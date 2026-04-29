Jose Mourinho trở lại Real Madrid: Man Utd có nguy cơ mất mục tiêu Aurelien Tchouameni Việc Jose Mourinho trở lại Real Madrid có thể chặn đứng tham vọng của Man Utd trong thương vụ Aurelien Tchouameni, khi ông coi tiền vệ này là hạt nhân chiến thuật mới.

Việc Jose Mourinho được liên hệ trở lại dẫn dắt Real Madrid đang tạo ra những gợn sóng lớn trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là đối với kế hoạch nâng cấp đội hình của Manchester United. Sự xuất hiện của "Người đặc biệt" tại Bernabeu không chỉ là một sự kiện truyền thông đơn thuần mà còn là rào cản trực tiếp đối với tham vọng sở hữu tiền vệ Aurelien Tchouameni của đội chủ sân Old Trafford.

Sự trở lại của Người đặc biệt và sức hút từ Bernabeu

Theo báo cáo từ cây viết uy tín David Ornstein, Jose Mourinho hiện là ứng viên hàng đầu cho vị trí huấn luyện viên trưởng tại Real Madrid để thay thế Alvaro Arbeloa. Dù đang gặt hái thành công rực rỡ tại Benfica với thành tích gần như bất bại, sức hấp dẫn từ đội bóng cũ nơi ông từng làm việc từ năm 2010 đến 2013 vẫn là quá lớn để có thể chối từ.

Man Utd và bài toán thay thế Casemiro

Trong chiến lược tái thiết của Michael Carrick, việc tìm kiếm một tiền vệ đẳng cấp để kế nhiệm Casemiro là ưu tiên hàng đầu. Aurelien Tchouameni đã lọt vào tầm ngắm của ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" như một mục tiêu số một. Trước đó, một số nguồn tin từ Tây Ban Nha cho rằng Real Madrid có thể cân nhắc để ngôi sao người Pháp ra đi như một phần của kế hoạch cải tổ tuyến giữa.

Mức giá của Tchouameni được dự báo sẽ rơi vào khoảng 65 đến 72 triệu bảng. Các cổ động viên Manchester United tin rằng đây là một con số hợp lý cho một tiền vệ hàng đầu, nhất là khi so sánh với các mục tiêu nội địa khác. Tuy nhiên, mọi tính toán này đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ bởi biến số mang tên Mourinho.

Tchouameni: Quân bài chiến thuật hoàn hảo của Mourinho

Lý do khiến sự xuất hiện của Mourinho đe dọa thương vụ này nằm ở phong cách huấn luyện đặc trưng của ông. Trong suốt sự nghiệp, Mourinho luôn ưu tiên những tiền vệ có thể hình lý tưởng, khả năng bao quát sân và sự thống trị trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Tchouameni chính là hình mẫu cầu thủ mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha hằng khao khát.

Giới chuyên môn đang so sánh vai trò tiềm năng của Tchouameni với Scott McTominay thời Mourinho tại Man Utd. Nếu McTominay là một quân bài nhiệt huyết, thì Tchouameni được xem là một "phiên bản nâng cấp" hoàn hảo hơn về cả đẳng cấp lẫn tư duy chơi bóng. Mourinho chắc chắn sẽ không dễ dàng để một cầu thủ có tố chất "chiến binh" như ngôi sao người Pháp rời khỏi Bernabeu nếu ông nắm quyền.

Biến số không lường trước cho Michael Carrick

Nếu Mourinho chính thức tiếp quản Real Madrid và yêu cầu giữ chân Tchouameni, Manchester United sẽ đối mặt với một cú sốc lớn ngay trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 bắt đầu. Việc mất đi cơ hội sở hữu một tiền vệ có hồ sơ hoàn toàn khớp với hệ thống của Michael Carrick sẽ là một tổn thất không nhỏ.

Dù Man Utd vẫn còn những phương án dự phòng, nhưng sự can thiệp từ người thầy cũ Mourinho rõ ràng là một kịch bản đầy trớ trêu, buộc đội chủ sân Old Trafford phải chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi đột ngột trong chiến lược chuyển nhượng của mình.