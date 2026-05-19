Jose Mourinho và kỷ luật thép tại Real Madrid: Mbappe hay Vinicius đều không phải ngoại lệ Trở lại Bernabeu, Jose Mourinho đối mặt với nhiệm vụ chấn chỉnh phòng thay đồ rạn nứt bằng phương pháp quản trị không khoan nhượng từng khuynh đảo La Liga.

Sự trở lại của Jose Mourinho tại Real Madrid đánh dấu một chương mới đầy kịch tính cho dự án Galacticos. Khác với sự mềm mỏng của Carlo Ancelotti, chiến lược gia người Bồ Đào Nha mang theo triết lý kỷ luật sắt đá, sẵn sàng đối đầu với những cái tôi lớn nhất để thiết lập lại trật tự tại Bernabeu.

Quản trị những cái tôi khổng lồ trong kỷ nguyên mới

Mourinho tiếp quản một Real Madrid đang trong tình trạng báo động về sự đoàn kết. Những vụ ẩu đả giữa Valverde và Tchouameni hay các phát biểu đầy ẩn ý của Kylian Mbappe sau trận gặp Oviedo cho thấy những rạn nứt sâu sắc. Thử thách lớn nhất của "Người đặc biệt" chính là việc dung hòa hai biểu tượng đương đại: Kylian Mbappe và Vinicius Junior.

Mourinho từng quản lý phòng thay đồ với đầy rẫy những siêu sao.

Trong quá khứ, Mourinho từng xử lý thành công bài toán Benzema và Higuain khi cả hai còn là những tài năng trẻ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Mbappe và Vinicius đều đã là những thương vụ mang tính biểu tượng toàn cầu. Phương pháp của Mourinho rất rõ ràng: tập thể luôn đứng trên cá nhân, và danh tiếng quá khứ không phải là tấm bùa hộ mệnh cho suất đá chính.

Lời cảnh báo từ lịch sử: Không ai là bất khả xâm phạm

Lịch sử tại Madrid vẫn còn in đậm dấu ấn về sự tàn nhẫn của Mourinho trong việc thực thi kỷ luật. Iker Casillas, người đội trưởng vĩ đại, từng bị đẩy lên ghế dự bị. Những ngôi sao hàng đầu như Kaka, Mesut Ozil hay thậm chí là Cristiano Ronaldo đều từng phải nếm trải cảm giác bị trừng phạt khi không đạt yêu cầu hoặc có thái độ đối đầu.

Ngay cả Cristiano Ronaldo hay Kaka cũng không phải là ngoại lệ của Người đặc biệt.

Chiến lược gia 61 tuổi thường xây dựng một nhóm nòng cốt đáng tin cậy để làm điểm tựa cho phòng thay đồ. Trong nhiệm kỳ này, Thibaut Courtois – người từng làm việc với ông tại Chelsea – và tài năng trẻ Huijsen (học trò cũ tại AS Roma) được dự đoán sẽ là những "hạt nhân" giúp ông ổn định tình hình. Đặc biệt, sự hiện diện của Courtois trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi Dani Carvajal được cho là sẽ chia tay đội bóng.

Chiến thuật và sự thực dụng

Mourinho không chỉ đến để trừng phạt, ông đến để chiến thắng. Dù không giành Champions League trong nhiệm kỳ đầu, ông là người đã đặt nền móng cho lối chơi chuyển trạng thái tốc độ cao, giúp Real Madrid lật đổ sự thống trị của Barcelona thời bấy giờ. Với đội hình hiện tại sở hữu những cầu thủ có tốc độ kinh ngạc, triết lý phòng ngự phản công của Mourinho hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả tức thì.

Thông điệp của Mourinho khi bước qua cánh cửa Valdebebas là vô cùng đanh thép: Tại Real Madrid của ông, chỉ có những người sẵn sàng hy sinh vì màu áo mới có chỗ đứng. Một kỷ nguyên của kỷ luật thép đã chính thức bắt đầu, và dàn sao Galacticos sẽ phải thích nghi hoặc đối mặt với việc bị đào thải.