫn dắt Real Madrid nhằm thiết lập lại kỷ luật thép trong phòng thay đồ và giải quyết cuộc khủng hoảng nợ 2 tỷ euro.

Jose Mourinho đang ở rất gần ngày trở lại dẫn dắt Real Madrid để thay thế Alvaro Arbeloa sau một mùa giải đầy rẫy những biến động và bê bối nội bộ. Trong bối cảnh phòng thay đồ tại Bernabeu trở thành một "kho thuốc súng" thực sự, sự hiện diện của chiến lược gia người Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ thiết lập lại kỷ luật và đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tìm lại vị thế vốn có.

Mourinho chuẩn bị ngồi ghế nóng Real Madrid.

Kỷ luật thép cho một tập thể rệu rã

Việc Jose Mourinho tái hợp với Real Madrid giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian khi tỷ lệ thành công được đánh giá lên tới 99,9%. Nếu không có bất kỳ cú sốc nào xảy ra, "Người đặc biệt" sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng từ Alvaro Arbeloa, trở thành huấn luyện viên thứ tư của đội một chỉ trong vòng một năm qua. Chuỗi thay đổi chóng mặt từ Carlo Ancelotti, Xabi Alonso đến Arbeloa đã khiến sự ổn định của đội bóng bị tàn phá nặng nề.

Quyết định lựa chọn Mourinho xuất hiện như một phương án logic duy nhất trong bối cảnh hiện tại của câu lạc bộ. Những sự việc như cuộc ẩu đả giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde hay sự rạn nứt giữa Kylian Mbappe và Arbeloa sau trận gặp Oviedo đã buộc Chủ tịch Florentino Perez phải hành động. Dư luận tin rằng chỉ có một cá nhân sở hữu uy quyền và cá tính mạnh như Mourinho mới đủ khả năng lập lại trật tự tại Valdebebas.

Di sản của quá khứ và sự hoài nghi hiện tại

Chủ tịch Florentino Perez gián tiếp xác nhận sự trở lại này trong các cuộc phỏng vấn gần đây khi khẳng định Mourinho đã từng nâng tầm câu lạc bộ. Giai đoạn 2010-2013 của chiến lược gia 63 tuổi được coi là tiền đề quan trọng cho những thành công rực rỡ sau đó, đặc biệt là giai đoạn 4 chức vô địch Champions League trong 5 năm. Perez tin rằng Mourinho chính là người đã gieo mầm cho tinh thần chiến thắng và sự lỳ lợm của tập thể Real Madrid hiện đại.

Mourinho ở giai đoạn dẫn dắt Real Madrid.

Tuy nhiên, sự trở lại của Mourinho sau 13 năm đang gây ra những luồng dư luận trái chiều. Thủ thành huyền thoại Iker Casillas đã công khai bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng câu lạc bộ nên kiên nhẫn hơn với những người như Xabi Alonso. Sự phản đối này cho thấy áp lực cực lớn mà Mourinho phải đối mặt ngay khi đặt chân trở lại Madrid, nơi mà cái bóng của quá khứ vẫn còn rất lớn.

Bài toán nhân sự và áp lực tài chính 2 tỷ euro

Thử thách lớn nhất của Mourinho chắc chắn là quản lý những ngôi sao đang mất phương hướng, điển hình là Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp cần một người bảo vệ đủ bản lĩnh để lấy lại thể trạng và tâm lý tốt nhất. Đồng thời, bài toán Vinicius Junior cũng đầy hóc búa khi cầu thủ này chỉ còn 12 tháng hợp đồng và từng có những mâu thuẫn với Mourinho trong quá khứ.

Mourinho được kỳ vọng giúp Real hồi sinh.

Về mặt tài chính, Real Madrid đang gánh trên vai khối nợ khổng lồ lên tới 2 tỷ euro do chi phí cải tạo sân vận động. Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy lượng tiền mặt sẵn có của câu lạc bộ đã giảm xuống mức báo động, chỉ còn khoảng 3 triệu euro. Mourinho sẽ phải làm việc trong bối cảnh ngân sách thắt chặt và buộc phải tối ưu hóa những nhân tố sẵn có hoặc thực hiện những thương vụ trao đổi thông minh.

Sứ mệnh của Jose Mourinho tại Bernabeu lần này là cứu vãn một "đế chế" có dấu hiệu lung lay từ bên trong. Các điều khoản hợp đồng được cho là không quá phức tạp khi Real Madrid sẵn sàng chi 3 triệu euro để giải phóng hợp đồng của ông tại Benfica. Một mùa hè biến động đang chờ đón tất cả tại trung tâm huấn luyện Valdebebas.