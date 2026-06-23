Jsaux ra mắt dock 6 trong 1 cho Nintendo Switch 2: Đa năng và rẻ hơn bản chính hãng Dock sạc mới của Jsaux cho Nintendo Switch 2 có khả năng sạc 4 tay cầm Joy-Con cùng lúc, hỗ trợ xuất hình 4K và có mức giá chỉ bằng một nửa phụ kiện chính hãng.

Jsaux vừa chính thức giới thiệu mẫu dock sạc 6 trong 1 dành cho Nintendo Switch 2 với nhiều tính năng vượt trội so với phụ kiện gốc. Sản phẩm không chỉ đóng vai trò là trạm xuất hình mà còn tích hợp khả năng sạc đa thiết bị và lưu trữ thẻ nhớ, hướng tới nhóm người dùng ưu tiên sự tiện dụng và tối ưu chi phí.

Thiết kế linh hoạt và khả năng sạc đa thiết bị

Điểm nhấn lớn nhất của Jsaux 6-in-1 Gaming Dock nằm ở thiết kế có thể gập gọn hoàn toàn khi không sử dụng. Điều này giúp thiết bị dễ dàng nằm gọn trong túi xách hoặc ba lô, tăng tính di động so với các loại dock cố định truyền thống. Mặt trước của dock được trang bị một cửa sổ hiển thị với các biểu tượng LED, tự động phát sáng để thông báo trạng thái khi có thiết bị kết nối.

The Jsaux 6-in-1 Gaming Dock is cheaper than the Switch 2's official dock.

Về khả năng sạc, dock này cho phép sạc đồng thời tối đa 4 tay cầm Joy-Con 2. Khi mở phần thân dock, người dùng có thể gắn hai tay cầm vào hai bên và hai tay cầm khác vào các khe sạc bổ sung ở phía sau. Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp đầu nối USB-C chuyên dụng để sạc tay cầm Nintendo Switch 2 Pro Controller. Thông qua một bộ chuyển đổi đi kèm, vị trí này cũng có thể được sử dụng để sạc trực tiếp cho máy Switch 2.

Jsaux's new dock can charge four Joy-Cons simultaneously.

Thông số kỹ thuật và cổng kết nối

Jsaux 6-in-1 Gaming Dock được trang bị đầy đủ các giao thức kết nối hiện đại, đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà trên màn hình lớn. Thiết bị hỗ trợ xuất hình ảnh chất lượng 4K tại tần số quét 60Hz thông qua cổng HDMI 2.0. Hệ thống cổng kết nối bao gồm:

1 cổng USB-C hỗ trợ Power Delivery (PD) lên đến 100W.

1 cổng HDMI 2.0 (hỗ trợ 4K @ 60Hz).

1 cổng mạng LAN RJ45 tốc độ 1000Mbps.

2 cổng USB 2.0 Type-A dành cho các thiết bị ngoại vi.

Bên cạnh các cổng kết nối, Jsaux còn tận dụng không gian để thiết kế các khe cắm lưu trữ, bao gồm 4 vị trí cho băng trò chơi và 4 khe cho thẻ nhớ microSD, giúp người dùng dễ dàng quản lý thư viện game của mình.

The Jsaux 6-in-1 Gaming Dock can be folded when not in use.

So sánh với dock chính hãng từ Nintendo

Mặc dù nặng hơn một chút so với dock chính hãng (405 gram so với 383 gram), sản phẩm của Jsaux lại chiếm ưu thế tuyệt đối về tính năng tích hợp và giá thành. Dưới đây là bảng so sánh cơ bản giữa hai thiết bị:

Đặc điểm Jsaux 6-in-1 Gaming Dock Dock chính hãng Switch 2 Sạc Joy-Con Tối đa 4 tay cầm cùng lúc Không hỗ trợ trực tiếp Xuất hình ảnh 4K @ 60Hz Có hỗ trợ Lưu trữ thẻ/băng 4 băng game, 4 thẻ microSD Không có Thiết kế Có thể gập gọn Cố định Giá bán 59,99 USD 124,99 USD

Với mức giá 59,99 USD (khoảng 1,5 triệu đồng), Jsaux 6-in-1 Gaming Dock rẻ hơn một nửa so với mức 124,99 USD của bộ dock chính hãng. Sản phẩm hiện đã có mặt trên website của nhà sản xuất với tùy chọn màu đen duy nhất.