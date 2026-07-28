Jose Mourinho tái xuất Real Madrid: Kỷ luật thép và sự chuyển mình của Người đặc biệt Trở lại Santiago Bernabeu sau giai đoạn biến động, Jose Mourinho mang tới triết lý kỷ luật nghiêm ngặt cùng phương pháp quản trị nhân sự điềm tĩnh và gắn kết hơn.

Sự trở lại của Jose Mourinho tại Real Madrid đánh dấu một chương mới đầy kỳ vọng nhưng cũng đối mặt không ít thử thách đối với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Sau giai đoạn nhiều biến động kéo dài qua các triều đại của Carlo Ancelotti, Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa trong mùa giải 2025/26, ban lãnh đạo đội chủ sân Santiago Bernabeu đã quyết định đặt niềm tin vào vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhằm ổn định lại tập thể.

Mourinho đang gánh trên vai trách nhiệm phục hưng Real.

Kỷ luật thép thiết lập lại trật tự tại Valdebebas

Trở lại Madrid sau 14 mùa giải kể từ lần đầu tiên xuất hiện, huấn luyện viên Jose Mourinho đem theo văn hóa làm việc khắt khe nhằm chấn chỉnh phòng thay đồ. Ngay trong tuần đầu tiên làm việc tại trung tâm huấn luyện Valdebebas, ông đã áp dụng tới ba buổi tập kép trong vòng năm ngày, thiết lập khối lượng vận động cao cho toàn đội.

Bên cạnh đó, các quy định sinh hoạt cũng được thắt chặt. Cầu thủ được yêu cầu phải có mặt tại sân tập ít nhất hai tiếng trước khi buổi tập chính thức bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Đây là bước thay đổi nhanh chóng nhằm xóa bỏ sự lỏng lẻo từ mùa giải trước, buộc các cá nhân phải duy trì sự tập trung cao nhất.

Về mặt chuyên môn, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì các bài tập lấy bóng làm trung tâm với cường độ cao. Dù thời lượng mỗi buổi tập không kéo dài quá lâu, mức độ tiêu hao năng lượng và yêu cầu sự tập trung từ các cầu thủ luôn ở mức tuyệt đối.

Sự tiết chế cái tôi và tinh thần gắn kết

Điểm khác biệt ở Jose Mourinho trong lần tái xuất này so với thời điểm 13 năm trước nằm ở phương pháp quản trị nhân sự. Thay vì tạo ra những mâu thuẫn nội bộ, ông ưu tiên sự đồng thuận và đặt lợi ích chung của tập thể lên trên cái tôi cá nhân.

Cái bắt tay của Mourinho với Fede Valverde.

Trong thời gian chờ đợi các ngôi sao trụ cột trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế, Mourinho dành sự quan tâm đặc biệt cho các tài năng trẻ từ học viện. Việc trao cơ hội cạnh tranh sòng phẳng dựa trên nỗ lực tập luyện thay vì danh tiếng cho thấy định hướng trẻ hóa có tính toán của chiến lược gia này.

Sự điềm tĩnh trước áp lực truyền thông

Một yếu tố khác thể hiện sự thay đổi của Mourinho là thái độ đối với các yếu tố ngoại cảnh. Từng xuất hiện trong nhiều cuộc khẩu chiến với trọng tài, giới truyền thông hay đối thủ Barcelona, ông ở thời điểm hiện tại chọn tiếp cận công việc một cách bình thản hơn.

Real Madrid cũng thiết lập ranh giới truyền thông rõ ràng, giúp huấn luyện viên trưởng tập trung hoàn toàn vào công tác chuyên môn. Bản lĩnh của một nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm giúp ông hướng tới mục tiêu chứng minh năng lực bằng kết quả thực tế trên sân cỏ.

Mùa giải 2026/27 sẽ là thước đo cho khả năng thích ứng của Jose Mourinho trong nhiệm kỳ mới. Sự kết hợp giữa kỷ luật nghiêm ngặt và tinh thần vị tha đang mở ra một chặng đường tiếp theo cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.