Jose Mourinho và Real Madrid: Nghệ thuật thu lời 127,5 triệu euro hè 2026 Bằng việc thu về 127,5 triệu euro từ La Fabrica và bổ sung loạt tân binh chất lượng, Real Madrid dưới thời Jose Mourinho đang tạo ra hình mẫu về quản trị thể thao.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 chứng kiến Real Madrid thể hiện sự áp đảo không chỉ bằng sức hút thương hiệu mà còn ở tư duy quản trị tài chính sắc bén. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang tạo dựng một mô hình kết hợp hoàn hảo giữa lợi nhuận kinh tế và chất lượng chuyên môn trên sân cỏ.

Mourinho và Real cho thấy những bước đi khôn ngoan trên TTCN. Ảnh: Getty.

Kỷ lục từ La Fabrica và bài toán thặng dư tài chính

Bước vào kỳ chuyển nhượng hè 2026, Real Madrid thực hiện một chiến dịch thanh lọc nhân sự hiệu quả từ học viện La Fabrica. Đội chủ sân Bernabeu đã hoàn tất 7 thương vụ bán cầu thủ trẻ, mang về khoản doanh thu kỷ lục 127,5 triệu euro.

Thành công này càng trở nên ấn tượng khi đối chiếu với mức chi tiêu của CLB. Real Madrid mới chỉ bỏ ra khoảng 85 triệu euro để hoàn tất ba bản hợp đồng: Marc Cucurella (50 triệu euro), Denzel Dumfries (20 triệu euro) và chi phí giải phóng hợp đồng cho HLV Jose Mourinho (15 triệu euro). Cán cân tài chính dương giúp đội bóng sở hữu dư địa ngân sách lớn để sẵn sàng cho các bước đi tiếp theo trong tháng 8.

Chiến lược mua sắm khôn ngoan và thời điểm then chốt

Trong bối cảnh các câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh sẵn sàng chi tiêu lớn — điển hình như việc Chelsea bỏ ra tới 138 triệu euro cho Morgan Rogers — Real Madrid chọn hướng đi thực tế và tối ưu hóa chi phí.

Marc Cucurella có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026. (Ảnh: Getty Images)

Đội hình của Jose Mourinho đón thêm 5 tân binh chất lượng. Bên cạnh Cucurella và Dumfries, "Kền kền trắng" sở hữu Bernardo Silva và Ibrahima Konate dưới dạng chuyển nhượng tự do. Ban lãnh đạo Real Madrid cũng thể hiện tầm nhìn khi chốt xong thương vụ Cucurella ngay trước khi giá trị hậu vệ này tăng vọt sau màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2026 trong màu áo tuyển Tây Ban Nha.

Toan tính chốt hạ tháng 8 và chiều sâu tuyến giữa

Dù đã hoàn thiện bộ khung cơ bản, ban huấn luyện Real Madrid vẫn hướng tới những mục tiêu nâng cấp phòng ngự. Trung vệ Ousmane Diomande được xem là mục tiêu chiến lược cho tương lai dài hạn. Bên cạnh đó, sau khi hụt thương vụ Nico Schlotterbeck, đội bóng đã chuyển hướng sang Alessandro Bastoni của Inter Milan.

Real tích cực chiêu mộ Rodri. (Ảnh: Sky Sports)

Nếu Bastoni cập bến Bernabeu, tài năng trẻ Asencio có thể sẽ chia tay CLB để mang về một khoản phí chuyển nhượng đáng kể. Các cầu thủ từ đội Castilla như Cesar Palacios và Manuel Angel cũng nằm trong danh sách thanh lý nhằm tối ưu nguồn thu.

Tại tuyến giữa, HLV Jose Mourinho đang sở hữu 6 tiền vệ đẳng cấp bao gồm Bernardo Silva, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga và Arda Guler. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha dành sự quan tâm lớn cho Rodri của Manchester City để hoàn thiện triết lý chiến thuật. Quyết định bổ sung nhân sự thứ 7 — chiêu mộ Rodri hoặc đôn tài năng trẻ Thiago Pitarch — sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng sau các buổi tập kiểm tra cuối cùng.