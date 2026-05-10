Joshua Zirkzee và dấu chấm hết tại Manchester United sau trận hòa Sunderland Màn trình diễn bạc nhược tại sân Ánh Sáng dường như đã khép lại cánh cửa tương lai của Joshua Zirkzee. Tiền đạo người Hà Lan không còn giữ được niềm tin từ ban huấn luyện Quỷ đỏ.

Trận hòa 0-0 giữa Manchester United và Sunderland trên sân Ánh Sáng không chỉ đơn thuần là một trận đấu thủ tục sau khi "Quỷ đỏ" đã chắc suất dự Champions League. Đối với Joshua Zirkzee, đây được xem là cơ hội cuối cùng để chứng minh năng lực dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân chỉ càng củng cố thêm nhận định về một bản hợp đồng thất bại tại Old Trafford.

Cơ hội vàng bị bỏ lỡ tại sân Ánh Sáng

Được trao suất đá chính thay cho Benjamin Sesko đang gặp chấn thương, Joshua Zirkzee mang theo kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt trên hàng công. Thế nhưng, tiền đạo người Hà Lan lại thể hiện một bộ mặt thiếu sức sống, lóng ngóng và hoàn toàn mất cảm giác bóng. Điểm yếu này đã biến anh trở thành "mắt xích" yếu nhất trong sơ đồ chiến thuật của Michael Carrick.

Joshua Zirkzee gây thất vọng trong trận đấu với Sunderland.

Tình huống điển hình nhất cho sự sa sút của Zirkzee diễn ra trong một pha phản công bốn đánh ba ở cánh phải. Thay vì thực hiện một đường kiến tạo thuận lợi cho đồng đội, quả tạt của anh lại đi trúng vào người hậu vệ đối phương. Sự yếu ớt trong tranh chấp và khả năng giữ bóng kém khiến tuyển thủ Hà Lan hoàn toàn lạc lõng giữa áp lực từ các hậu vệ Sunderland.

Sự sụp đổ của một kỳ vọng trị giá 36,5 triệu bảng

Nhìn lại hành trình của Joshua Zirkzee kể từ khi cập bến Old Trafford với giá 36,5 triệu bảng từ Bologna, người hâm mộ chỉ thấy một đồ thị đi xuống. Dù sở hữu thể hình lý tưởng, tiền đạo này lại thiếu đi sự hung hãn và nhạy bén cần thiết của một trung phong tại Ngoại hạng Anh. Anh dường như chưa bao giờ thích nghi được với triết lý bóng đá của bất kỳ chiến lược gia nào tại CLB.

Các số liệu thống kê đã phác họa rõ nét sự bế tắc này. Sau 73 lần ra sân cho Manchester United, Zirkzee chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn thắng. Đây là hiệu suất không thể chấp nhận được đối với một tiền đạo chủ lực của đội bóng giàu tham vọng. Riêng ở mùa giải năm nay, anh chỉ có đúng 2 pha lập công tính từ tháng 12 năm ngoái.

Dấu chấm hết cho tương lai tại Old Trafford

Việc bị thay ra ở phút 65 sau khi nhận một tấm thẻ vàng vô nghĩa được coi là giọt nước tràn ly đối với ban huấn luyện. Trong bối cảnh Manchester United đang chuẩn bị cho đấu trường Champions League khắc nghiệt vào mùa tới, đội bóng cần những phương án tấn công đáng tin cậy hơn là một gánh nặng trên hàng công.

Joshua Zirkzee khó lòng ở lại Manchester United mùa tới.

Khi Benjamin Sesko đã khẳng định được vị thế số một và các lựa chọn nhân sự khác bắt đầu được ưu tiên, cơ hội để Zirkzee sửa sai gần như đã hết. Một cuộc chia tay vào kỳ chuyển nhượng hè tới được xem là giải pháp tốt nhất cho cả hai bên, khép lại một chương buồn của tài năng người Hà Lan tại Manchester United.