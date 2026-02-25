Jose Mourinho và ngày trở lại Bernabeu: Bóng ma của một kỷ nguyên đầy ám ảnh Jose Mourinho tái ngộ Real Madrid trong trận lượt về vòng play-off Champions League. Dù vắng mặt vì án treo giò, sức nóng từ những tranh cãi và di sản của ông vẫn bao trùm Bernabeu.

Santiago Bernabeu rạng sáng mai sẽ chứng kiến một trong những cuộc hội ngộ giàu cảm xúc nhất lịch sử Champions League: Jose Mourinho trở lại mái nhà xưa. Tuy nhiên, thay vì trực tiếp chỉ đạo Benfica trong trận lượt về vòng play-off, "Người đặc biệt" sẽ phải theo dõi trận đấu từ khán đài do án treo giò, giữa tâm bão của những tranh cãi mới và những vết sẹo cũ chưa bao giờ lành hẳn.

Sức nóng từ băng ghế chỉ đạo bỏ trống

Sự trở lại của Mourinho diễn ra trong bối cảnh cực kỳ căng thẳng. Sau thất bại 0-1 của Benfica ở lượt đi, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phải nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục gây chấn động khi cáo buộc Vinicius Junior có hành vi "khiêu khích" và bảo vệ học trò Gianluca Prestianni trước những cáo buộc phân biệt chủng tộc.

"Tôi đã nói với Vinicius rằng khi ghi một bàn thắng như vậy, hãy cứ ăn mừng rồi đi về," Mourinho phát biểu đầy ẩn ý sau trận đấu. Những tuyên bố này không chỉ làm nóng bầu không khí trận lượt về mà còn khoét sâu thêm sự rạn nứt giữa ông và đội bóng từng cùng ông chinh phục đỉnh cao La Liga.

Mourinho có nhiều duyên nợ với Real.

Di sản của một "Cỗ máy chiến tranh"

Nhìn lại giai đoạn 2010-2013, Mourinho đã biến Real Madrid thành một thế lực đáng gờm nhưng cũng đầy cực đoan. Ông xây dựng một đội bóng dựa trên tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, biến mỗi trận đấu thành một cuộc chiến thực sự. Đỉnh cao là chức vô địch La Liga mùa giải 2011-2012 với kỷ lục 100 điểm và 121 bàn thắng, chấm dứt sự thống trị của Barcelona thời Pep Guardiola.

Tuy nhiên, phong cách quản trị của ông cũng để lại những hệ lụy sâu sắc. Mourinho sẵn sàng tuyên chiến với tất cả: từ trọng tài, UEFA cho đến các biểu tượng của CLB như Iker Casillas hay Sergio Ramos. Sự chia rẽ trong phòng thay đồ và bầu không khí thù địch mà ông tạo ra đã khiến triều đại của ông kết thúc trong sự hỗn loạn sau thất bại tại bán kết Champions League 2013.

Bóng ma chưa bao giờ rời khỏi Madrid

Dù đã rời đi gần 13 năm, tầm ảnh hưởng của Mourinho vẫn hiện hữu tại Madrid. Alvaro Arbeloa, học trò cũ và hiện là HLV trưởng của Real Madrid, vẫn tin rằng Mourinho đã đặt nền móng cho tinh thần chiến thắng giúp đội bóng gặt hái thành công rực rỡ dưới thời Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane sau này.

Người đặc biệt vẫn rất đặc biệt.

Bản thân Mourinho cũng từng chia sẻ rằng Chủ tịch Florentino Perez đã nói với ông rằng "phần khó khăn nhất đã xong" khi ông quyết định rời đi. Thế nhưng, với những diễn biến mới nhất, cánh cửa để Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid dường như đã khép lại vĩnh viễn. Ông vẫn là một nhân vật phản diện vĩ đại trong mắt phần lớn Madridista – người đã mang đến cả vinh quang tột đỉnh lẫn sự hỗn loạn tột cùng.

Trận đấu rạng sáng mai, dù Mourinho không hiện diện trên đường biên, cái bóng của ông vẫn sẽ bao trùm lên từng mét cỏ Bernabeu, như một lời nhắc nhở về một chương sử đầy ám ảnh và kịch tính nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.